Der Treiber sind die Zahlen vom 6. November. Moderna setzte im dritten Quartal 1,3 Milliarden Dollar um, 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auffällig ist die Herkunft des Wachstums: Die Produktumsätze in Europa sprangen laut Quartalsbericht von 16 auf 314 Millionen Dollar, während das US-Geschäft mit 771 Millionen Dollar praktisch stabil blieb. Das Management hob die Prognose für das Umsatzwachstum 2026 auf 15 bis 25 Prozent an. Zuvor hatte es höchstens 10 Prozent in Aussicht gestellt.

Dahinter steht ein breiteres Sortiment. Mit mFLUSIVA hat die US-Arzneimittelbehörde FDA den ersten Grippeimpfstoff auf mRNA-Basis zugelassen. Zusammen mit den Corona-Impfstoffen Spikevax und mNEXSPIKE, dem RSV-Impfstoff mRESVIA und dem in der EU zugelassenen Kombi-Impfstoff mCOMBRIAX kommt Moderna damit auf fünf zugelassene Produkte. In der Krebsmedizin lieferte der Kandidat Intismeran positive Phase-3-Daten beim Hautkrebs. Bis 2028 will der Konzern nach eigenen Angaben beim Cashflow die Gewinnschwelle erreichen.