Monolithic Power Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 16,8 Prozent – startet der KI-Stromlieferant jetzt durch?

Fundamental läuft es glänzend. Im dritten Quartal übersprang Monolithic Power erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar Quartalsumsatz: 1,20 Milliarden Dollar, 63 Prozent mehr als im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 8,19 Dollar über den Erwartungen. Für das vierte Quartal plant das Management 1,315 bis 1,385 Milliarden Dollar Umsatz – rund 80 Prozent Wachstum und deutlich mehr als die erwarteten 1,23 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Rechenzentren wuchs um 164,6 Prozent, für das Gesamtjahr erwartet das Management dort nun mindestens 150 Prozent Plus. Die Fertigungskapazität reicht inzwischen für 6 Milliarden Dollar Jahresumsatz, bis Ende 2027 sollen es 8 Milliarden, später 10 Milliarden Dollar werden. Im Quartal kaufte das Unternehmen zudem eigene Aktien für 453 Millionen Dollar zurück.