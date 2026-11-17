Energie für das Depot? Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein bestätigt für die Monster-Beverage-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 52 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 45,80 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von gut 13 Prozent.
Monster-Beverage-Aktie: Energy-Drinks boomen im Ausland – Evercore ISI sieht 14 Prozent Potenzial
Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein bestätigt „Outperform“ für die Monster-Beverage-Aktie mit einem Kursziel von 52 US-Dollar. Das Auslandsgeschäft wuchs um 28 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- Monster Beverage Corporation
- Handelssymbol
- MNST (Nasdaq)
- Analyst
- Robert Ottenstein
- Bank
- Evercore ISI
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 52 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Evercore ISI zur Monster-Beverage-Aktie
Wachstum im Ausland – Ottenstein bleibt positiv
Robert Ottenstein setzt weiter auf den Energy-Drink-Hersteller.
Monster Beverage steigerte den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 16,7 Prozent auf 2,56 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 8,5 Prozent auf 0,30 US-Dollar.
Besonders stark wuchs das Auslandsgeschäft mit einem Plus von 28,1 Prozent. Es macht inzwischen 47 Prozent des Umsatzes aus, Lateinamerika legte um 49 Prozent zu.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Evercore-ISI-Analyst Robert Ottenstein zu lesen ist:
Umsatzwachstum
Der Umsatz wuchs zweistellig und über den Erwartungen.
Internationalisierung
Fast die Hälfte des Umsatzes stammt aus dem Ausland.
Rückkäufe
Monster kaufte im Quartal Aktien für 100 Millionen US-Dollar zurück.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Marge unter Druck
Die Bruttomarge sank um rund einen Prozentpunkt auf 54,7 Prozent, belastet durch Aluminium- und Frachtkosten. Die operative Marge fiel auf 28,0 Prozent nach 30,7 Prozent.
Das Gewinnwachstum blieb damit deutlich hinter dem Umsatzwachstum zurück.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI), Analyst Robert Ottenstein. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 52 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: evercoreisi.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Monster Beverage Corporation (MNST): Kaufen, Kursziel 52,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Robert Ottenstein, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:44 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:44 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Robert Ottenstein, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.