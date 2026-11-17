Rückenwind aus dem Herbst: Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger bestätigen für die MS-Industrie-Aktie das Rating „Kaufen“ und ein Kursziel von 2,60 Euro. Zum Kurs von 1,55 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 68 Prozent.
MS-Industrie-Aktie: GBC bleibt beim Kauf – Umsatzsprung im dritten Quartal
Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger bestätigen „Kaufen“ für die MS-Industrie-Aktie mit einem Kursziel von 2,60 Euro. Das dritte Quartal brachte deutlich mehr Umsatz.
Steckbrief
- Unternehmen
- MS Industrie AG
- Handelssymbol
- MSAG (Xetra)
- Analyst
- Cosmin Filker
- Bank
- GBC
- Rating
- Kaufen (bestätigt)
- Kursziel
- 2,60 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut finanzen.net
GBC zur MS-Industrie-Aktie
Dynamisches drittes Quartal – Filker bleibt beim Kauf
Die GBC-Analysten werten die Neunmonatszahlen aus.
MS Industrie steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 laut GBC um fast 5 Prozent auf 116,8 Millionen Euro. Allein im dritten Quartal legte der Umsatz um fast 14 Prozent auf 41,1 Millionen Euro zu.
Getragen wurde das Wachstum von der höheren Auslastung im Geschäftsbereich MS XTEC. Nach Unternehmensangaben lagen die Abrufe wichtiger Kunden Ende September über den internen Planungen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von GBC-Analyst Cosmin Filker zu lesen ist:
Höhere Marge
Das EBITDA stieg in den ersten neun Monaten um 61,1 Prozent auf 8,7 Millionen Euro, die Marge auf 7,4 Prozent.
US-Standort
Der Produktionshochlauf im US-Werk Charlotte dürfte laut GBC zum Wachstum beigetragen haben.
Prognose bestätigt
Für 2026 erwartet das Management rund 155 Millionen Euro Umsatz.
Großer Abstand
Das Kursziel liegt deutlich über dem Kurs.
Ergebnis deutlich über Vorjahr
Das EBITDA soll 2026 laut Management deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Im ersten Halbjahr hatte der Umsatz dagegen nur knapp über dem Vorjahr gelegen.
Die Offenlegung möglicher Interessenkonflikte findet sich laut finanzen.net im Anhang des Ausgangsdokuments.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist GBC AG, Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger. Die Einstufung ist laut finanzen.net (Aktien-Global-Researchguide) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Kaufen“ und das Kursziel von 2,60 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gbc-ag.de – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
MS Industrie AG (MSAG): Kaufen, Kursziel 2,60 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Cosmin Filker, Aktienanalyst, GBC AG vom 17.11.2026, 16:20 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:05 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:05 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cosmin Filker, Aktienanalyst, GBC AG.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.