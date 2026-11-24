Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia eine Erholungsrally bei Technologiewerten ausgelöst. Am Dienstag fehlen laut dpa-AFX die Anschlusskäufe, Infineon und Siemens Energy geben wieder nach. Gleichzeitig gehören Rüstungswerte zu den größten Gewinnern: Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Symbol: RHM) baut seine Erholung vor dem Kapitalmarkttag aus. MTU profitiert doppelt: als Zulieferer für zivile Verkehrsflugzeuge und als Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr, etwa beim Eurofighter. Nach Einschätzung der Redaktion schichten Anleger in Industriewerte mit planbarem Geschäft um, die nicht vom KI-Zyklus abhängen.