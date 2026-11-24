Die MTU Aero Engines Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Handelssymbol: MTX, US-Handelssymbol: MTUAY) setzt ihre Erholung fort. Um 12:34 Uhr notiert das Papier des Münchner Triebwerksherstellers bei 347,80 Euro, ein Plus von 1,22 Prozent. Damit ist MTU der größte DAX Gewinner am Mittag – in einem Markt, der insgesamt 0,8 Prozent nachgibt. Schon am Montag hatte die MTU-Aktie um 3,06 Prozent auf 343,60 Euro zugelegt. Während die KI-Werte am Dienstag ihre Gewinne wieder abgeben, sind Luftfahrt- und Verteidigungswerte gefragt.
MTU Aero Engines Aktie: DAX Gewinner am Mittag – Triebwerksbauer trotzt dem Tech-Rückschlag, startet jetzt der Angriff auf 360 Euro?
Die MTU Aero Engines Aktie ist am Dienstagmittag der größte DAX Gewinner: Plus 1,22 Prozent auf 347,80 Euro. Während KI-Werte ihre Montagsgewinne wieder abgeben, setzen Anleger auf Luftfahrt und Verteidigung. Was hinter dem Anstieg der MTU Aero Engines Aktie steckt, wie stark das Geschäft läuft und welche Marken jetzt zählen.
Der Auslöser
Umschichtung statt Schlagzeile: warum die MTU Aero Engines Aktie steigt
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Die MTU-Aktie profitiert von einer Bewegung, die den ganzen Markt prägt: weg von den KI-Werten, hin zu Luftfahrt und Verteidigung.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia eine Erholungsrally bei Technologiewerten ausgelöst. Am Dienstag fehlen laut dpa-AFX die Anschlusskäufe, Infineon und Siemens Energy geben wieder nach. Gleichzeitig gehören Rüstungswerte zu den größten Gewinnern: Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) baut seine Erholung vor dem Kapitalmarkttag aus. MTU profitiert doppelt: als Zulieferer für zivile Verkehrsflugzeuge und als Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr, etwa beim Eurofighter. Nach Einschätzung der Redaktion schichten Anleger in Industriewerte mit planbarem Geschäft um, die nicht vom KI-Zyklus abhängen.
Zivile Luftfahrt
Rund jedes dritte Verkehrsflugzeug weltweit fliegt mit Komponenten von MTU. Die Nachfrage nach neuen Triebwerken übersteigt das Angebot.
Instandhaltung unter Volllast
Im zivilen Wartungsgeschäft laufen die eigenen Werkstätten unter Volllast, das Ergebnis wuchs zuletzt um 20 Prozent.
Militärgeschäft
Als Partner der Bundeswehr profitiert MTU von höheren Verteidigungsbudgets in Europa.
Fern vom KI-Ausverkauf
MTU hängt nicht am Bau von Rechenzentren – das macht die Aktie in der aktuellen Phase gefragt.
Die Fundamentaldaten
Cashflow dreht ins Plus: das Ende der Getriebefan-Last naht
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp 14 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis lag bei 349 Millionen Euro. Wichtiger war der Cashflow: Der freie Mittelzufluss sprang im Quartal auf 172 Millionen Euro, nach neun Monaten stehen 466 Millionen Euro zu Buche. Die Entschädigungszahlungen aus dem Rückruf von Getriebefan-Triebwerken des Partners Pratt & Whitney sollen bis Ende 2026 abgeschlossen sein – ab 2027 fällt diese Belastung weg. Für 2026 erwartet MTU einen Umsatz von 9,5 bis 9,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.
Die Analysten
Kursziele bis 530 Euro: die Profis sehen viel Luft
Die Analysten sind für die MTU Aero Engines Aktie überwiegend optimistisch. JPMorgan sieht mit „Overweight“ 465 Euro, Bernstein 460 Euro, die Deutsche Bank mit „Buy“ 457 Euro und Jefferies 420 Euro. Am oberen Ende steht mwb research mit 530 Euro, zurückhaltender ist RBC mit „Sector Perform“. Das durchschnittliche Kursziel lag Anfang November bei rund 413 Euro. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
MTU Aero Engines Aktie: 360 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch hat die MTU Aero Engines Aktie mit dem Anstieg über 345 Euro wieder Boden gutgemacht. Die nächste Hürde ist die Zone um 355 bis 360 Euro – hier notierte die Aktie Mitte November. Darüber rückt der Bereich um 370 Euro in den Blick. Nach unten bildet die Zone um 335 Euro eine erste Unterstützung, darunter der Bereich um 320 Euro. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 404,80 Euro fehlen rund 16 Prozent.
Häufige Fragen zur MTU Aero Engines Aktie
Warum ist die MTU Aero Engines Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger schichten von KI-Werten in Luftfahrt- und Verteidigungswerte um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Welche ISIN und WKN hat die MTU Aero Engines Aktie?
Die ISIN lautet DE000A0D9PT0, die WKN A0D9PT, das Handelssymbol MTX. In den USA wird ein ADR unter MTUAY gehandelt.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 420 Euro (Jefferies) über 457 bis 465 Euro (Deutsche Bank, Bernstein, JPMorgan) bis 530 Euro (mwb research).
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