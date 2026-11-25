Die MPH Health Care Aktie (ISIN: DE000A289V03, FSE: 93M1) notiert am Mittwoch bei rund 33,45 Euro, nachdem die Beteiligungsholding für die ersten neun Monate 2026 einen Periodenüberschuss von 34,9 Mio. Euro gemeldet hat, nach einem Verlust von 78,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Der Net Asset Value (NAV) steigt auf 60,01 Euro je Aktie. Die MPH Health Care Aktienanalyse zeigt, warum der Gewinn stark von Bewertungseffekten abhängt, warum die Platzierung von M1-Aktien zu 17,50 Euro mehr ist als ein Nebenschauplatz und was die MPH Health Care Aktie Prognose für die kommenden Monate bestimmt.
MPH Health Care Aktienanalyse: Gewinn von 34,9 Mio. Euro, NAV bei 60,01 Euro - Schließt sich der Abschlag?
Die MPH Health Care Aktienanalyse nach den 9M-Zahlen 2026: Rückkehr in die Gewinnzone, NAV je Aktie bei 60,01 Euro, M1-Platzierung bei 17,50 Euro. Was Chartbild, Analyst und die MPH Health Care Aktie Prognose jetzt zeigen.
Steckbrief
- Unternehmen
- MPH Health Care AG
- Börse / Ticker
- Xetra, 93M1
- ISIN
- DE000A289V03
- Kerngeschäft
- Beteiligungsholding mit Fokus auf den Gesundheitsmarkt
- Kernbeteiligung
- M1 Kliniken AG, nach Platzierung rund 61%
- NAV
- 256,9 Mio. € bzw. 60,01 € je Aktie (30.09.2026)
- Dividende 2026
- 5,00 € je Aktie, im Juli ausgeschüttet (Vorjahr: 1,20 €)
- Nächster Meilenstein
- geplanter Wechsel von M1 in den Prime Standard (2027)
Stand: 25.11.2026, Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Zahlen
Die Zahlen
Neun Monate 2026: Von minus 78,5 auf plus 34,9 Millionen
Entscheidend für das Ergebnis ist die Bewertung der Beteiligungen. MPH bewertet börsennotierte Beteiligungen zum Stichtagskurs, darum schwankt das IFRS-Ergebnis von Quartal zu Quartal stark.
|Kennzahl
|9M 2026
|Vorjahreszeitraum
|Periodenergebnis
|34,9 Mio. €
|-78,5 Mio. €
|Beteiligungserträge
|14,9 Mio. €
|7,6 Mio. €
|Fair-Value-Bewertung der Beteiligungen
|+21,8 Mio. €
|-85,4 Mio. €
|NAV je Aktie
|60,01 € (30.09.2026)
|56,85 € (31.12.2025)
|Eigenkapitalquote
|90,7%
|94,3% (31.12.2025)
Die Fair-Value-Bewertung der Beteiligungen ist nicht liquiditätswirksam.
Quelle: MPH Health Care AG, vorläufiges IFRS-Konzernergebnis vom 25.11.2026
Der Swing von -85,4 Mio. Euro auf +21,8 Mio. Euro bei der Fair-Value-Bewertung erklärt den größten Teil des Ergebnissprungs. Die Beteiligungserträge von 14,9 Mio. Euro (Vorjahr: 7,6 Mio. Euro) stammen vor allem aus der Dividende der M1 Kliniken AG. Der NAV steigt von 243,4 Mio. Euro auf 256,9 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote sinkt auf 90,7%, bleibt aber sehr hoch.
Das IFRS-Ergebnis kann deshalb von Quartal zu Quartal deutlich schwanken.
Die Kernbeteiligung
M1 Kliniken: Beauty wächst, Marge wird angehoben
Der Wert von MPH hängt maßgeblich an der M1 Kliniken AG. In den ersten neun Monaten steigerte das Beauty-Segment den Umsatz um 11,3% auf 86,6 Mio. Euro, das Segment-EBIT legte um 35,5% auf 28,6 Mio. Euro zu. Das Konzern-EBIT stieg um 4,6% auf 25,6 Mio. Euro. Der Konzernumsatz von 106,3 Mio. Euro (Vorjahr: 274,3 Mio. Euro) ist nur bedingt vergleichbar, weil das Handelssegment im Januar 2026 verkauft wurde.
M1 hebt die Ziele an: Bis 2029 soll das Beauty-Segment 200 bis 300 Mio. Euro Jahresumsatz erreichen, bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 25% (bisher mindestens 20%). Für 2027 ist der Wechsel vom Freiverkehr in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. MPH dürfte als Mehrheitsaktionärin langfristig davon profitieren. Das sind Ziele des Managements und keine Prognosen von aktiencheck.de.
