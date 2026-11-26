Die MTU Aero Engines Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Handelssymbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) nimmt Fahrt auf. Am Donnerstagmorgen steigt das Papier des Münchner Triebwerksherstellers auf 346,60 Euro, ein Plus von 2,64 Prozent. Damit gehört MTU zu den größten DAX Gewinnern am Morgen. Am Mittwoch hatte die MTU-Aktie bei 337,70 Euro geschlossen.
MTU Aero Engines Aktie: DAX Gewinner am Morgen – Countdown zum Kapitalmarkttag, kommt jetzt das große Ausschüttungsversprechen?
Die MTU Aero Engines Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,64 Prozent auf 346,60 Euro. Vier Tage vor dem Kapitalmarkttag positionieren sich Anleger beim Münchner Triebwerksbauer, das Management hat Rückflüsse an die Aktionäre angedeutet. Was hinter dem Anstieg der MTU Aero Engines Aktie steckt.
Der Auslöser
Vorfreude auf Montag: warum die MTU Aero Engines Aktie steigt
Am Montag legt MTU die Karten auf den Tisch. Anleger kaufen schon vorher.
Am 30. November lädt MTU zum Kapitalmarkttag. Bereits mit den Quartalszahlen hatte das Management angedeutet, dass der steigende freie Cashflow den Weg für Rückflüsse an die Aktionäre ebnet. Konkrete Pläne nannte es noch nicht. Diese Aussicht stützt die MTU Aero Engines Aktie ebenso wie die breite Markterholung nach der Wende an der Wall Street. Weil der Konzern vor allem an Wartung und Ersatzteilen verdient, gilt er zudem als vergleichsweise robust gegenüber den Schwankungen der KI-Werte.
Kapitalmarkttag am Montag
Anleger hoffen auf neue Ziele und Ausschüttungen.
Angehobene Prognose
MTU erwartet 2026 bis zu 9,7 Milliarden Euro Umsatz.
Starkes Wartungsgeschäft
Ersatzteile und Instandhaltung liefern stabile Erträge.
Markterholung
Der DAX erholt sich nach dem Rutsch unter 25.000 Punkte.
Die Fundamentaldaten
Wartung brummt, Cashflow steigt: MTU auf Rekordkurs
MTU hat seine Umsatzprognose für 2026 auf 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro angehoben. Treiber ist das Wartungsgeschäft, das von der hohen Auslastung der weltweiten Flugzeugflotten profitiert. In München montiert MTU zudem einen Teil der Getriebefan-Triebwerke für die Airbus-A320neo-Familie. Steigt Airbus wie geplant die Produktion hoch, profitiert auch die MTU Aero Engines Aktie.
Die Marken
MTU Aero Engines Aktie: 350 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch nähert sich die MTU Aero Engines Aktie der runden Marke von 350 Euro. Darüber rückt die Zone um 360 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Bereich um 330 Euro die wichtigste Unterstützung, dort hatte die Aktie am 20. November die 200-Tage-Linie unterschritten.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Warum ist die MTU Aero Engines Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger positionieren sich vor dem Kapitalmarkttag am 30. November, das Management hat Rückflüsse an die Aktionäre angedeutet. Zudem erholt sich der Gesamtmarkt.
Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?
Die ISIN lautet DE000A0D9PT0, die WKN A0D9PT, das Handelssymbol MTX. In den USA wird ein ADR unter MTUAY gehandelt.
Wann ist der Kapitalmarkttag von MTU?
Am 30. November 2026.
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