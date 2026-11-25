Eine Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Die Mondelez Aktie profitiert von der Stimmung am Gesamtmarkt. Höhere Inflation, neue Zollpläne der US-Regierung und die Flucht aus KI-Aktien drücken Technologiewerte tief ins Minus. Geld, das dort abgezogen wird, sucht einen sicheren Ort.

Hersteller von Lebensmitteln gelten als solcher. Kekse und Schokolade werden gekauft, ob die Zinsen steigen oder nicht. Mondelez hat zudem im Oktober Zahlen vorgelegt, die diese Sicht stützen.