Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Impuls kam vom Goldmarkt: Nach einem Rutsch auf 3.476 US-Dollar je Unze, den tiefsten Stand seit 14 Monaten, erholte sich das Metall im Tagesverlauf auf knapp 3.500 Dollar. Goldaktien, die zuvor stark gefallen waren, legten kräftig zu. Der Materialsektor war in Toronto die stärkste Branche und drehte den Index ins Plus.