Modine-Aktie: Samsung greift nach dem KI-Kühlspezialisten – wird Kühlung zum nächsten Goldrausch der KI?

Im Rennen um die KI-Infrastruktur öffnet sich eine neue Front. Samsung Electronics verhandelt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über die Übernahme von Modine Manufacturing, einem US-Spezialisten für die Kühlung von Rechenzentren. Eine Einigung könnte schon in den kommenden Wochen stehen, heißt es – sicher ist sie nicht, die Gespräche könnten scheitern, auch ein weiterer Bieter sei denkbar. Die Modine-Aktie reagierte trotzdem wie elektrisiert: Nach einem Schlusskurs von 106,10 Dollar schoss sie nachbörslich auf mehr als 135 Dollar, ein Plus von fast 30 Prozent. Für Anleger ist die Nachricht mehr als ein Übernahmegerücht. Sie zeigt, wohin das Geld im KI-Boom als Nächstes fließen könnte.