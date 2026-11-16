Die MTU Aero Engines Aktie zählt am Montag zu den DAX Gewinnern, auch wenn sie im Späthandel einen Teil ihres Vorsprungs abgibt: Gegen 17:15 Uhr kostet das Papier des Münchner Triebwerksherstellers (Kürzel: MTX, ISIN: DE000A0D9PT0) bei Lang & Schwarz 355,80 Euro, ein Plus von 1,44 Prozent. Neben dem Rückenwind für Verteidigungswerte nach dem Haushaltsbeschluss sorgte am Nachmittag ein Termin in München für Gesprächsstoff: Bundeskanzler Friedrich Merz weihte das neue MTU-Entwicklungszentrum ein, und Vorstandschef Johannes Bussmann nutzte die Bühne für eine klare Forderung an die Politik.
MTU Aero Engines Aktie DAX Gewinner: Kanzler im neuen Entwicklungszentrum, Gewinne bröckeln zum Schluss – bringt die Kampfjet-Frage neuen Schub?
Die MTU Aero Engines Aktie behauptet sich am Montag gegen den schwachen Markt: Gegen 17:15 Uhr notiert sie bei 355,80 Euro (+1,44 Prozent), am frühen Abend noch rund 0,8 Prozent über dem Freitagsschluss. Am Nachmittag eröffnete Kanzler Merz das neue MTU-Entwicklungszentrum – und MTU-Chef Bussmann forderte eine schnelle Entscheidung zum nächsten Kampfflugzeug.
MTXMTX
DAX Gewinner am Abend
Warum steigt die MTU Aero Engines Aktie heute?
Eine Ad-hoc-Mitteilung oder neue Geschäftszahlen gab es am Montag nicht. Das Plus der MTU Aero Engines Aktie baute sich bereits am Vormittag auf und hielt sich über den Tag, während der Gesamtmarkt nach unten drehte. Drei Faktoren prägen das Bild:
Rüstungswerte erholen sich nach dem Haushaltsbeschluss
Der Bundeshaushalt sieht für die Verteidigung rund 139 Milliarden Euro vor. Rüstungstitel wie Rheinmetall, das laut dpa-AFX 1,21 Prozent fester schloss, waren gefragt. MTU fertigt und wartet unter anderem die Eurofighter-Triebwerke und gehört damit zu den Profiteuren dieser Stimmung – auch wenn das Kerngeschäft zivil ist.
Merz eröffnet das neue Entwicklungszentrum
MTU hat nach eigenen Angaben mehr als 100 Millionen Euro in den Neubau mit über 20.000 Quadratmetern investiert; bis zu 1.000 Beschäftigte sollen dort an effizienteren zivilen Antrieben, an Triebwerkstechnologien für künftige Hubschrauber und Kampfflugzeuge sowie an einem Brennstoffzellenantrieb arbeiten (laut aeroTELEGRAPH).
Bussmann drängt auf Kampfjet-Entscheidung
Laut dpa-AFX (16:29 Uhr) forderte Bussmann vom Kanzler eine rasche Entscheidung über das nächste Kampfflugzeug und eine maßgebliche Rolle der deutschen Industrie bei Jets, Militärhubschraubern und deren Antrieben. Merz ging darauf in seiner Rede nicht konkret ein.
Zur Einordnung: Ein direkter Kursimpuls aus dem Termin lässt sich nicht belegen – die Aktie lag schon vor der Meldung im Plus. Die Veranstaltung rückt aber ein Thema in den Fokus, das für die Bewertung der Militärsparte mittelfristig bedeutsam werden kann.
Tagesverlauf
Wie verlief der Handelstag der MTU Aero Engines Aktie?
