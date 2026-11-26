Mohamed El-Erian gehört zu den Stimmen, auf die Anleihe- und Aktienhändler gleichermaßen hören. Der frühere Chef der Fondsgesellschaft Pimco, heute wirtschaftlicher Chefberater der Allianz, beschrieb am 25. November im US-Sender CNBC eine Lage, die er selbst für widersprüchlich hält. Langfristig sei der Ausverkauf bei Technologieaktien eine Gelegenheit. Kurzfristig rechne er mit weiteren erzwungenen Verkäufen. Er kaufe deshalb, aber in kleinen Schritten.
Mohamed El-Erian kauft den Tech-Absturz nur zögernd: „Nvidia ist zu groß, um zu wackeln“ – warum der Star-Ökonom mit weiteren Zwangsverkäufen rechnet
Mohamed El-Erian, früherer Chef des Anleiheriesen Pimco und Berater der Allianz, hatte seine Technologieaktien vor dem Kursrutsch stark reduziert. Jetzt steigt er nach eigener Aussage schrittweise wieder ein und warnt zugleich vor Nachschussforderungen, Kreditstress und einer Zinserhöhung im Dezember. Seine Aussagen im Wortlaut und was über seine Positionen bekannt ist.
Die Einschätzung
Gelegenheit mit schlechter Technik: El-Erians Aussagen im Wortlaut
El-Erian unterscheidet zwischen dem Wert von Unternehmen und dem Zustand des Marktes. Der zweite macht ihm derzeit mehr Sorgen.
Wir haben gelernt, dass Nvidia zu groß ist, um zu wackeln. Nicht um zu scheitern, einfach um zu wackeln.
Er habe seine Technologiepositionen vor dem Rücksetzer vollständig heruntergefahren, sagte El-Erian. Auf lange Sicht halte er die jetzigen Kurse für eine Gelegenheit. Er steige aber gestaffelt ein, weil die Markttechnik schlecht sei. Anleger, die auf Kredit gekauft haben, müssten in großem Umfang Sicherheiten nachschießen oder verkaufen. Der Druck greife von den Aktien auf die Anleihen über: Die Kosten für Ausfallversicherungen auf Schulden von Technologiekonzernen steigen. Den Kurssprung von Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) um 31 Prozent nach der Rückkehr von Jensen Huang hielt er für überzogen. Viele offene Fragen seien unterschätzt worden, und Untersuchungen förderten erfahrungsgemäß Weiteres zutage.
Die Finanzierungen, mit denen Nvidia eigene Kunden stützt, hält er für eine Schlüsselfrage für den gesamten KI-Ausbau. Er erwartet, dass der Technologiesektor künftig deutlich stärker beaufsichtigt wird. Die US-Regierung halte bereits direkte Beteiligungen an mehr als 30 Unternehmen, darunter Intel (ISIN US4581401001, US-Handelssymbol INTC). Dass Nvidia zu einem staatlich gelenkten Unternehmen werde, glaubt er nicht.
Die Risiken
Zinsen, Kredit, Konjunktur: wovor El-Erian warnt
In seinem Rückblick auf die Woche bis zum 20. November beschrieb El-Erian, warum dieser Kursrutsch anders verlief als frühere. Staatsanleihen boten kaum Schutz. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere fiel nur auf rund 4,95 Prozent, obwohl der S&P 500 an einem Tag 3,7 Prozent verlor und das Angstbarometer VIX auf etwa 40 stieg. Er nennt drei Zusammenhänge.
Aus Zinsrisiko wird Kreditrisiko
Technologiekonzerne haben in diesem Jahr viele Anleihen ausgegeben und damit die Renditen mit nach oben getrieben. Steigen die Zinsen weiter, geraten zuerst die hoch verschuldeten Unternehmen unter Druck.
Die verlässlichen Käufer fehlen
Schon Anfang November sagte El-Erian, traditionelle Käufer von US-Staatsanleihen aus Asien, Norwegen und den Golfstaaten seien weniger verlässlich geworden. Die Rendite dürfte deshalb um 5 Prozent bleiben, solange keine Rezession kommt.
Der Markt kann die Wirtschaft anstecken
Technologieaktien und KI-Investitionen hätten Wachstum und Arbeitsmarkt gestützt. Ein Ausverkauf könne auf Investitionen und Verbrauchervertrauen durchschlagen. Der Wechsel in andere Branchen schütze Anleger dann nur begrenzt.
Wir sind im Moment wirklich stark auf KI gehebelt.
Für die Sitzung der US-Notenbank am 9. Dezember erwartet El-Erian eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt, verbunden mit einem vorsichtigen Ausblick. Er spricht von einer taubenhaften Erhöhung, die Erwartungen an weitere Schritte im Januar und März dämpfen könnte. Dass die Notenbank so oft erhöht, wie der Markt zeitweise unterstellte, glaubte er schon Anfang November nicht. Die US-Wirtschaft selbst hält er für robust: Einzelhandelsumsätze, Ausblicke großer Handelsketten und Arbeitsmarktdaten fielen zuletzt solide aus.
Das Depot
Was El-Erian hält – und was er nicht offenlegt
El-Erian ist Berater und Hochschulleiter, kein Fondsmanager. Eine Meldung seiner Wertpapierbestände an die US-Börsenaufsicht gibt es nicht. Was über seine persönliche Anlage bekannt ist, stammt aus seinen eigenen Worten und bleibt allgemein.
Technologieaktien: Vor dem Kursrutsch stark reduziert, seither schrittweiser Wiedereinstieg. Einzelne Titel nannte er nicht
Zeithorizont: Er spricht ausdrücklich von einer langfristigen Gelegenheit und rechnet kurzfristig mit weiteren Schwankungen
Berufliche Rolle: Wirtschaftlicher Chefberater der Allianz (ISIN DE0008404005, US-Handelssymbol ALIZY), zu der auch Pimco gehört. Seine Aussagen sind persönliche Einschätzungen und keine Anlagestrategie des Konzerns
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC
Allianz: ISIN DE0008404005, WKN 840400, Handelssymbol ALV, US-Handelssymbol ALIZY
Häufige Fragen zu Mohamed El-Erian und seiner Markteinschätzung
Kauft El-Erian jetzt Technologieaktien?
Nach eigener Aussage ja, aber schrittweise. Er hält die Kurse langfristig für eine Gelegenheit und die Markttechnik kurzfristig für schlecht.
Was meint er mit „zu groß, um zu wackeln“?
Dass schon Unruhe bei Nvidia genügt, um Märkte und Konjunkturerwartungen zu erschüttern, weil so viel am KI-Ausbau hängt.
Erwartet El-Erian eine Zinserhöhung?
Er rechnet am 9. Dezember mit einem Viertelprozentpunkt und einem vorsichtigen Ausblick der US-Notenbank.
Wovor warnt er am meisten?
Vor erzwungenen Verkäufen kreditfinanzierter Anleger und davor, dass der Druck von Aktien auf Unternehmensanleihen und die Realwirtschaft übergreift.
Wer ist Mohamed El-Erian?
Ein Ökonom, früherer Chef der Fondsgesellschaft Pimco, wirtschaftlicher Chefberater der Allianz und Präsident des Queens' College in Cambridge.
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