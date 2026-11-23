Der Monad Kurs verlor laut Coinranking binnen 24 Stunden bis zum 22. November 11,73 Prozent; The Block nennt dagegen nur 1,34 Prozent. Unstrittig ist: Der Gesamtmarkt ist angeschlagen. Bitcoin fiel am Samstag auf rund 55.100 Dollar und erholte sich am Montag auf etwa 61.000 Dollar; der Fear-&-Greed-Index lag laut KuCoin bei 11. In solchen Phasen fehlt die Nachfrage, um zusätzliche Token aufzunehmen.

Auch die Marktkapitalisierung ist klein: Bei nur rund 140 bis 155 Millionen Dollar können schon moderate Verkaufssummen den Kurs bewegen. Gleichzeitig zeigen Unlocks nicht automatisch Verkäufe: Teams und frühe Investoren halten Token oft weiter, oder verteilen sie über Wochen. Verlässliche Daten über tatsächliche Verkäufe gibt es erst nach dem Stichtag.

Für Krypto-Aktien ist ein solcher Unlock nur indirekt relevant, doch das Muster ist bekannt: Sinkt die Risikobereitschaft bei kleinen Coins, leiden auch die Handelsumsätze der Coinbase Aktie und die Stimmung gegenüber der Strategy Aktie und der MARA Aktie. Wie der Bitcoin Kurs sich in dieser Woche schlägt, setzt den Rahmen für Altcoins wie Monad.