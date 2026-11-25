Wann findet der Kapitalmarkttag von MTU statt?

Der Kapitalmarkttag ist für den 30. November 2026 angekündigt.

Welchen Umsatz erwartet MTU für 2026?

MTU hat die Umsatzprognose auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro angehoben.

Plant MTU Ausschüttungen an die Aktionäre?

Laut Präsentation ebnet der steigende Free Cashflow den Weg für Rückflüsse. Konkrete Pläne hat MTU noch nicht genannt.