Während Chipwerte am Dienstag ihre Gewinne vom Montag wieder abgeben, läuft eine Aktie gegen den Strom. Die Moderna Aktie steigt im US-Handel um knapp 7 Prozent auf rund 227 Dollar, nachdem sie schon am Montag 8,8 Prozent auf 212,08 Dollar gewonnen hatte. In der Spitze wurden heute 230 Dollar bezahlt. Auf wallstreet-online war Moderna am Nachmittag das meistgesuchte Wertpapier überhaupt. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Was die Anleger antreibt, ist eine Geschichte, die vor einem Jahr kaum jemand für möglich hielt.
Moderna Aktie: Von 23 auf 227 Dollar in zwölf Monaten – warum die Wall Street dem Comeback nicht traut
Die Moderna Aktie gehört am Dienstag zu den meistgesuchten Aktien in Deutschland und legt gegen den schwachen Markt fast 7 Prozent zu. Seit dem 52-Wochen-Tief hat sich der Kurs fast verzehnfacht. Doch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt weit unter dem aktuellen Kurs, und zwei Vorstände haben Aktien verkauft. Die große Analyse.
Der Kurs
Fast eine Verzehnfachung – und trotzdem 19 Prozent unter dem Hoch
Das 52-Wochen-Tief der Moderna Aktie liegt bei 23,55 Dollar, das Hoch bei 280,80 Dollar. Zwischen diesen beiden Marken liegt eine der spektakulärsten Erholungen am gesamten US-Aktienmarkt. Der Börsenwert beträgt inzwischen wieder rund 92 Milliarden Dollar. Vom Hoch aus dem November ist die Aktie allerdings rund 19 Prozent entfernt, und die jüngste Korrektur hatte sie zeitweise deutlich unter das Niveau nach den Quartalszahlen gedrückt. Charttechnisch notiert sie über der 50-Tage-Linie, aber noch knapp unter der 20-Tage-Linie.
Die Zahlen
Aus dem Corona-Konzern wird ein Impfstoffhaus mit fünf Produkten
Der Treiber sind die Zahlen vom 6. November. Moderna setzte im dritten Quartal 1,3 Milliarden Dollar um, 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auffällig ist die Herkunft des Wachstums: Die Produktumsätze in Europa sprangen laut Quartalsbericht von 16 auf 314 Millionen Dollar, während das US-Geschäft mit 771 Millionen Dollar praktisch stabil blieb. Das Management hob die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 auf 15 bis 25 Prozent an. Zuvor hatte es höchstens 10 Prozent in Aussicht gestellt.
Dahinter steht ein breiteres Sortiment. Mit mFLUSIVA hat die US-Arzneimittelbehörde FDA den ersten Grippeimpfstoff auf mRNA-Basis zugelassen. Zusammen mit den Corona-Impfstoffen Spikevax und mNEXSPIKE, dem RSV-Impfstoff mRESVIA und dem in der EU zugelassenen Kombi-Impfstoff mCOMBRIAX kommt Moderna damit auf fünf zugelassene Produkte. In der Krebsmedizin lieferte der Kandidat Intismeran positive Phase-3-Daten beim Hautkrebs. Bis 2028 will der Konzern nach eigenen Angaben beim Cashflow die Gewinnschwelle erreichen.
Der Widerspruch
Der Kurs ist den Analysten weit davongelaufen
Genau hier beginnt das Problem für alle, die jetzt erst einsteigen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Finviz bei rund 161 Dollar, also fast 30 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Im Schnitt lautet das Urteil Halten. JPMorgan hat sein Kursziel am 17. November zwar von 77 auf 102 Dollar angehoben, bleibt aber bei Underweight und verweist auf die Bewertung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Markt bezahlt bei der Moderna Aktie derzeit also mehr, als die meisten Analysten für gerechtfertigt halten.
Dazu kommen Aktienverkäufe aus dem eigenen Haus: Laut Investing.com haben der Finanzchef und der Präsident des Unternehmens in den vergangenen Wochen Papiere abgegeben. Knapp 9 Prozent der frei handelbaren Aktien sind leer verkauft. Steigt der Kurs weiter, müssen sich diese Leerverkäufer eindecken, was Bewegungen nach oben verstärken kann. Fällt er, bekommen sie recht.
Häufige Fragen zur Moderna Aktie
Warum steigt die Moderna Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Anleger verarbeiten weiter die starken Quartalszahlen und die angehobene Wachstumsprognose. Zudem schichten viele Investoren am Dienstag aus Technologie- in Gesundheitswerte um.
Wie hoch ist das Kursziel für die Moderna Aktie?
Im Durchschnitt nennen Analysten rund 161 Dollar. JPMorgan sieht 102 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wann gibt es neue Impulse?
Anfang Dezember präsentiert das Management auf Investorenkonferenzen von UBS und Piper Sandler.
Wie lauten ISIN und WKN der Moderna Aktie?
ISIN US60770K1079, WKN A2N9D9, Handelssymbol in Deutschland 0QF, US-Handelssymbol MRNA an der Nasdaq.
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