Die Vorwoche war für die Aktie verlustreich. Bis zum 19. November summierte sich das Minus binnen fünf Handelstagen auf 5,8 Prozent, der Kurs fiel auf 746 Pence und lag damit nur noch gut 13 Prozent über dem Jahrestief von 660 Pence. Der Dienstag bringt die Aktie mit einem Schlag auf das Niveau von Mitte November zurück.

Hinzu kommt die Sektorrotation. Bergbauwerte waren am Dienstag die größte Belastung für den britischen Leitindex, an der Wall Street fielen die Technologiewerte erneut. Gefragt waren dagegen Aktien mit berechenbarem Geschäft: Pharma, Konsum, Dienstleister. Ein Verpackungshersteller, dessen Produkte in Versandhandel und Lebensmittelindustrie gebraucht werden, passt in dieses Muster.