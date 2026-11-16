Mit NVIDIA am Dienstag geht die Berichtssaison traditionell in ihre Schlussphase, bevor am Donnerstag mit dem erwarteten Börsengang von Anthropic die nächste Bewährungsprobe für den KI-Sektor ansteht. An der Wall Street gerieten Technologieaktien bereits am Freitag erneut unter Verkaufsdruck, während sich der Dow Jones knapp behauptete. Beim Chipkonzern dürfte vor allem der Ausblick auf die weitere Nachfrage zählen. Mit Anthropic plant zwei Tage später einer seiner großen Kunden den Börsengang. Der Claude-Entwickler will 825 Millionen Aktien zu jeweils 70 bis 78 Dollar ausgeben, während Anleger die hohen Investitionen und Bewertungen im KI-Sektor zunehmend hinterfragen.
DAX startet vorsichtig – NVIDIA-Zahlen und Anthropic-Börsengang voraus
Morning Briefing by Jürgen Molnar - Montag 16.11.2026.
Die Aussicht auf höhere US-Zinsen belastet weiterhin. Am Terminmarkt ist eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember inzwischen mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit eingepreist. Die überraschend hohen Verbraucherpreise und jüngste Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller wirken nach. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentierten zum Wochenschluss bei rund 5,14 Prozent, dreißigjährige bei 5,47 Prozent.
Bitcoin, Gold und Silber verlieren weiter kräftig. Während die Edelmetalle auf Jahrestiefs zurückfielen, rutschte Bitcoin zeitweise auf den niedrigsten Stand seit Juli. Steigende Renditen und die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik setzen damit gleich mehrere Anlageklassen unter Druck.
Dabei fällt die US-Berichtssaison bislang ordentlich aus. Nachdem 91 Prozent der Unternehmen im S&P 500 berichtet haben, übertrafen 84 Prozent die Gewinnerwartungen und 74 Prozent die Umsatzprognosen. Allerdings lagen die Gewinne insgesamt nur 3,1 Prozent über den Schätzungen, verglichen mit 7,5 Prozent im Fünfjahresschnitt. Die Unternehmen liefern, doch die Erwartungen waren bereits hoch.
In Asien setzt sich die Schwäche der Technologiewerte fort, besonders deutlich in Taiwan und Südkorea.
Der DAX wird am Morgen mit rund 26.750 Punkten erwartet. Steigende US-Renditen, schwache Vorgaben aus Asien und die wichtigen KI-Termine sprechen zunächst für einen vorsichtigen Wochenauftakt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.