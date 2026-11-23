Mohnish Pabrai Depot: Vier Aktien, 87 Prozent in Kohle und Ölbohrern – die radikalste Wette der Wall Street

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 16:00 3 Min.

Mohnish Pabrai ist bekennender Buffett-Schüler und hält nichts von Streuung. Sein gemeldetes US-Depot besteht aus vier Aktien, zwei davon machen 87 Prozent aus. Im dritten Quartal hat er die Transocean Aktie um 40 Prozent aufgestockt und einen Kohleförderer zu zwei Dritteln verkauft. Was hinter der Wette auf die unbeliebtesten Branchen der Börse steckt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Während die Wall Street über künstliche Intelligenz streitet, setzt Mohnish Pabrai auf Kohle und Ölbohrschiffe. Der Value-Investor, der einst 650.000 Dollar für ein Mittagessen mit Warren Buffett bezahlte, meldet für sein US-Depot ganze vier Aktien im Wert von rund 360 Millionen Dollar (eigene Rechnung). Die beiden größten Positionen, der Kohleförderer Warrior Met Coal und der Bohrschiff-Betreiber Transocean, stehen zusammen für 87 Prozent (eigene Rechnung). Im dritten Quartal hat Pabrai umgeschichtet: mehr Öl, weniger Kohle. Aktien im gesamten Depot 4 Depotanteil von Warrior Met Coal 45,4 % Aufstockung bei Transocean +40 % Abbau bei Alpha Metallurgical −67 % Quelle : Dalal Street LLC, Form 13F zum 30. September 2026; Gurufocus Die Käufe Acht Millionen Aktien Transocean Größter Kauf war die Transocean Aktie. Pabrai erwarb gut 8 Millionen Stück und hält jetzt 28,5 Millionen Aktien im Wert von 149 Millionen Dollar. Transocean vermietet Bohrschiffe und Plattformen für die Ölsuche in der Tiefsee. Die Position ist damit auf 41 Prozent des Depots gewachsen. Der zweite Kauf ist klein, aber ungewöhnlich: Bei Kaspi.kz, einer Finanz- und Einkaufs-App aus Kasachstan, erhöhte Pabrai von wenigen Tausend auf gut 209.000 Aktien im Wert von knapp 20 Millionen Dollar. Die Verkäufe Kohle bleibt, aber eine Wette schrumpft Verkauft hat Pabrai bei Alpha Metallurgical Resources. Er trennte sich von rund 346.000 Aktien, zwei Dritteln der Position, die jetzt nur noch knapp 8 Prozent ausmacht. Die größere Kohlewette ließ er unangetastet: Die Warrior Met Coal Aktie bleibt mit 45 Prozent die Nummer eins. Beide Unternehmen fördern Kokskohle, die nicht verfeuert, sondern für die Stahlherstellung gebraucht wird. Zusammen stehen die beiden Kohlewerte noch für gut 53 Prozent des Depots (eigene Rechnung). Was die Meldung zeigt Extrem konzentriertes Depot mit vier Aktien

Transocean deutlich aufgestockt

Alpha Metallurgical zu zwei Dritteln verkauft

Keine einzige Technologieaktie aus den USA Was Anleger bedenken sollten Zwei Aktien entscheiden über das ganze Depot

Kohle- und Ölwerte hängen an Rohstoffpreisen

Pabrais Auslandsanlagen fehlen in der Meldung

Stand vom 30. September Einordnung der Redaktion: Pabrais Depot ist das Gegenprogramm zum Markt. Er kauft, was andere meiden, und setzt alles auf wenige Karten. Sein Leitsatz lautet sinngemäß: Bei Kopf gewinne ich, bei Zahl verliere ich wenig. Das funktioniert, wenn die Unternehmen billig genug sind, um Rückschläge auszuhalten. Bei zyklischen Branchen wie Kohle und Ölbohrungen können die Rückschläge aber heftig ausfallen. Wichtig für die Einordnung: Die Meldung zeigt nur US-notierte Aktien. Pabrai investiert seit Jahren einen großen Teil seines Geldes im Ausland, etwa in der Türkei und in Indien. Die Transocean Aktie und die Warrior Met Coal Aktie sind also nur ein Ausschnitt. FAQ Häufige Fragen zum Depot von Mohnish Pabrai Welche Aktien hält Mohnish Pabrai?

Sein US-Depot bestand zum 30. September 2026 aus Warrior Met Coal, Transocean, Alpha Metallurgical Resources und Kaspi.kz. Was hat Mohnish Pabrai im dritten Quartal 2026 gekauft?

Er stockte Transocean um knapp 40 Prozent auf und baute die Position in Kaspi.kz aus. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Transocean Aktie: ISIN CH0048265513, WKN A0REAY, Handelssymbol TOJ (Deutschland), US-Handelssymbol RIG (NYSE).

Warrior Met Coal Aktie: US-Handelssymbol HCC (NYSE). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

Alpha Metallurgical Resources Aktie: US-Handelssymbol AMR (NYSE). ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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