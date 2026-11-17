MS Industrie steigerte den Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 laut GBC um fast 5 Prozent auf 116,8 Millionen Euro. Allein im dritten Quartal legte der Umsatz um fast 14 Prozent auf 41,1 Millionen Euro zu.

Getragen wurde das Wachstum von der höheren Auslastung im Geschäftsbereich MS XTEC. Nach Unternehmensangaben lagen die Abrufe wichtiger Kunden Ende September über den internen Planungen.