Den Freitag hatte die Aktie auf Xetra bei 351,60 Euro beendet. Am Nachmittag gehörte sie zur Spitzengruppe im Leitindex: Laut finanzen.at notierte sie um 15:42 Uhr auf Xetra bei 357,00 Euro und damit 1,54 Prozent höher, eine finanzen.net-Liste wies zwischenzeitlich sogar 358,30 Euro (+1,91 Prozent) aus. Das Tageshoch lag bei Lang & Schwarz bei 359,50 Euro – die Marke von 360 Euro blieb damit knapp außer Reichweite. In der letzten Handelsstunde, als der DAX auf sein Tagestief rutschte, bröckelten auch bei MTU die Gewinne: boerse.de nannte gegen 17:49 Uhr 354,30 Euro. Eine in zwei Quellen bestätigte Xetra-Schlussnotierung lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
|Rang
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|1
|Rheinmetall
|786,70 €
|+2,77 %
|2
|Deutsche Telekom
|27,10 €
|+1,88 %
|3
|Daimler Truck
|43,37 €
|+1,66 %
|4
|MTU Aero Engines
|357,00 €
|+1,54 %
|5
|Fresenius SE
|54,39 €
|+1,44 %
Xetra-Kurse, Stand 15:42 Uhr. Die Reihenfolge zum Handelsschluss kann abweichen.
Quelle: finanzen.at
Der Gesamtmarkt litt unter der Schwäche der Technologiewerte nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, dem Warten auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag sowie Zins- und Inflationssorgen. In diesem Umfeld wirkten Industrie- und Verteidigungswerte wie MTU als Gegengewicht.
Einordnung
Wo steht die MTU Aero Engines Aktie operativ und charttechnisch?
Nach neun Monaten hatte MTU den bereinigten Umsatz um 13 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro gesteigert, das bereinigte EBIT um 5 Prozent auf 1,042 Milliarden Euro. Der Free Cashflow kletterte um 67 Prozent auf 466 Millionen Euro. Für 2026 peilt der Konzern nun 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro Umsatz an, das EBIT-Ziel von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro blieb unverändert. Treiber ist das zivile Instandhaltungsgeschäft, während Lieferengpässe das Seriengeschäft bremsen. Beim Getriebefan-Programm (GTF) liegt der Flottenmanagement-Plan laut Unternehmen weiter im Zeitplan.
Auf Jahressicht tritt die Aktie trotz der jüngsten Erholung kaum vom Fleck: Laut boerse.de lag sie zum Freitag seit Jahresbeginn nur rund 0,3 Prozent im Plus, nach einem Wochengewinn von gut 4 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch von 400,80 Euro aus dem Februar ist weiter entfernt; das Tief lag im Mai bei 273,00 Euro. Kurzfristig bleibt die Zone um 360 Euro, an der die Aktie heute scheiterte, die markante Hürde, nach unten der Freitagsschluss von 351,60 Euro.
Welche Termine sind für die MTU Aero Engines Aktie wichtig?
MTU legt die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 am 24. Februar 2027 vor, der Geschäftsbericht folgt am 23. März 2027. Kurzfristig dürften die Nvidia-Zahlen am Dienstag die Stimmung am Gesamtmarkt bestimmen, für MTU zudem Auslieferungsdaten der Flugzeughersteller und Signale aus Berlin zur Zukunft der Kampfflugzeug-Programme.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Warum steigt die MTU Aero Engines Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung als Auslöser gab es nicht. Die Aktie profitierte von der Erholung der Verteidigungswerte nach dem Haushaltsbeschluss und zeigte sich robust gegen den schwachen Gesamtmarkt. Am Nachmittag eröffnete Kanzler Merz das neue MTU-Entwicklungszentrum in München.
Wie hoch ist das Plus der MTU Aero Engines Aktie?
Um 15:42 Uhr lag sie auf Xetra 1,54 Prozent höher bei 357,00 Euro, gegen 17:15 Uhr bei Lang & Schwarz 1,44 Prozent höher bei 355,80 Euro. Gegen 17:49 Uhr nannte boerse.de 354,30 Euro.
Was fordert MTU-Chef Bussmann?
Eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung über das nächste Kampfflugzeug und eine maßgebliche Rolle der deutschen Industrie bei Kampfjets, Militärhubschraubern und deren Triebwerken.
Wie lauten Kürzel und ISIN der MTU Aero Engines Aktie?
Das Handelssymbol ist MTX, die ISIN lautet DE000A0D9PT0.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.