Münchener Rück-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 rund 18 Prozent über den Erwartungen – doch die Preisfrage 2027 bleibt offen

Nach Jahren kräftiger Preissteigerungen geben die Preise in der Rückversicherung nach: Bei der Erneuerungsrunde im April sanken sie um 3,1 Prozent, im Juli um 5,5 Prozent, Munich Re reduzierte jeweils bewusst das Volumen. Für den 1. Januar 2027 erwartet das Management wegen des großen Kapitalangebots und einer schadenarmen Hurrikansaison weiteren Druck. Nach Einschätzung des Konzerns liegen die Preise aber noch immer auf einem auskömmlichen Niveau, etwa vergleichbar mit 2021. Genau diese Sorge hatte JPMorgan eine Woche vor den Zahlen zur Abstufung auf „Neutral“ veranlasst. Den Ausblick für 2027 will Munich Re am 10. Dezember vorlegen.