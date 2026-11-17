In der Mongolei hat Staatspräsident Khurelsukh Ukhnaa am Dienstag seinen Rücktritt angekündigt – nach Vorwürfen, er habe als Premierminister rund 25 Millionen US-Dollar aus einem staatlichen Kohle-Bahnprojekt erhalten, wie die Staatsagentur Montsame sowie AP und dpa berichten. Die Rio Tinto Aktie (ISIN GB0007188757, Ticker RIO) notierte am Mittag auf Tradegate bei 72,57 Euro (-0,70 Prozent, 13:09 MEZ); ein direkter Kurseffekt der Nachricht aus Ulaanbaatar ist nach Einschätzung der Redaktion nicht belegt. Für Anleger zählt vor allem eine Frage: Was bedeutet die Regierungskrise für die Kupfermine Oyu Tolgoi?
Mongolei: Präsident Khurelsukh kündigt Rücktritt nach Korruptionsvorwürfen an – was heißt das für Rio Tinto und Oyu Tolgoi?
Die Mongolei steht vor einem Wechsel an der Staatsspitze: Präsident Khurelsukh Ukhnaa will wegen Korruptionsvorwürfen rund um ein Kohle-Bahnprojekt zurücktreten. Für die Rio Tinto Aktie zählt vor allem die Kupfermine Oyu Tolgoi, deren Verträge erst im September neu verhandelt wurden. Ein direkter Kurseffekt ist bislang nicht erkennbar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Rio Tinto plc
- ISIN
- GB0007188757
- WKN
- 852147
- Ticker
- RIO (London), RIO1 (Deutschland)
- Bezug zur Mongolei
- 66 % an Oyu Tolgoi LLC
Stand: 17.11.2026, Kurs Tradegate 13:09 MEZ laut wallstreet-online
Politik in der Mongolei
Warum tritt der Präsident der Mongolei zurück? Der Vorwurf: 25 Millionen Dollar
Im Zentrum steht die Bahnstrecke von der Kohlemine Tavan Tolgoi zum Grenzübergang Gashuunsukhait nach China – die wichtigste Exportader des Landes.
Laut AP erhob der frühere Bürgermeister von Ulaanbaatar, Nyambaatar Khishgee, am Samstag den Vorwurf. Er gehört einem anderen Flügel der regierenden Mongolischen Volkspartei (MPP) an als Khurelsukh. Demnach soll der damalige Premier 2019 dafür gesorgt haben, dass der Bahnauftrag ohne Ausschreibung an das Konglomerat Bodi International ging, und im Gegenzug Geld erhalten haben. Bodi wies das am Montag als verleumderisch zurück. Die oppositionelle Demokratische Partei forderte nach dpa-Angaben den Rücktritt des Präsidenten sowie einen Untersuchungsausschuss zu den Geldflüssen im Bergbau, insbesondere beim Staatskonzern Erdenes Tavan Tolgoi.
Khurelsukh weist die Vorwürfe zurück. „I have never stolen from my people or my state", sagte er laut AP. Er wolle mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Mit ihm kündigten der Vize-Justizminister Munkh-Erdene Dembereltseren und der Leiter des Kabinettssekretariats, Enkhbayar Battumur, ihren Rückzug an; beide werden in den Vorwürfen ebenfalls genannt.
Verfassung und Fahrplan
Wie geht es in der Mongolei jetzt weiter? Das Parlament entscheidet
Wirksam wird der Rücktritt erst, wenn der Große Staatschural – das Einkammerparlament mit 126 Sitzen – ihn annimmt. Eine Abstimmung wird laut AP noch in dieser Woche erwartet. Stimmt das Parlament zu, übernimmt der Parlamentspräsident das Amt übergangsweise.
Wann eine Neuwahl stattfindet, geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor. Khurelsukh war 2021 für eine sechsjährige Amtszeit gewählt worden, die regulär 2027 enden würde. Ein Politologe der Nationaluniversität sieht in dem Schritt laut AP auch ein taktisches Manöver, das spätere Kandidaturen offenhalte. Die MPP ringt seit Längerem mit inneren Machtkämpfen; seit Ende März führt Nyam-Osoryn Uchral die Regierung, nachdem das Parlament den Rücktritt von Premier Zandanshatar Gombojav angenommen hatte.
Rohstoffe
Was bedeutet die Krise in der Mongolei für die Rio Tinto Aktie? Der Blick geht nach Oyu Tolgoi
Für Rio Tinto ist die Mongolei vor allem Kupferland. Der Konzern hält 66 Prozent an Oyu Tolgoi, der Staat über Erdenes Oyu Tolgoi 34 Prozent. Die Mine in der Wüste Gobi ist laut Rio die größte ausländische Direktinvestition des Landes und beschäftigt rund 17.000 Menschen.
