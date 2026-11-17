Die MP Materials Aktie (Ticker: MP, ISIN: US5533681012) steht erneut unter Druck: Am Montag rutschte das Papier des größten US-Produzenten Seltener Erden um rund 5 Prozent auf 36,65 Dollar ab und liegt seit Jahresbeginn damit etwa 27 Prozent im Minus. Ausgelöst wurde der Rückgang durch einen Ausverkauf im gesamten Sektor, nachdem ein Analysehaus seine Einschätzung für den Konkurrenten USA Rare Earth wegen Problemen bei der Rohstoffversorgung gesenkt hatte; USA Rare Earth verlor 10 Prozent, Critical Metals 13 Prozent. Im Hintergrund steht ein Ereignis, das für Seltene Erden wichtiger sein dürfte als jede Analystenstudie: der APEC-Gipfel in Shenzhen am 18. und 19. November mit einem möglichen Treffen von Donald Trump und Xi Jinping.
MP Materials Aktie: Minus 27 Prozent seit Januar, Gipfel in Shenzhen vor der Tür – wer gewinnt den Poker um Seltene Erden?
Die MP Materials Aktie ist am Montag mit dem gesamten Seltene-Erden-Sektor abgerutscht und liegt seit Jahresbeginn rund 27 Prozent im Minus. Dabei läuft das Geschäft so gut wie nie: Rekordproduktion bei NdPr, ein Preisboden vom Pentagon und erste Magnetlieferungen an General Motors. Vor dem APEC-Gipfel in Shenzhen mit einem möglichen Treffen von Trump und Xi steht der wichtigste westliche Produzent Seltener Erden im Zentrum eines geopolitischen Pokers.
Die Ausgangslage
Warum fällt die MP Materials Aktie trotz Rekordproduktion?
Operativ hat MP Materials ein starkes Quartal hinter sich. An der Börse zählt derzeit aber vor allem, was zwischen Washington und Peking passiert.
Am 5. November meldete MP Materials für das dritte Quartal einen Umsatz von 147,7 Millionen Dollar, ein Plus von 176 Prozent – darin enthalten ist allerdings ein einmaliger Verkauf von 31,6 Millionen Dollar an einen US-Rüstungs- und Luftfahrtkunden. Die Produktion des wichtigen Magnetrohstoffs NdPr (Neodym-Praseodym) stieg um 41 Prozent auf 1.018 Tonnen, der Absatz fast verdoppelte sich auf 1.020 Tonnen. Das bereinigte EBITDA drehte mit 41,1 Millionen Dollar deutlich ins Plus, unter dem Strich stand dennoch ein Verlust von 20,7 Millionen Dollar. Die Kasse ist mit 1,34 Milliarden Dollar gut gefüllt.
Trotzdem fiel die Aktie nach den Zahlen auf 33,74 Dollar, den tiefsten Schlusskurs seit Ende August. Im Vergleich zum Rekordhoch von 100,25 Dollar im Oktober 2025 hat sich der Börsenwert mehr als halbiert. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 31,90 bis 76,80 Dollar. Der Grund liegt weniger im Unternehmen als im Umfeld: Die Aktie wird gehandelt wie eine Wette auf den Handelskonflikt mit China – und dort hat sich die Lage zuletzt entspannt.
Das große Bild
Was steht beim Trump-Xi-Treffen für Seltene Erden auf dem Spiel?
China kontrolliert den Großteil der weltweiten Verarbeitung Seltener Erden und hat das als Druckmittel eingesetzt: Im April 2025 wurden sieben schwere Seltene Erden unter Exportkontrolle gestellt, im Oktober 2025 die Liste erweitert. Nach dem Abkommen von Busan setzte Peking Teile dieser Kontrollen aus. Am 9. November verlängerte das chinesische Handelsministerium die Aussetzung um zwei Monate bis zum 10. Januar 2027. US-Finanzminister Scott Bessent und Handelsbeauftragter Jamieson Greer drängen China, seine Zusagen einzuhalten, weil US-Firmen weiter über Engpässe klagen.
Für die MP Materials Aktie ergibt sich daraus ein Paradox. Jede Entspannung mit Peking nimmt dem Unternehmen ein Stück seiner Knappheitsprämie – jede neue Eskalation macht es wertvoller. Einschätzung der Redaktion: Ein konstruktives Treffen in Shenzhen könnte den Druck auf den Sektor kurzfristig eher verstärken, ein Scheitern der Gespräche hingegen das Interesse an westlichen Produzenten neu entfachen.
