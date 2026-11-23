Mondelez Aktie: Am Jahreshoch abgeprallt – der Oreo-Konzern wird zur Geldquelle der Tech-Rally

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 17:02 2 Min.

Die Mondelez Aktie verliert 0,97 Prozent und rutscht unter die Verlierer im Nasdaq 100. Dabei lief das Quartal besser als erwartet, die Marge sprang kräftig an.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (CMS-Bildgenerator, Medium 5459), auf 1200x675 skaliert

Bis Freitag sah es nach Ausbruch aus. Die Mondelez Aktie schloss rechnerisch bei rund 66,28 Dollar und damit nur wenige Cent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 66,65 Dollar. Am Montag kam die Quittung: minus 0,97 Prozent auf 65,64 Dollar, Platz fünf unter den Verlierern im Nasdaq 100. Der Hersteller von Oreo und Milka hat nichts falsch gemacht. Er steht heute schlicht auf der falschen Seite des Marktes. Tagesverlust der Mondelez Aktie −0,97 % bereinigter Quartalsgewinn je Aktie, erwartet 0,71 0,78 USD Bruttomarge, plus 380 Basispunkte 34,2 % 52-Wochen-Hoch 66,65 USD Quelle : comdirect-Indikation (Société Générale), 23.11.2026, 16:49 Uhr MEZ; Quartalszahlen nach Finviz, Zacks und sec-api.io Die Zahlen Das Quartal hinter dem Anstieg der Mondelez Aktie Ende Oktober überraschte Mondelez positiv. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal bei 0,78 Dollar, Analysten hatten 0,71 Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 2,3 Prozent auf 9,97 Milliarden Dollar und blieb damit laut Zacks leicht unter den Schätzungen. Die eigentliche Nachricht war die Marge: Die Bruttomarge sprang um 380 Basispunkte auf 34,2 Prozent, getragen von niedrigeren Kosten und höheren Preisen. An der Börse kam das gut an. Vorbörslich legte die Mondelez Aktie am 30. Oktober um 6,1 Prozent auf 66,37 Dollar zu. Das Management bestätigte die Jahresziele: mindestens zwei Prozent organisches Umsatzwachstum und drei Milliarden Dollar freier Mittelzufluss. Der Markt Warum heute trotzdem verkauft wird Heute zählt etwas anderes. Der Nasdaq 100 wird von Chipwerten nach oben gezogen, allen voran Nvidia. Wer dort zukaufen will, braucht Liquidität und holt sie sich bei Titeln, die gut gelaufen sind und wenig Kursfantasie für die nächsten Tage versprechen. Das ist unsere Deutung des Kursbilds, belegt ist allein die Kursbewegung. Auffällig ist die Stelle, an der die Mondelez Aktie dreht: unmittelbar vor dem Jahreshoch. Rückenwind Gewinn über den Erwartungen

Deutlich höhere Bruttomarge

Jahresziele bestätigt

Volumenwachstum in Europa Gegenwind Umsatz unter den Schätzungen

Widerstand am 52-Wochen-Hoch

Kakaopreise bleiben ein Kostenfaktor

Umschichtung in Technologiewerte Einordnung der Redaktion: Für die Mondelez Aktie ist der heutige Rücksetzer charttechnisch ärgerlicher als fundamental. Das Hoch bei 66,65 Dollar bleibt die Marke, an der sich entscheidet, ob aus der Erholung ein neuer Aufwärtstrend wird. Fundamental muss der Konzern zeigen, dass die Margenerholung auch ohne weitere Preiserhöhungen hält. FAQ Häufige Fragen zur Mondelez Aktie Warum fällt die Mondelez Aktie heute?

Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Anleger schichten heute erkennbar in Technologiewerte um, defensive Konsumtitel geben nach. Wie liefen die letzten Quartalszahlen?

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,78 Dollar über den erwarteten 0,71 Dollar, die Bruttomarge stieg auf 34,2 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Mondelez Aktie?

ISIN US6092071058, WKN A1J4U0. Handelssymbol an der Nasdaq: MDLZ. Handelssymbol an deutschen Börsen: KTF.

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