Die Platzierung
MPH verkauft 5% von M1 - und bleibt Mehrheitsaktionärin
Am 19. November 2026 hat MPH 927.755 bestehende M1-Aktien (rund 5% des Grundkapitals) zu 17,50 Euro je Aktie bei institutionellen Investoren platziert. Der Bruttoerlös beträgt rund 16 Mio. Euro. MPH-Anteil sinkt damit von rund 66% auf rund 61%. Als Begründung nennt MPH einen größeren Streubesitz, eine breitere institutionelle Aktionärsbasis und bessere Handelbarkeit. Es handelt sich um einen Verkauf bestehender Aktien, M1 erhält kein neues Kapital. Am Tag der Platzierung stand die M1-Aktie nach einem Minus von 6,35% bei 17,70 Euro unter Druck.
Für die MPH Health Care Aktie Prognose zählt zweierlei: Der Mittelzufluss stärkt die Liquidität, ein höherer Streubesitz kann die Handelbarkeit von M1 verbessern. Kurzfristig kann das zusätzliche Angebot den M1-Kurs und damit den NAV von MPH belasten.
Bewertung und Analyst
NAV-Abschlag von rund 44% - und ein Kursziel von 40 Euro
Beim Kurs von rund 33,45 Euro notiert die MPH Health Care Aktie rund 44% unter dem NAV von 60,01 Euro (Redaktionsrechnung, NAV-Stand 30. September). Die Dividende von 5,00 Euro entspricht auf dem aktuellen Kurs rund 15%, war aber gegenüber dem Vorjahr (1,20 Euro) stark erhöht und ist nicht zwingend wiederholbar (Redaktionsrechnung). Bei einer Gewinnschätzung von 8,70 Euro je Aktie für 2026 (finanzen.net) ergibt sich ein erwartetes KGV von rund 3,8. First Berlin Equity Research (Analyst Ellis Acklin) bestätigte am 21. September 2026 das Votum Kaufen und hob das Kursziel von 37 auf 40 Euro an. Das sind Positionen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Das Chartbild
Von 21 Euro im Mai auf über 33 Euro
Das Chartbild ist klar positiv. Anfang Mai notierte die MPH Health Care Aktie bei rund 21 Euro, Ende Juli bei rund 24 Euro, am 21. September bei 26,10 Euro und Anfang Oktober um 26 bis 27 Euro. Mit rund 33,45 Euro liegt sie nun deutlich über dem bisherigen 52-Wochen-Hoch von 29,60 Euro vom 1. Juli. Seit Mai ist das ein Plus von rund 58%, seit Mitte September rund 28% (Redaktionsrechnung). Entsprechend ist die Aktie anfälliger für Gewinnmitnahmen, wenn M1 schwächelt.
Prognose
MPH Health Care Aktie Prognose: drei Szenarien
Die folgenden Szenarien sind Einschätzungen der Redaktion und keine Kursziele oder Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): M1-Kurs und Sentiment
Der NAV folgt der M1-Aktie. Hält M1 das Niveau um 17,50 Euro, stützt das die MPH Health Care Aktie Prognose. Gibt die M1-Aktie nach der Platzierung weiter nach, wirkt das auf NAV und Aktie.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Wachstum und Prime Standard
Gelingt M1 der Weg zum Prime Standard und wächst Beauty weiter zweistellig, könnte sich der NAV-Abschlag verringern. Dividenden von M1 bleiben der Cashflow-Treiber für MPH.
Langfristig (bis 2029): Beauty-Ziele und Konzentration
Erreicht M1 das Umsatzziel von 200 bis 300 Mio. Euro bei mindestens 25% Marge, steigt der Wert der Kernbeteiligung. Die Konzentration auf eine Beteiligung bleibt das zentrale Risiko.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Laufend: Kursentwicklung der M1-Aktie nach der Platzierung (Abwicklung am 24. November 2026)
2027: geplanter Wechsel von M1 in den Prime Standard
Jahreszahlen 2026: vorläufige Zahlen voraussichtlich im Frühjahr 2027 (Termin nicht bestätigt)
Bis 2029: Beauty-Ziele von M1 (200 bis 300 Mio. Euro Umsatz, mindestens 25% EBIT-Marge)
FAQ
Häufige Fragen zur MPH Health Care Aktie
Wie hoch ist der NAV von MPH Health Care? Zum 30. September 2026 liegt er bei 256,9 Mio. Euro bzw. 60,01 Euro je Aktie.
Warum steigt das Ergebnis so stark? Die Fair-Value-Bewertung der Beteiligungen dreht von -85,4 Mio. Euro auf +21,8 Mio. Euro, dazu kommen höhere Beteiligungserträge.
Was hat MPH an M1 Kliniken verkauft? 927.755 Aktien (rund 5%) zu 17,50 Euro, Bruttoerlös rund 16 Mio. Euro. MPH hält danach rund 61%.
Wie hoch ist die Dividende? Im Juli 2026 wurden 5,00 Euro je Aktie ausgeschüttet (Vorjahr: 1,20 Euro).
Ist die MPH Health Care Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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