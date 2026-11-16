Kleine Korrektur, klare Botschaft: KBW-Analyst Paul Johnson senkt das Kursziel für die MSC-Income-Fund-Aktie leicht von 15,50 auf 15 US-Dollar und bleibt bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 12,44 US-Dollar vom Freitag bleibt ein Potenzial von gut 20 Prozent. Der von Main Street Capital verwaltete Kreditfonds hat gerade ein gemischtes Quartal vorgelegt.
MSC-Income-Fund-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Outperform“ – Kursziel sinkt leicht auf 15 Dollar
KBW-Analyst Paul Johnson senkt das Kursziel für die MSC-Income-Fund-Aktie leicht von 15,50 auf 15 US-Dollar, bleibt aber bei „Outperform“. Zum Schlusskurs von 12,44 US-Dollar ergibt sich ein Potenzial von gut 20 Prozent. Die Aktie notiert deutlich unter dem Inventarwert von 16,56 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- MSC Income Fund, Inc.
- Handelssymbol
- MSIF (NYSE)
- Analyst
- Paul Johnson
- Bank
- KBW
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 15 US-Dollar (zuvor 15,50 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
KBW zur MSC-Income-Fund-Aktie
Leicht gesenktes Ziel – Kaufempfehlung bleibt
Paul Johnson ist seit Langem einer der Befürworter der MSC-Income-Fund-Aktie. Sein Kursziel von 15,50 US-Dollar galt seit rund einem Jahr.
Mit 15 US-Dollar liegt KBW nun gleichauf mit Oppenheimer, das die Aktie Ende Oktober mit „Outperform“ und ebenfalls 15 US-Dollar in die Bewertung aufnahm. Clear Street senkte sein Ziel auf 15 US-Dollar. Die Aktienanalyse von KBW bleibt damit im Konsens der Optimisten.
Die Argumente von Paul Johnson
Die Quartalszahlen liefern die Grundlage für die Einschätzung von KBW-Analyst Paul Johnson:
Dividende vor Steuern gedeckt
Der bereinigte Nettoanlageertrag vor Steuern von 0,36 US-Dollar je Aktie entsprach der angekündigten Quartalsdividende.
Inventarwert steigt
Der Inventarwert stieg um 0,05 US-Dollar auf 16,56 US-Dollar je Aktie.
Erträge unter Erwartung
Der Nettoanlageertrag von 0,32 US-Dollar je Aktie verfehlte die Schätzungen von 0,35 US-Dollar und sank um 13 Prozent.
Hoher Abschlag
Mit 12,44 US-Dollar notiert die Aktie bei rund 75 Prozent des Inventarwerts.
Neuer Chef, neue Anleihen, Rückkaufprogramm
Die Gesamterträge aus Investments lagen mit 35,5 Millionen US-Dollar nahezu auf Vorjahresniveau. Höhere Finanzierungs-, Management- und Steuerkosten drückten den Nettoanlageertrag. Der Überschuss enthielt einen freiwilligen Verzicht auf Erfolgsgebühren von rund 600.000 US-Dollar.
Zum 9. November übernahm Nick Meserve die Unternehmensführung. Zudem begab der Fonds unbesicherte Anleihen über 75 Millionen US-Dollar und genehmigte ein Rückkaufprogramm über 20 Millionen US-Dollar. Das Management verweist auf eine stärkere Pipeline bei Privatkrediten.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Keefe, Bruyette & Woods, Inc. (KBW, eine Stifel-Gesellschaft), Analyst Paul Johnson. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 15 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.kbw.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
MSC Income Fund, Inc. (MSIF): Kaufen, Kursziel 15,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von KBW (Analyst Paul Johnson). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 13:12 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 13:12 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: KBW (Analyst Paul Johnson).
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