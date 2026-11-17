Monster Beverage steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 16,7 Prozent auf 2,56 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8,5 Prozent auf 0,30 US-Dollar.

Besonders stark wuchs das Auslandsgeschäft mit einem Plus von 28,1 Prozent. Es macht inzwischen 47 Prozent des Umsatzes aus, Lateinamerika legte um 49 Prozent zu.