Der Schutzschirm
Wie schützt der Pentagon-Deal MP Materials vor fallenden NdPr-Preisen?
Was MP Materials von anderen Rohstoff-Aktien unterscheidet, ist die Partnerschaft mit dem US-Verteidigungsministerium aus dem Juli 2025. Das Pentagon garantiert einen Mindestpreis von 110 Dollar je Kilogramm für NdPr-Produkte, ist über Vorzugsaktien im Volumen von 400 Millionen Dollar größter Aktionär und sichert die komplette Abnahme der Magnete aus der geplanten Großfabrik „10X“ zu. Diese soll in Northlake, Texas, für rund 1,25 Milliarden Dollar entstehen und 2028 in Betrieb gehen; insgesamt peilt MP eine Magnetkapazität von etwa 10.000 Tonnen pro Jahr an.
Wie wichtig dieser Boden ist, zeigen die Marktpreise. NdPr-Oxid wurde laut SMM Anfang November außerhalb Chinas für 109 bis 121 Dollar je Kilogramm gehandelt, also in der Nähe der Garantie. In China fiel der Preisindex für Seltene Erden bis zum 9. November auf 254,7 Punkte, nach rund 310 Punkten im April. Im dritten Quartal flossen MP aus der Preisgarantie 8,1 Millionen Dollar zu, in den ersten neun Monaten 68 Millionen Dollar.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung/Stand
|Aktienkurs
|36,65 $
|16.11., rund −5 %
|52-Wochen-Spanne
|31,90–76,80 $
|Stand 13.11.
|Umsatz Q3 2026
|147,7 Mio. $
|+176 %
|NdPr-Produktion Q3
|1.018 t
|+41 %
|Bereinigtes EBITDA Q3
|41,1 Mio. $
|Vorjahr −12,6 Mio. $
|Liquidität
|1,34 Mrd. $
|30.9.2026
Quelle: MP Materials (Q3-Bericht 5.11.2026); 247wallst; FinancialContent; Stand 16.11.2026
Der nächste Schritt
Was bringen die ersten Magnetlieferungen an General Motors?
Der eigentliche Wandel vom Bergbau- zum Industrieunternehmen beginnt jetzt. MP Materials hat die Qualifizierung seiner Magnete bei General Motors abgeschlossen, verkaufsfähige Lieferungen aus dem Werk Independence in Fort Worth starten im vierten Quartal 2026. Noch belasten Anlaufkosten von 14,2 Millionen Dollar im Quartal, und das Magnetsegment setzte zuletzt nur 18,6 Millionen Dollar um. Gelingt der Hochlauf, verdient MP an der gesamten Wertschöpfungskette – von der Mine in Mountain Pass bis zum fertigen Magneten.
Zum Vergleich: Der australische Konkurrent Lynas erzielte im Quartal bis Ende September einen Rekord-Durchschnittspreis von 102,1 australischen Dollar je Kilogramm, kündigte aber für das Dezemberquartal eine einmonatige Wartungspause in Malaysia an. Weniger Angebot aus dem Westen könnte die Bedeutung von MP zusätzlich unterstreichen.
Die Termine
Welche Termine sind für die MP Materials Aktie wichtig?
18. und 19. November: APEC-Gipfel in Shenzhen, mögliches Treffen von Trump und Xi
Viertes Quartal 2026: erste verkaufsfähige Magnetlieferungen an General Motors
14. und 15. Dezember: G20-Gipfel in Miami
10. Januar 2027: Ende der Aussetzung chinesischer Exportkontrollen
2028: geplante Inbetriebnahme der Magnetfabrik 10X in Texas
Häufige Fragen zur MP Materials Aktie
Warum ist die MP Materials Aktie gefallen?
Wegen eines Ausverkaufs im gesamten Seltene-Erden-Sektor am Montag und weil eine Entspannung mit China die Knappheitsprämie verringern könnte.
Was produziert MP Materials?
Seltene Erden aus der Mine Mountain Pass in Kalifornien, vor allem NdPr, und zunehmend Permanentmagnete für Autos und Rüstung.
Was bedeutet der Pentagon-Deal für MP Materials?
Das Pentagon garantiert einen Mindestpreis von 110 Dollar je Kilogramm NdPr, ist größter Aktionär und nimmt die Magnete der geplanten 10X-Fabrik ab.
Welche Rolle spielt China bei Seltenen Erden?
China dominiert die Verarbeitung und hat Exportkontrollen bis 10. Januar 2027 ausgesetzt; das Treffen in Shenzhen könnte die nächste Richtung vorgeben.
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