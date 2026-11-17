Rückschlag, aber kein Abschied: Freedom-Analyst Dmitriy Pozdnyakov bestätigt für die Motorcar-Parts-Aktie das Rating „Buy“ und senkt das Kursziel von 16 auf 14 US-Dollar. Beim Kurs von 7,42 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 89 Prozent.
Motorcar-Parts-Aktie: Freedom senkt das Ziel – nach dem Prognosekappen fast 90 Prozent Luft
Freedom-Analyst Dmitriy Pozdnyakov bleibt bei „Buy“ für die Motorcar-Parts-Aktie, senkt das Kursziel aber von 16 auf 14 US-Dollar. Der Autoteile-Aufbereiter hat seine Prognose deutlich gesenkt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Motorcar Parts of America, Inc.
- Handelssymbol
- MPAA (Nasdaq)
- Analyst
- Dmitriy Pozdnyakov
- Bank
- Freedom Broker
- Rating
- Buy (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 14 US-Dollar (zuvor 16 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Freedom Broker zur Motorcar-Parts-Aktie
Aufträge verzögert – Pozdnyakov bleibt beim Kauf
Die Zielsenkung folgt auf ein enttäuschendes Quartal.
Motorcar Parts of America bereitet Ersatzteile wie Lichtmaschinen, Anlasser und Bremsteile für den Autoteile-Nachrüstmarkt auf. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bis Ende September sank der Umsatz um 23,6 Prozent auf 169,2 Millionen US-Dollar und verfehlte die Erwartungen deutlich.
Das Management begründete dies mit verzögerten Kundenbestellungen und einer schwächeren Branche. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr sank auf 715 bis 740 Millionen US-Dollar, nach zuvor 780 bis 800 Millionen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Freedom-Broker-Analyst Dmitriy Pozdnyakov zu lesen ist:
Neue Aufträge
Neue Kundenaufträge mit einem Jahresvolumen von rund 60 Millionen US-Dollar sollen bis Geschäftsjahresende anlaufen.
Bessere Marge
Die bereinigte Bruttomarge verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal auf rund 22,7 Prozent.
Liquidität
Barmittel und freie Kreditlinien summierten sich auf 104,8 Millionen US-Dollar.
Hohe Lagerbestände
Die Vorräte stiegen auf rund 415 Millionen US-Dollar.
Hoffnung auf das zweite Halbjahr
Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres erwartet das Management höhere Umsätze als im Vorjahreszeitraum. Die Erholung hängt jedoch davon ab, dass die neuen Aufträge pünktlich anlaufen.
Die konkrete Begründung der Zielsenkung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.), Analyst Dmitriy Pozdnyakov. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 14 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: freedomholdingcorp.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA): Kaufen, Kursziel 14,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Dmitriy Pozdnyakov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 21:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 21:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Dmitriy Pozdnyakov, Aktienanalyst, Freedom Capital Markets (Freedom Holding Corp.).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.