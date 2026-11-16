MTU Aero Engines Aktie DAX Gewinner: Kanzler im neuen Entwicklungszentrum, Gewinne bröckeln zum Schluss – bringt die Kampfjet-Frage neuen Schub?

Kurs der MTU Aero Engines Aktie um 17:15 Uhr (Lang & Schwarz) 355,80 €

Veränderung um 17:15 Uhr +1,44 %

Stand gegen 17:49 Uhr laut boerse.de, rund 0,8 % über dem Freitags-Xetra-Schluss von 351,60 € 354,30 €