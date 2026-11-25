Wenn die Börse bebt, greifen Anleger zu Bewährtem. Die Mondelez Aktie (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Handelssymbol: KTF, US-Handelssymbol: MDLZ) steigt am Mittwoch zum Handelsstart um 1,15 Prozent auf 67,78 Dollar und gehört damit zu den Nasdaq100 Gewinnern. Der Index verliert zur gleichen Zeit mehr als 4 Prozent.
Mondelez Aktie: Nasdaq100 Gewinner trotz Börsenbeben – Kekse und Schokolade als Zuflucht
Die Mondelez Aktie zählt zum Handelsstart zu den wenigen Nasdaq100 Gewinnern: Der Hersteller von Oreo und Milka steigt um 1,15 Prozent auf 67,78 Dollar, während der Index mehr als 4 Prozent verliert. Anleger suchen krisenfeste Geschäfte. Die Analyse zeigt, warum Mondelez dafür gute Argumente liefert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Raus aus Chips, rein in Kekse
Eine Unternehmensnachricht gibt es am Mittwoch nicht. Die Mondelez Aktie profitiert von der Stimmung am Gesamtmarkt. Höhere Inflation, neue Zollpläne der US-Regierung und die Flucht aus KI-Aktien drücken Technologiewerte tief ins Minus. Geld, das dort abgezogen wird, sucht einen sicheren Ort.
Hersteller von Lebensmitteln gelten als solcher. Kekse und Schokolade werden gekauft, ob die Zinsen steigen oder nicht. Mondelez hat zudem im Oktober Zahlen vorgelegt, die diese Sicht stützen.
Krisenfestes Sortiment
Marken wie Oreo, Milka, Cadbury und Toblerone verkaufen sich weitgehend unabhängig von der Konjunktur.
Mengenwachstum zurück
Im dritten Quartal kauften Verbraucher wieder mehr Produkte, statt nur höhere Preise zu zahlen.
Ausblick bestätigt
Der Konzern hielt Ende Oktober an seinen Jahreszielen fest.
Einordnung
Die Menge wächst wieder, der Kakao bleibt ein Risiko
Die Zahlen vom 29. Oktober zeigen eine Wende. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 2,3 Prozent auf 9,967 Milliarden Dollar. Entscheidend ist die Zusammensetzung: Das Wachstum kam überwiegend aus höheren Absatzmengen und kaum noch aus Preiserhöhungen. Konzernchef Dirk Van de Put sprach vom stärksten Mengenwachstum seit fast drei Jahren. Die bereinigte operative Marge kletterte auf 13,9 Prozent.
Der Nasdaq100 Gewinner bleibt allerdings vom Kakaopreis abhängig, dem wichtigsten Rohstoff im Schokoladengeschäft. Dessen Schwankungen haben die Gewinne in den vergangenen Jahren stark bewegt. Neue Zölle könnten zudem Rohstoffe und Verpackungen verteuern. Die Mondelez Aktie ist ein defensiver Wert, aber kein risikoloser.
Häufige Fragen zur Mondelez Aktie
Warum ist die Mondelez Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Anleger schichten am 25. November 2026 aus KI- und Chip-Aktien in krisenfeste Werte um. Die Mondelez Aktie steigt zum Handelsstart um 1,15 Prozent, während der Nasdaq 100 mehr als 4 Prozent verliert.
Wie liefen die letzten Quartalszahlen von Mondelez?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 2,3 Prozent auf 9,967 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,78 Dollar.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Mondelez Aktie?
Die ISIN lautet US6092071058, die WKN A1J4U0. An der Nasdaq wird die Aktie unter MDLZ gehandelt, in Deutschland unter KTF.
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