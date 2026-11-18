Besondere Aufmerksamkeit richte JPMorgan auf die weitere klinische Entwicklung des personalisierten Krebsimpfstoffkandidaten Intismeran. Nach Einschätzung von Fye könnte die nächste wichtige Kursbewegung durch Zwischenergebnisse einer randomisierten Phase-II-Studie zur adjuvanten Behandlung des Nierenzellkarzinoms ausgelöst werden. Die Veröffentlichung dieser Zwischenergebnisse könnte möglicherweise noch Ende 2026 erfolgen. Damit rücke für die Moderna-Aktie ein bedeutender medizinischer Meilenstein in den Mittelpunkt. Positive Studiendaten könnten die Perspektiven des Krebsimpfstoffprogramms stärken, während enttäuschende Ergebnisse erhebliche Risiken für die weitere Entwicklung bergen würden. Die bevorstehenden Studiendaten zu Intismeran könnten zu einem entscheidenden Ereignis für die weitere Bewertung der Moderna-Aktie werden, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 17.11.2026)