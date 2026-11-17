Kalte Dusche für den Daunenjacken-Spezialisten: Morgan Stanley hat die Moncler-Aktie von „Equal-weight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel von 47 auf 39 Euro gesenkt. Das Team um Morgan-Stanley-Analystin Natasha Bonnet traut dem italienischen Luxuskonzern nicht mehr zu, sich dauerhaft gegen die Branchenflaute zu stemmen. Die Abstufung melden die italienischen Finanzportale Money.it und Meteofinanza sowie Investing.com übereinstimmend.

Die Börse reagierte prompt: Kurz vor 11 Uhr notierte die Moncler-Aktie an der Mailänder Börse laut Money.it bei 41,42 Euro und damit 4,8 Prozent im Minus, das Tagestief lag bei 41,37 Euro. Damit rutschte die Aktie unter ihr bisheriges 52-Wochen-Tief von 41,93 Euro aus dem Oktober, während der Leitindex FTSE MIB nur rund 0,6 Prozent nachgab. Gemessen am Schlusskurs vom Montag von 43,51 Euro liegt das neue Kursziel von 39 Euro rund 10,4 Prozent tiefer.