MTU Aero Engines Aktie: Herabstufung wegen Margendrucks – die Aktie steigt trotzdem!

Denn für den Gewinn zählt nicht nur, wie viel Umsatz ein Unternehmen erzielt, sondern auch, welcher Anteil davon nach Abzug der Kosten übrig bleibt. Gerät diese Marge unter Druck, kann die Ergebnisentwicklung hinter den Erwartungen zurückbleiben – selbst wenn das Geschäft auf der Umsatzseite solide verläuft.