Am 30. November lädt MTU zum Kapitalmarkttag. Bereits mit den Quartalszahlen hatte das Management angedeutet, dass der steigende freie Cashflow den Weg für Rückflüsse an die Aktionäre ebnet. Konkrete Pläne nannte es noch nicht. Diese Aussicht stützt die MTU Aero Engines Aktie ebenso wie die breite Markterholung nach der Wende an der Wall Street. Weil der Konzern vor allem an Wartung und Ersatzteilen verdient, gilt er zudem als vergleichsweise robust gegenüber den Schwankungen der KI-Werte.