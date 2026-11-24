An einem Tag, an dem Rohstoff- und Technologiewerte verkauft wurden, griffen Anleger bei einem der schwächsten Titel des Jahres zu: Die Mondi-Aktie (ISIN: GB00BMWC6P49, WKN: A3E2FD, Symbol London: MNDI, Symbol Deutschland: KYC0, US-Symbol: MONDY) zählt zu den FTSE Gewinnern des Tages. In London schloss das Papier 3,82 Prozent höher bei 777,80 Pence, ein Plus von 28,60 Pence. Im späten deutschen Handel gewann die Mondi-Aktie 5,00 Prozent auf 9,45 Euro.
Mondi-Aktie FTSE Gewinner: Der Verpackungskonzern legt fast 4 Prozent zu – ein Lebenszeichen nach 18 Prozent Jahresverlust
Die Mondi-Aktie gehört am Dienstag zu den größten FTSE Gewinnern. In London steigt der Papier- und Verpackungshersteller um 3,82 Prozent auf 777,80 Pence, im späten deutschen Handel um 5 Prozent. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Kurs holt auf, was er in einer schwachen Vorwoche verloren hatte.
FTSE Gewinner Mondi
Warum die Mondi-Aktie steigt: Eine Erholung ohne Schlagzeile
Wer nach dem Auslöser sucht, findet keine Unternehmensmeldung und keine Übernahmefantasie. Das Kursplus der Mondi-Aktie hat sehr wahrscheinlich mit dem Chart und mit der Stimmung am Gesamtmarkt zu tun.
Die Vorwoche war für die Aktie verlustreich. Bis zum 19. November summierte sich das Minus binnen fünf Handelstagen auf 5,8 Prozent, der Kurs fiel auf 746 Pence und lag damit nur noch gut 13 Prozent über dem Jahrestief von 660 Pence. Der Dienstag bringt die Aktie mit einem Schlag auf das Niveau von Mitte November zurück.
Hinzu kommt die Sektorrotation. Bergbauwerte waren am Dienstag die größte Belastung für den britischen Leitindex, an der Wall Street fielen die Technologiewerte erneut. Gefragt waren dagegen Aktien mit berechenbarem Geschäft: Pharma, Konsum, Dienstleister. Ein Verpackungshersteller, dessen Produkte in Versandhandel und Lebensmittelindustrie gebraucht werden, passt in dieses Muster.
Hintergrund
Die Lage bei Mondi: Sparen, schließen, Preise anheben
Mondi stellt Wellpappe, Papiersäcke, flexible Verpackungen und ungestrichenes Feinpapier her und erzielt den Großteil des Umsatzes in Europa. Im ersten Halbjahr 2026 sank das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen auf 379 Millionen Euro, weil niedrigere Verkaufspreise und höhere Kosten auf die Marge drückten. Der Mittelzufluss verbesserte sich dagegen deutlich. Der Konzern hat mehrere Werksschließungen angekündigt, darunter Standorte in Deutschland, Ungarn und Polen.
Preise
Greifen die Preiserhöhungen, sollten sie laut Unternehmen Ende 2026 und im Jahr 2027 im Ergebnis sichtbar werden.
Kosten
Energie und Rohstoffe bleiben teuer. Analysten von JPMorgan hatten im Oktober nur geringe Entlastung für das vierte Quartal erwartet.
Nachfrage
Versandhandel und Konsumgüterhersteller stützen den Trend von Kunststoff zu Papier.
Bewertung
Die Mondi-Aktie notiert nach dem Kursrückgang unter ihrem Buchwert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mondi plc
- Geschäft
- Verpackungen und Papier
- ISIN
- GB00BMWC6P49
- WKN
- A3E2FD
- Symbol London / Deutschland
- MNDI / KYC0
- US-Symbol
- MONDY
- Schlusskurs London
- 777,80 Pence (+3,82 %)
- Kurs in Euro
- 9,45 Euro (+5,00 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 660,00 bis 981,40 Pence
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange; Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Mondi-Aktie
Warum ist die Mondi-Aktie heute FTSE Gewinner?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Der Anstieg folgt auf eine schwache Vorwoche und fällt mit einer Umschichtung der Anleger aus Rohstoff- und Technologiewerten zusammen.
Wie hat sich die Mondi-Aktie 2026 entwickelt?
Bis zum 19. November lag sie seit Jahresbeginn rund 18 Prozent im Minus.
Was plant Mondi gegen den Kostendruck?
Preiserhöhungen für mehrere Papiersorten, Kostensenkungen und die Schließung einzelner Werke.
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