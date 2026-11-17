Für Rio Tinto ist die Mongolei vor allem Kupferland. Der Konzern hält 66 Prozent an Oyu Tolgoi, der Staat über Erdenes Oyu Tolgoi 34 Prozent. Die Mine in der Wüste Gobi ist laut Rio die größte ausländische Direktinvestition des Landes und beschäftigt rund 17.000 Menschen.

Das Verhältnis war 2026 angespannt. Im März verlangte die Regierung, Mongoleis Anteil am Projektnutzen auf über 60 Prozent zu erhöhen und die Zinsen auf Gesellschafterdarlehen zu senken, berichtete bne IntelliNews. Im Juni blockierten Demonstranten, die mehr Bergbauerlöse für das Land forderten, kurzzeitig die Straße für Kupferexporte. Danach folgten Einigungen: halbierte Managementgebühren im Mai, ein angepasster Darlehenszins Ende Juni und Mitte September die Grundsatzeinigung, den Aktionärsvertrag zu ändern. Mongoleis Erträge sollen laut The Star um rund 13 Billionen Tögrög steigen, Dividenden ab 2027 fließen.