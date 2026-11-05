MTU Aero Engines Aktie: Wartungsboom treibt Wachstum - EBIT knackt Milliardenmarke

In den ersten neun Monaten habe der bereinigte Umsatz um 13 Prozent auf 7,1 Mrd. Euro zugelegt. Rückenwind hätten vor allem das boomende Wartungsgeschäft in der zivilen Luftfahrt sowie ein günstiger Dollar-Wechselkurs geliefert. Auch beim Cashflow laufe es rund: Die Cash Conversion Rate habe 62 Prozent erreicht und damit bereits über den Erwartungen für das Gesamtjahr gelegen. Entsprechend habe das Management seine Prognosen angehoben. Für den Umsatz würden nun 9,5 bis 9,7 Mrd. Euro erwartet, die Cash Conversion Rate solle 55 bis 60 Prozent erreichen.