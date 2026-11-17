Der eigentliche Wandel vom Bergbau- zum Industrieunternehmen beginnt jetzt. MP Materials hat die Qualifizierung seiner Magnete bei General Motors abgeschlossen, verkaufsfähige Lieferungen aus dem Werk Independence in Fort Worth starten im vierten Quartal 2026. Noch belasten Anlaufkosten von 14,2 Millionen Dollar im Quartal, und das Magnetsegment setzte zuletzt nur 18,6 Millionen Dollar um. Gelingt der Hochlauf, verdient MP an der gesamten Wertschöpfungskette – von der Mine in Mountain Pass bis zum fertigen Magneten.

Zum Vergleich: Der australische Konkurrent Lynas erzielte im Quartal bis Ende September einen Rekord-Durchschnittspreis von 102,1 australischen Dollar je Kilogramm, kündigte aber für das Dezemberquartal eine einmonatige Wartungspause in Malaysia an. Weniger Angebot aus dem Westen könnte die Bedeutung von MP zusätzlich unterstreichen.