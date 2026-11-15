Die Spannung war vorweggenommen, die Bestätigung dennoch wichtig. Bereits Ende Oktober hatte der Rückversicherer per Ad-hoc-Mitteilung ein deutlich besser als erwartetes Quartal gemeldet und sein Jahresziel angehoben. Die endgültigen Münchener Rück Quartalszahlen vom 12. November zeigen nun, woher der Gewinn kommt – und dass er belastbar ist. Die Münchener Rück-Aktie notierte am Zahlentag bei rund 579 Euro und knapp unter ihrem Zwölf-Monats-Hoch von 591 Euro. Zum Wochenschluss stand ein Plus von gut 3 bis 4 Prozent. Der Konzern zählte damit zu den Profiteuren der großen Umschichtung in defensive Qualitätswerte.
Münchener Rück-Aktie: Quartalszahlen Q3 2026 rund 18 Prozent über den Erwartungen – doch die Preisfrage 2027 bleibt offen
Die Münchener Rück Quartalszahlen zum dritten Quartal 2026 bestätigen die starke Vorabmeldung: 1,74 Milliarden Euro Gewinn statt der erwarteten 1,48 Milliarden, 5,67 Milliarden Euro nach neun Monaten und ein Jahresziel von 6,6 Milliarden Euro. Zwei Sparten heben ihre Prognosen an, die Solvenzquote liegt bei 301 Prozent. Doch über der Munich Re-Aktie schwebt die Erneuerungsrunde zum 1. Januar. Die große Analyse der Münchener Rück Zahlen: Gewinnqualität, Preiszyklus, Dividende und was die Analysten sagen.
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Münchener Rück Quartalszahlen Q3 2026
Weniger als im Vorjahr – und trotzdem ein starkes Quartal
Auf den ersten Blick ist der Gewinn gesunken. Auf den zweiten Blick liegt er weit über den Erwartungen.
Im dritten Quartal verdiente Munich Re 1,742 Milliarden Euro nach 1,997 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Der Rückgang täuscht: Das Vorjahresquartal war von außergewöhnlich niedrigen Großschäden geprägt, Finanzvorstand Andrew Buchanan sprach von einer Ausnahmeperiode. Gegenüber dem von Munich Re selbst erhobenen Analystenkonsens von 1,479 Milliarden Euro lag der Gewinn rund 18 Prozent höher. Der Versicherungsumsatz stieg im Quartal auf 16,6 Milliarden Euro nach 14,6 Milliarden Euro. Nach neun Monaten summiert sich der Konzerngewinn auf 5,667 Milliarden Euro, rund 9,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die annualisierte Eigenkapitalrendite liegt bei 21,9 Prozent – klar über dem Ziel von mehr als 18 Prozent.
Münchener Rück Zahlen: Konzernergebnis je Quartal 2026
Mrd. €
- Rest bis zum Jahresziel, keine Prognose
Q1 aus Halbjahresergebnis 3,925 Mrd. minus Q2 2,211 Mrd. Euro. Q4: Differenz zwischen Jahresziel 6,6 Mrd. Euro und Neunmonatsergebnis 5,667 Mrd. Euro.
Quelle: Munich Re, Quartalsmitteilungen und Halbjahresfinanzbericht 2026; eigene Berechnung
Daten als Tabelle
|Quartal
|Konzernergebnis
|Q1 2026
|1,71
|Q2 2026
|2,21
|Q3 2026
|1,74
|Q4 2026
|0,93
Rückversicherung als Gewinnmotor
Die Rückversicherung steuerte im Quartal 1,48 Milliarden Euro bei, nach neun Monaten 4,85 Milliarden Euro. Das Jahresziel der Sparte steigt auf 5,7 Milliarden Euro.
Schaden-Kosten-Quote bleibt stark
In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung lag die Quote bei 80,0 Prozent nach außergewöhnlich niedrigen 62,7 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr erwartet Munich Re nun weniger als 80 Prozent, in der Spezialversicherung unter 90 Prozent.
ERGO im Plan
Die Erstversicherungstochter ERGO verdiente im Quartal 263 Millionen Euro, nach neun Monaten 819 Millionen Euro. Das Jahresziel von rund 0,9 Milliarden Euro ist in Reichweite.
Kapitalanlagen mit Gegenwind
Das Kapitalanlageergebnis lag bei 1,9 Milliarden Euro, eine Rendite von 3,2 Prozent. Steigende Zinsen kosteten Bewertungsgewinne, doch neue Gelder legt Munich Re inzwischen zu 4,7 Prozent an.
