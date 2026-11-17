Warum fällt die Moderna Aktie heute? Der am Analysten-Tag vorgestellte Kostenausblick belastet weiter; JPMorgan bleibt skeptisch, zudem werden Gewinne nach der Rally mitgenommen.

Wie hoch steht die Moderna Aktie? Gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) bei 208,22 US-Dollar, minus 3,27 Prozent.

Welchen Ticker und welche ISIN hat Moderna? Ticker MRNA an der Nasdaq, ISIN US60770K1079.

Ist Moderna im Nasdaq 100? Ja, seit dem 9. Oktober 2026 wieder; Moderna ersetzte Warner Bros. Discovery.

Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von J.P. Morgan (Analystin Jessica Fye). Die Originalstudie wurde am 17.11.2026 veröffentlicht; Einstufung „Underweight“ und Kursziel 102 US-Dollar werden unverändert übernommen. Offenlegungen der Quelle: J.P. Morgan Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.