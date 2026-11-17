Motorcar Parts of America bereitet Ersatzteile wie Lichtmaschinen, Anlasser und Bremsteile für den Autoteile-Nachrüstmarkt auf. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bis Ende September sank der Umsatz um 23,6 Prozent auf 169,2 Millionen US-Dollar und verfehlte die Erwartungen deutlich.

Das Management begründete dies mit verzögerten Kundenbestellungen und einer schwächeren Branche. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr sank auf 715 bis 740 Millionen US-Dollar, nach zuvor 780 bis 800 Millionen.