Der Abgleich mit den Erwartungen
Wo die Analysten überrascht wurden – und wo nicht
Jefferies hob in einer ersten Reaktion hervor, dass die Schaden-Rückversicherung trotz einer um 2,6 Prozentpunkte schlechteren Schaden-Kosten-Quote als erwartet über den Schätzungen lag. Das Kapitalanlageergebnis verfehlte die Prognosen dagegen leicht, und die Solvenzquote lag 10 Prozentpunkte unter dem Konsens, weil das Wachstum in der Lebensrückversicherung mehr Kapital bindet. Zwei weitere Details zeigen Vorsicht: Aus den Reserven für Vorjahresschäden löste Munich Re nur 2 statt der üblichen 6 Prozent auf, und die Prognose für den Brutto-Versicherungsumsatz sank auf rund 62 Milliarden Euro nach zuvor 64 Milliarden Euro.
Mit diesem Ziel fühle ich mich wohl.
Das große Bild
Rekordgewinne am Ende eines goldenen Zyklus?
Die Münchener Rück Zahlen zeigen einen Konzern in Bestform. Die Börse fragt bereits nach dem nächsten Jahr.
Nach Jahren kräftiger Preissteigerungen geben die Preise in der Rückversicherung nach: Bei der Erneuerungsrunde im April sanken sie um 3,1 Prozent, im Juli um 5,5 Prozent, Munich Re reduzierte jeweils bewusst das Volumen. Für den 1. Januar 2027 erwartet das Management wegen des großen Kapitalangebots und einer schadenarmen Hurrikansaison weiteren Druck. Nach Einschätzung des Konzerns liegen die Preise aber noch immer auf einem auskömmlichen Niveau, etwa vergleichbar mit 2021. Genau diese Sorge hatte JPMorgan eine Woche vor den Zahlen zur Abstufung auf „Neutral“ veranlasst. Den Ausblick für 2027 will Munich Re am 10. Dezember vorlegen.
Für Anleger bleibt Munich Re dennoch eine erste Adresse: Für 2025 zahlte der Konzern 24 Euro Dividende je Aktie, Analysten erwarten für 2026 rund 25,70 Euro, eine Rendite von etwa 4,4 Prozent. Dazu läuft ein Aktienrückkauf über 2,25 Milliarden Euro, in dessen Rahmen Munich Re bis zum 9. November 3,3 Millionen Aktien erwarb. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei etwa 11.
Die Analysten sind uneins wie selten. Metzler hob das Kursziel Anfang November auf 643 Euro, auch die DZ Bank rät zum Kauf. JPMorgan sieht 590 Euro bei „Neutral“, Jefferies 550 Euro bei „Hold“, RBC 530 Euro. Der Durchschnitt liegt laut Investing.com bei rund 551 Euro und damit unter dem aktuellen Kurs. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Die Münchener Rück-Aktie auf einen Blick
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Handelssymbol: MUV2) – rund 579 Euro am 12. November 2026 (Tradegate)
Q3 2026: Konzernergebnis 1,742 Mrd. Euro (Konsens 1,479 Mrd. Euro), Versicherungsumsatz 16,6 Mrd. Euro
Neun Monate 2026: Konzernergebnis 5,667 Mrd. Euro, Eigenkapitalrendite 21,9 Prozent
Prognose 2026: Konzernergebnis 6,6 Mrd. Euro, Rückversicherung 5,7 Mrd. Euro
Schaden-Kosten-Quote Schaden-Rück: 80,0 Prozent im Quartal, Jahresziel unter 80 Prozent
Solvency-II-Quote: 301 Prozent
Dividende 2025: 24 Euro je Aktie
Nächste Termine: Ausblick 2027 am 10. Dezember 2026, Bilanz am 25. Februar 2027
Häufige Fragen zu den Münchener Rück Quartalszahlen
Wie fielen die Münchener Rück Quartalszahlen Q3 2026 aus?
Munich Re verdiente im dritten Quartal 1,742 Milliarden Euro, rund 18 Prozent mehr als die erwarteten 1,479 Milliarden Euro. Nach neun Monaten stehen 5,667 Milliarden Euro zu Buche.
Warum ist der Gewinn gegenüber dem Vorjahr gesunken?
Das Vorjahresquartal war von außergewöhnlich niedrigen Großschäden geprägt. Die Schaden-Kosten-Quote lag damals bei 62,7 Prozent, jetzt bei 80,0 Prozent.
Was erwartet Munich Re für 2026?
Munich Re bestätigt ein Konzernergebnis von 6,6 Milliarden Euro. Im vierten Quartal sind dafür nur noch rund 0,93 Milliarden Euro nötig.
Welches Handelssymbol und welche ISIN hat die Münchener Rück-Aktie?
Die Münchener Rück-Aktie wird auf Xetra unter dem Symbol MUV2 gehandelt. Die ISIN lautet DE0008430026, die WKN 843002.
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