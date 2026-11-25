Der Wert von MPH hängt maßgeblich an der M1 Kliniken AG. In den ersten neun Monaten steigerte das Beauty-Segment den Umsatz um 11,3% auf 86,6 Mio. Euro, das Segment-EBIT legte um 35,5% auf 28,6 Mio. Euro zu. Das Konzern-EBIT stieg um 4,6% auf 25,6 Mio. Euro. Der Konzernumsatz von 106,3 Mio. Euro (Vorjahr: 274,3 Mio. Euro) ist nur bedingt vergleichbar, weil das Handelssegment im Januar 2026 verkauft wurde.

M1 hebt die Ziele an: Bis 2029 soll das Beauty-Segment 200 bis 300 Mio. Euro Jahresumsatz erreichen, bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 25% (bisher mindestens 20%). Für 2027 ist der Wechsel vom Freiverkehr in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. MPH dürfte als Mehrheitsaktionärin langfristig davon profitieren. Das sind Ziele des Managements und keine Prognosen von aktiencheck.de.