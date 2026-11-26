Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Mondelez International Inc. (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF, NASDAQ-Symbol: MDLZ). Mondelez und andere Aktien aus dem Sektor Basiskonsum würden im Zuge der aktuellen Korrektur als Hafen der Sicherheit gelten. Entgegen dem Markt halte sich der Sektor nicht nur gut, sondern habe stark zulegen können. Auf Unternehmensebene erscheine der RBI bei Mondelez bereits viel Positives eingepreist. Die RBI belasse das Kursziel bei USD 70, stufe die Aktie in Anbetracht der jüngeren Rally die Empfehlung von "kaufen" auf "halten". Letzteres ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher nicht nur die eigene Historie berücksichtige, sondern basierend auf KGV-Multiples für die Jahre 2026/27 eine negative historische Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt und zum Sektor beinhalte, so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.11.2026)