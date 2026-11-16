MTU Aero Engines Aktie DAX Gewinner: Rückenwind ohne Schlagzeile – reicht der Schwung für die 360-Euro-Marke?

Auf Jahressicht tritt die MTU Aero Engines Aktie unter dem Strich auf der Stelle: Seit Jahresbeginn liegt sie laut boerse.de nur rund 0,3 Prozent im Plus, auf Monatssicht ebenfalls kaum verändert. Dahinter verbirgt sich eine große Schwankungsbreite. Das 52-Wochen-Hoch markierte die Aktie am 20. Februar bei 400,80 Euro, das 52-Wochen-Tief am 15. Mai bei 273,00 Euro. Vom Hoch ist der aktuelle Kurs damit noch rund 11 Prozent entfernt.

Charttechnisch hatte boerse.de zuletzt festgehalten, dass die Aktie unter ihrer 100-Tage-Linie notierte, während sie sich über der 200-Tage-Linie hielt. Kurzfristig rückt mit dem heutigen Anstieg die Zone um 360 Euro in den Blick, die als nächste runde Hürde gilt. Nach unten bildet der Freitagsschluss von 351,60 Euro einen ersten Bezugspunkt.