Das Verhältnis war 2026 angespannt. Im März verlangte die Regierung, Mongoleis Anteil am Projektnutzen auf über 60 Prozent zu erhöhen und die Zinsen auf Gesellschafterdarlehen zu senken, berichtete bne IntelliNews. Im Juni blockierten Demonstranten, die mehr Bergbauerlöse für das Land forderten, kurzzeitig die Straße für Kupferexporte. Danach folgten Einigungen: halbierte Managementgebühren im Mai, ein angepasster Darlehenszins Ende Juni und Mitte September die Grundsatzeinigung, den Aktionärsvertrag zu ändern. Mongoleis Erträge sollen laut The Star um rund 13 Billionen Tögrög steigen, Dividenden ab 2027 fließen.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Kupfer Q3 2026
|113,5 kt
|+27 % zum Vorjahr
|Kupfer Jan.–Sept. 2026
|312,0 kt
|+29 % zum Vorjahr
|Ziel 2028–2036 (100 %)
|rund 500 kt pro Jahr
|–
|Rio Tinto Kupfer gesamt 2026 (Prognose)
|800–870 kt
|unverändert
Quelle: Rio Tinto, Produktionsbericht Q3 2026 (14.10.2026), Mitteilung vom 30.06.2026
Einschätzung der Redaktion: Die Vorwürfe betreffen die Kohle, nicht Oyu Tolgoi. Die im September vereinbarten Vertragsänderungen sind politisch jedoch noch umzusetzen. Ein Machtvakuum oder ein neuer Präsident mit anderem Kurs könnte diese Umsetzung verzögern oder neue Forderungen nach sich ziehen. Belege dafür gibt es bislang nicht.
Das große Bild
Kupfer, Kohle, China: Wer ist betroffen?
Die Börsen waren schon vor der Nachricht nervös. Der DAX lag gegen 11:45 MEZ bei 26.413 Punkten (-0,7 Prozent). In London verloren Bergbauwerte am Morgen deutlich: Gegen 9:23 MEZ lagen Antofagasta 2 Prozent, Anglo American 1,8 Prozent, Glencore 1,5 Prozent und Rio Tinto 1,4 Prozent im Minus, berichtete Investing.com. Als Gründe galten neue US-Exportregeln für KI-Chips und ein schwächerer Kupferpreis.
Kupferpreis unter Druck
Kupfer kostete an der LME gegen 10:55 MEZ 13.211,50 US-Dollar je Tonne (-0,3 Prozent) und fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit dem 1. Juli, so Reuters. Seit dem Rekordhoch im September summiert sich das Minus laut SMM auf rund 10 Prozent.
Kohle als Lebensader
Die Mongolei exportierte 2025 mehr als 80 Millionen Tonnen Kohle, fast alles nach China (Reuters). Die umstrittene Bahn ist zentral für diese Exporte, der Staatskonzern Erdenes Tavan Tolgoi ihr wichtigster Lieferant.
Rohstoffaktien und Schwellenland-Risiko
Für Rohstoffaktien mit Mongolei-Bezug gewinnt das politische Risiko wieder an Gewicht. Für China ist das Land ein wichtiger Kokskohlelieferant.
Termine
Mongolei und Rio Tinto Aktie: Was Anleger jetzt beobachten
FAQ: Mongolei, Rücktritt und Rio Tinto Aktie
Warum tritt der Präsident der Mongolei zurück? Khurelsukh Ukhnaa wird vorgeworfen, als Premier 2019 die Vergabe eines Bahnauftrags ohne Ausschreibung ermöglicht und rund 25 Millionen US-Dollar erhalten zu haben. Er bestreitet das.
Ist der Rücktritt schon wirksam? Nein. Der Große Staatschural muss zustimmen, eine Abstimmung wird diese Woche erwartet. Danach amtiert der Parlamentspräsident übergangsweise.
Was hat die Mongolei mit der Rio Tinto Aktie zu tun? Rio Tinto hält 66 Prozent an der Kupfermine Oyu Tolgoi, die bis 2036 im Schnitt rund 500.000 Tonnen Kupfer pro Jahr liefern soll.
Hat der Rücktritt die Rio Tinto Aktie bewegt? Ein direkter Effekt ist nicht belegt. Die Aktie lag am Mittag 0,70 Prozent im Minus, der gesamte Bergbausektor stand wegen US-Chipregeln und schwächerem Kupfer unter Druck.
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