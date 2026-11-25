Vom Bauprojekt zum Goldproduzenten in Rekordzeit: Die Montage Gold Aktie (Handelssymbol Toronto: MAU, deutsches Handelssymbol: 5OO, US-Handelssymbol: MAUTF) zählt mit einem Plus von 4,90 Prozent zu den S&P/TSX Composite Gewinnern am Mittwoch. Der Kurs steigt um 0,63 Dollar auf 13,49 kanadische Dollar.
Montage Gold Aktie: S&P/TSX Composite Gewinner – Afrikas neue Großmine läuft, die Aktie holt 4,9 Prozent auf
Die Montage Gold Aktie steigt in Toronto um 4,90 Prozent auf 13,49 kanadische Dollar und gehört zu den S&P/TSX Composite Gewinnern des Tages. Erst vor zwei Wochen wurde die Koné-Mine in der Elfenbeinküste offiziell eröffnet. Die Erholung des Goldpreises bringt Käufer zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Goldpreis dreht, Minen ziehen nach: was den S&P/TSX Composite Gewinner antreibt
Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Impuls kam vom Goldmarkt: Nach einem Rutsch auf 3.476 US-Dollar je Unze, den tiefsten Stand seit 14 Monaten, erholte sich das Metall im Tagesverlauf auf knapp 3.500 Dollar. Goldaktien, die zuvor stark gefallen waren, legten kräftig zu. Der Materialsektor war in Toronto die stärkste Branche und drehte den Index ins Plus.
Gegenbewegung im Sektor
Nach dem Ausverkauf der Vortage griffen Anleger bei Goldminen wieder zu.
Produktionsstart geschafft
Das erste Gold in Koné wurde am 26. September 2026 gegossen.
Hochlaufphase
Mit jedem Monat steigender Produktion sinkt das Projektrisiko.
Einordnung
Eine Mine von nationaler Bedeutung
Am 12. November wurde die Koné-Mine in der Elfenbeinküste offiziell eingeweiht. Sie gilt als eines der größten Goldprojekte des Landes. Für Montage Gold beginnt damit die Phase, in der sich die Investition auszahlen muss. Der Zeitpunkt ist anspruchsvoll: Gold hat seit Jahresbeginn fast 19 Prozent verloren. Ein junger Produzent mit einer einzigen Mine spürt solche Preisbewegungen besonders.
Häufige Fragen zur Montage Gold Aktie
Warum ist die Montage Gold Aktie S&P/TSX Composite Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,90 Prozent auf 13,49 kanadische Dollar. Auslöser war die Erholung des Goldpreises vom tiefsten Stand seit 14 Monaten.
Seit wann produziert Montage Gold?
Das erste Gold in der Koné-Mine wurde am 26. September 2026 gegossen.
Wo liegt die Koné-Mine?
In der Elfenbeinküste in Westafrika.
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