Im Rennen um die KI-Infrastruktur öffnet sich eine neue Front. Samsung Electronics verhandelt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über die Übernahme von Modine Manufacturing, einem US-Spezialisten für die Kühlung von Rechenzentren. Eine Einigung könnte schon in den kommenden Wochen stehen, heißt es – sicher ist sie nicht, die Gespräche könnten scheitern, auch ein weiterer Bieter sei denkbar. Die Modine-Aktie reagierte trotzdem wie elektrisiert: Nach einem Schlusskurs von 106,10 Dollar schoss sie nachbörslich auf mehr als 135 Dollar, ein Plus von fast 30 Prozent. Für Anleger ist die Nachricht mehr als ein Übernahmegerücht. Sie zeigt, wohin das Geld im KI-Boom als Nächstes fließen könnte.
Modine-Aktie: Samsung greift nach dem KI-Kühlspezialisten – wird Kühlung zum nächsten Goldrausch der KI?
Samsung Electronics verhandelt laut Bloomberg über die Übernahme von Modine Manufacturing, einem der gefragtesten Spezialisten für die Kühlung von KI-Rechenzentren. Die Modine-Aktie sprang nachbörslich um fast 30 Prozent. Die große Top-Story: was hinter dem möglichen Milliardendeal steckt, warum Samsung raus aus der Speicherabhängigkeit will und warum Wärme zum neuen Engpass des KI-Booms wird.
Der Käufer
Samsung will raus aus der Speicherfalle
Für Samsung wäre der Kauf ein strategischer Schritt. Masahiro Wakasugi von Bloomberg Intelligence sieht die Diversifizierung als Hauptmotiv: Der Konzern sei zu stark vom Speichergeschäft abhängig. Wie riskant das ist, zeigte der heutige Handelstag in Seoul, an dem die Samsung-Aktie im Sog der KI-Sorgen um rund 4,5 Prozent fiel. Kühltechnik ist für Samsung kein Neuland: Im vergangenen Jahr übernahm der Konzern den deutschen Lüftungsspezialisten FläktGroup für 1,5 Milliarden Euro. Ein Modine-Deal wäre allerdings deutlich größer – Berichte nennen eine mögliche Spanne von 7,5 bis 8 Milliarden Dollar.
Wichtig für die Einordnung: Weder Samsung noch Modine haben die Gespräche kommentiert. Ein Angebotspreis ist offiziell nicht bekannt.
Das Ziel
Modine: vom Autozulieferer zum Kühlspezialisten der Hyperscaler
Modine hat sich in kurzer Zeit neu erfunden. Anfang Oktober gab das Unternehmen aus Racine im US-Bundesstaat Wisconsin seine Autozuliefersparte an Gentherm ab und konzentriert sich seitdem ganz auf Wärmemanagement. Das am schnellsten wachsende Geschäft sind Kühlsysteme für die riesigen Rechenzentren der Hyperscaler. Im zweiten Geschäftsquartal stieg der Umsatz in diesem Bereich um 95 Prozent, der Auftragseingang überschritt erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar. Ein einzelner Hyperscaler bestellte Lüftungssysteme für mehr als 400 Millionen Dollar. Die Jahresprognose hob Modine auf 3,1 bis 3,2 Milliarden Dollar Umsatz an. Christina Feehery von Bloomberg Intelligence verweist darauf, dass die Rechenzentrumssparte in den vergangenen drei Geschäftsjahren im Schnitt um 86 Prozent pro Jahr gewachsen ist.
Ausgerechnet vor dem Übernahmebericht war die Modine-Aktie unter die Räder gekommen. Nach den Quartalszahlen Anfang November verlor sie rund 15 Prozent, weil Lieferengpässe, Zölle und teures Kupfer und Aluminium die Marge im Rechenzentrumsgeschäft auf 15,4 Prozent drückten. UBS und Roth Capital senkten ihre Kursziele deutlich auf 160 beziehungsweise 180 Dollar, DA Davidson blieb bei 235 Dollar. Das Management peilt bis zum vierten Quartal wieder eine Marge von mindestens 20 Prozent an. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das große Bild
Nach Chips und Strom kommt die Wärme
Der KI-Boom hat bisher zwei Engpässe berühmt gemacht: Chips und Strom. Der dritte heißt Wärme – und er wird für Investoren immer interessanter.
Jeder moderne KI-Beschleuniger verwandelt enorme Mengen Strom in Abwärme. Je dichter die Rechenzentren gepackt werden, desto weniger reicht klassische Luftkühlung aus. Gefragt sind Flüssigkühlung, spezialisierte Lüftungssysteme und Wärmetauscher – genau das Geschäft von Modine. Wer die Kühlung beherrscht, wird zum unverzichtbaren Partner der Hyperscaler, die in diesem Jahr Hunderte Milliarden Dollar in neue Rechenzentren stecken.
Deshalb rüsten sich die Großen. Neben Samsung bauen auch Daikin, LG Electronics und der US-Konzern Vertiv ihr Rechenzentrumsgeschäft durch Investitionen und Zukäufe aus. Für die Modine-Aktie bedeutet das: Selbst wenn der Samsung-Deal scheitert, hat der Bericht den strategischen Wert des Unternehmens sichtbar gemacht. Am Mittwoch, dem 18. November, lädt Modine zum Investorentag – ein Termin, der nun mit besonderer Spannung erwartet wird.
Häufige Fragen zur Modine-Aktie
Will Samsung Modine übernehmen?
Laut Bloomberg verhandeln beide Unternehmen über eine Übernahme, ein Abschluss könnte binnen Wochen kommen. Bestätigt ist nichts, beide Unternehmen äußern sich nicht.
Was macht Modine?
Modine entwickelt Heiz- und Kühlsysteme, vor allem für große Gebäude, Industrie und Rechenzentren. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs zuletzt um 95 Prozent.
Wann ist der nächste wichtige Termin?
Am 18. November veranstaltet Modine einen Investorentag.
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