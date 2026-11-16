DAX startet vorsichtig – NVIDIA-Zahlen und Anthropic-Börsengang voraus

Mit NVIDIA am Dienstag geht die Berichtssaison traditionell in ihre Schlussphase, bevor am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic die nächste Bewährungsprobe für den KI-Sektor ansteht. An der Wall Street gerieten Technologieaktien bereits am Freitag erneut unter Verkaufsdruck, während sich der Dow Jones knapp behauptete. Beim Chipkonzern dürfte vor allem der Ausblick auf die weitere Nachfrage zählen. Mit Anthropic plant zwei Tage später einer seiner großen Kunden den Börsengang. Der Claude-Entwickler will 825 Millionen Aktien zu jeweils 70 bis 78 Dollar ausgeben, während Anleger die hohen Investitionen und Bewertungen im KI-Sektor zunehmend hinterfragen.