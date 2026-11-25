Für die MTU Aero Engines Aktie rückt ein Termin in den Mittelpunkt: Am 30. November lädt der Münchner Triebwerkshersteller zum Kapitalmarkttag. Bereits mit den Quartalszahlen hatte MTU angedeutet, dass der steigende Free Cashflow den Weg für Rückflüsse an die Aktionäre ebnet – konkrete Pläne nannte das Management noch nicht. Gleichzeitig hob MTU die Umsatzprognose für 2026 auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro an.
MTU Aero Engines Aktie: Umsatzziel erhöht, Kapitalmarkttag am Montag – kommt jetzt das große Ausschüttungs-Versprechen?
Die Wartung brummt, der Cashflow steigt, und das Management deutet Rückflüsse an die Aktionäre an. Warum der Kapitalmarkttag am 30. November für die MTU Aero Engines Aktie zum Schlüsseltermin wird.
Die Zahlen
Wartung brummt, Marge hakt
Im dritten Quartal steigerte MTU den Umsatz um knapp 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro, unterstützt von einem starken Dollar und hoher Nachfrage. Treiber ist das Instandhaltungsgeschäft, während das Seriengeschäft schwächelte. Beim operativen Ergebnis blieb MTU hinter den Markterwartungen zurück, die EBIT-Prognose ließ der Konzern unverändert. Für die MTU Aero Engines Aktie führte das nach den Zahlen zunächst zu Gewinnmitnahmen.
Die Erwartung
Was der Kapitalmarkttag liefern muss
Die Aktie hatte Mitte November ein neues 52-Wochen-Tief markiert, bevor operative Daten zum Cashflow eine Erholung auslösten. Am Kapitalmarkttag erwarten Anleger nun Antworten auf drei Fragen: Wie entwickeln sich die Margen im Seriengeschäft? Wie viel Cash fließt künftig an die Aktionäre zurück? Und welche Mittelfristziele setzt sich MTU? Den Jahresfinanzbericht will der Konzern am 23. März 2027 veröffentlichen.
MTU verdient zunehmend mit der Wartung der weltweiten Triebwerksflotte. Wenn das Management am Kapitalmarkttag konkrete Ausschüttungsziele nennt, könnte das die Wahrnehmung der Aktie verändern.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Wann findet der Kapitalmarkttag von MTU statt?
Der Kapitalmarkttag ist für den 30. November 2026 angekündigt.
Welchen Umsatz erwartet MTU für 2026?
MTU hat die Umsatzprognose auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro angehoben.
Plant MTU Ausschüttungen an die Aktionäre?
Laut Präsentation ebnet der steigende Free Cashflow den Weg für Rückflüsse. Konkrete Pläne hat MTU noch nicht genannt.
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