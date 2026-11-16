MSC-Income-Fund-Aktie: KBW-Analyst Paul Johnson bleibt bei „Outperform“ – Kursziel sinkt leicht auf 15 Dollar

Die Gesamterträge aus Investments lagen mit 35,5 Millionen US-Dollar nahezu auf Vorjahresniveau. Höhere Finanzierungs-, Management- und Steuerkosten drückten den Nettoanlageertrag. Der Überschuss enthielt einen freiwilligen Verzicht auf Erfolgsgebühren von rund 600.000 US-Dollar.

Zum 9. November übernahm Nick Meserve die Unternehmensführung. Zudem begab der Fonds unbesicherte Anleihen über 75 Millionen US-Dollar und genehmigte ein Rückkaufprogramm über 20 Millionen US-Dollar. Das Management verweist auf eine stärkere Pipeline bei Privatkrediten.