Es war der größte Tagessprung seit einem Jahr – und das ganz ohne eigene Unternehmensnachricht. Um 16,6 Prozent schoss die Monolithic-Power-Aktie am Montag nach oben, als die Käufer zu den KI-Werten zurückkehrten. Am Ende der Woche stand ein Plus von 16,81 Prozent auf rund 1.392 Dollar – Platz 4 der Nasdaq100 Gewinner. Unsere Monolithic Power Aktie Prognose zeigt, warum der Stromspezialist zu den stillen Stars des KI-Booms gehört.
Monolithic Power Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 16,8 Prozent – startet der KI-Stromlieferant jetzt durch?
Die Monolithic-Power-Aktie springt in einer Woche um 16,81 Prozent und gehört zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Der Spezialist für Stromversorgungschips liefert die Spannungswandler für KI-Server – egal, wessen Chips darin stecken. Unsere Monolithic Power Aktie Prognose zeigt, was die Monolithic Power Chartanalyse nach der größten Tagesbewegung seit einem Jahr signalisiert und warum die Monolithic Power Aktienprognose auf 80 Prozent Wachstum im Schlussquartal baut.
Die Woche
Gegenbewegung nach dem Ausverkauf: die Woche der Monolithic-Power-Aktie
Der Kurssprung war vor allem eine Gegenbewegung. In der Vorwoche hatte die Aktie im KI-Crash nach den US-Zwischenwahlen an zwei Tagen 5,1 und 10,3 Prozent verloren. Als die Käufer am Montag zurückkehrten, holte Monolithic Power diesen Verlust an einem Tag wieder auf. Der Mittwoch mit den starken CoreWeave-Zahlen lieferte weiteren Rückenwind. Monolithic Power stellt die Spannungswandler her, die in KI-Servern den Strom für die Hochleistungschips aufbereiten. Damit profitiert das Unternehmen vom Bau jedes Rechenzentrums – unabhängig davon, ob Nvidia, AMD oder Broadcom die Prozessoren liefern.
Kurzfristige Prognose
Monolithic Power Chartanalyse: zurück an der Ausbruchszone
Die Monolithic Power Chartanalyse zeigt eine Aktie, die den Rückschlag der Vorwoche weitgehend wettgemacht hat. Wichtigste Unterstützung ist der Bereich um 1.300 Dollar, darunter das Ausgangsniveau der Woche um 1.190 Dollar. Nach oben liegt die erste Hürde bei rund 1.445 Dollar, dem Niveau nach den Quartalszahlen Ende Oktober. Ein Ausbruch darüber würde den Weg zur runden 1.500-Dollar-Marke öffnen. Für die kurzfristige Monolithic-Power-Aktie Prognose sind die Nvidia-Zahlen am 17. November der Taktgeber.
Szenario 1: Ausbruch über 1.445 Dollar
Bestätigt Nvidia die ungebrochene Nachfrage nach KI-Servern, könnte der Zulieferer neue Höhen ansteuern.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 1.300 und 1.445 Dollar
Nach dem Sprung sammelt die Aktie Kraft, bis neue Signale aus dem Rechenzentrumsmarkt kommen.
Szenario 3: Rückfall unter 1.300 Dollar
Ein neuer Ausverkauf bei KI-Werten könnte die Aktie zurück zum Wochenstart um 1.190 Dollar schicken.
Mittel- bis langfristige Prognose
Monolithic Power Aktienprognose: Kapazität für 10 Milliarden Dollar
Fundamental läuft es glänzend. Im dritten Quartal übersprang Monolithic Power erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar Quartalsumsatz: 1,20 Milliarden Dollar, 63 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 8,19 Dollar über den Erwartungen. Für das vierte Quartal plant das Management 1,315 bis 1,385 Milliarden Dollar Umsatz – rund 80 Prozent Wachstum und deutlich mehr als die erwarteten 1,23 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Rechenzentren wuchs um 164,6 Prozent, für das Gesamtjahr erwartet das Management dort nun mindestens 150 Prozent Plus. Die Fertigungskapazität reicht inzwischen für 6 Milliarden Dollar Jahresumsatz, bis Ende 2027 sollen es 8 Milliarden, später 10 Milliarden Dollar werden. Im Quartal kaufte das Unternehmen zudem eigene Aktien für 453 Millionen Dollar zurück.
Billig ist die Aktie nicht: Auf Basis der vergangenen zwölf Monate liegt das KGV laut MarketBeat bei über 80. Das durchschnittliche Analystenziel liegt bei rund 1.780 Dollar, das höchste bei 2.100 Dollar von KeyBanc – Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Für die mittel- bis langfristige Monolithic Power Aktienprognose gilt: Solange KI-Rechenzentren gebaut werden, braucht jeder Server Strom – und genau hier verdient Monolithic Power.
Häufige Fragen zur Monolithic Power Aktie Prognose
Warum ist Monolithic Power Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Nach dem KI-Ausverkauf der Vorwoche kehrten die Käufer zurück. Die Aktie stieg am Montag um 16,6 Prozent und in der Woche um 16,81 Prozent.
Was macht Monolithic Power?
Das Unternehmen stellt Stromversorgungschips her, unter anderem die Spannungswandler für KI-Server.
Was zeigt die Monolithic Power Chartanalyse?
Unterstützung liegt um 1.300 und 1.190 Dollar, Widerstände bei rund 1.445 und 1.500 Dollar.
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