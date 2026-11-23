Der Monad Kurs steht vor einem Härtetest: Am Dienstag, den 24. November, zum ersten Jahrestag des Mainnets, schaltet das Netzwerk laut CryptoRank rund 16,61 Milliarden MON frei – mehr als der aktuell zirkulierende Bestand. Der Token notiert nach Coinranking (Stand 22.11.) bei etwa 0,0116 Dollar, laut The Block bei 0,01314 Dollar; die Angaben weichen ab, weil beide Seiten zu unterschiedlichen Zeitpunkten messen.
Monad Kurs: 16,6 Milliarden MON werden morgen frei, mehr als 140 Prozent des Umlaufs, Kurs bei rund 1,2 Cent – Wer verkauft den Unlock?
Zum ersten Jahrestag des Mainnets schaltet Monad am 24. November rund 16,6 Milliarden MON frei – mehr als der gesamte Umlauf. Team, frühe Investoren und Treasury erhalten Token, der Kurs liegt bei nur rund 1,2 bis 1,3 Cent. Was der Unlock für den Monad Kurs bedeutet.
Ein solcher „Cliff-Unlock“ gibt Token auf einen Schlag frei, die bislang gesperrt waren. Ob die Empfänger sie verkaufen, ist offen – der Markt preist aber meist schon vorher mögliche Verkäufe ein. Beim Monad Kurs kommt das in einer Phase extremer Angst am gesamten Kryptomarkt.
Die Zahlen
Wie viele MON werden freigeschaltet – und wer bekommt sie?
CryptoRank beziffert die Menge auf rund 16,61 Milliarden MON. Davon gehen etwa 10,7 Milliarden an das Team, rund 4,9 Milliarden an frühe Investoren und rund 1,0 Milliarden an die Treasury von Category Labs. DefiLlama zählt mit 17,105 Milliarden MON sogar 144,65 Prozent des aktuellen Umlaufs; Altcoin Buzz kommt auf 16,613 Milliarden MON und 140,48 Prozent. Aus diesen Angaben ergibt sich ein derzeit umlaufender Bestand von rund 11,8 Milliarden MON (eigene Rechnung).
Zum Kurs vom 22. November entspricht die Freischaltung nach Altcoin Buzz rund 216 Millionen Dollar. Frühere Schätzungen von rund 324 Millionen Dollar beruhen auf einem höheren Kurs und sind überholt. Die Marktkapitalisierung liegt laut Coinranking bei 137,35 Millionen Dollar (Rang 162), laut The Block bei 155,38 Millionen Dollar (Rang 172). Das heißt: Der Unlock ist wertmäßig größer als die gesamte Marktkapitalisierung.
|Empfänger
|Menge (MON)
|Anteil
|Team
|rund 10,7 Mrd.
|rund 64 %
|Frühe Investoren
|rund 4,9 Mrd.
|rund 29 %
|Treasury (Category Labs)
|rund 1,0 Mrd.
|rund 6 %
|Gesamt
|rund 16,6 Mrd.
|100 %
Mengen laut CryptoRank (Empfänger) und Altcoin Buzz (Gesamt, Wert); DefiLlama zählt 17,105 Mrd. MON. Kurse und Marktkapitalisierung weichen je nach Quelle ab.
Quelle: CryptoRank, DefiLlama, Altcoin Buzz, Coinranking, The Block
Der Markt
Warum ist der Zeitpunkt für den Monad Kurs heikel – und was ist schon eingepreist?
Der Monad Kurs verlor laut Coinranking binnen 24 Stunden bis zum 22. November 11,73 Prozent; The Block nennt dagegen nur 1,34 Prozent. Unstrittig ist: Der Gesamtmarkt ist angeschlagen. Bitcoin fiel am Samstag auf rund 55.100 Dollar und erholte sich am Montag auf etwa 61.000 Dollar; der Fear-&-Greed-Index lag laut KuCoin bei 11. In solchen Phasen fehlt die Nachfrage, um zusätzliche Token aufzunehmen.
Auch die Marktkapitalisierung ist klein: Bei nur rund 140 bis 155 Millionen Dollar können schon moderate Verkaufssummen den Kurs bewegen. Gleichzeitig zeigen Unlocks nicht automatisch Verkäufe: Teams und frühe Investoren halten Token oft weiter, oder verteilen sie über Wochen. Verlässliche Daten über tatsächliche Verkäufe gibt es erst nach dem Stichtag.
Für Krypto-Aktien ist ein solcher Unlock nur indirekt relevant, doch das Muster ist bekannt: Sinkt die Risikobereitschaft bei kleinen Coins, leiden auch die Handelsumsätze der Coinbase Aktie und die Stimmung gegenüber der Strategy Aktie und der MARA Aktie. Wie der Bitcoin Kurs sich in dieser Woche schlägt, setzt den Rahmen für Altcoins wie Monad.
FAQ: Was Anleger zum Monad Kurs wissen wollen
Wann ist der Monad-Unlock? Am 24. November 2026, dem ersten Jahrestag des Mainnets, schaltet Monad laut CryptoRank rund 16,61 Milliarden MON frei.
Wie hoch ist der Monad Kurs? Rund 0,0116 Dollar laut Coinranking (22.11.) und 0,01314 Dollar laut The Block (undatiert). Die Quellen weichen ab.
Was bedeutet ein Token-Unlock für den Kurs? Mehr frei handelbare Token erhöhen das Angebot. Ob es zu Verkäufen kommt, hängt davon ab, was die Empfänger damit tun – das zeigt sich erst danach.
Wer erhält die Token? Vor allem das Team (rund 10,7 Milliarden), frühe Investoren (rund 4,9 Milliarden) und die Treasury von Category Labs (rund 1,0 Milliarden MON).
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