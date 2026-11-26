Kauft El-Erian jetzt Technologieaktien?

Nach eigener Aussage ja, aber schrittweise. Er hält die Kurse langfristig für eine Gelegenheit und die Markttechnik kurzfristig für schlecht.

Was meint er mit „zu groß, um zu wackeln“?

Dass schon Unruhe bei Nvidia genügt, um Märkte und Konjunkturerwartungen zu erschüttern, weil so viel am KI-Ausbau hängt.

Erwartet El-Erian eine Zinserhöhung?

Er rechnet am 9. Dezember mit einem Viertelprozentpunkt und einem vorsichtigen Ausblick der US-Notenbank.

Wovor warnt er am meisten?

Vor erzwungenen Verkäufen kreditfinanzierter Anleger und davor, dass der Druck von Aktien auf Unternehmensanleihen und die Realwirtschaft übergreift.

Wer ist Mohamed El-Erian?

Ein Ökonom, früherer Chef der Fondsgesellschaft Pimco, wirtschaftlicher Chefberater der Allianz und Präsident des Queens' College in Cambridge.