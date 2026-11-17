Die Moderna Aktie gehört am Dienstagmorgen zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr New Yorker Zeit (15:59 Uhr MEZ) verliert das Papier des mRNA-Spezialisten (Ticker: MRNA, Nasdaq; ISIN: US60770K1079) 3,27 Prozent auf 208,22 US-Dollar. Einen neuen Einzelauslöser gibt es nicht; vielmehr setzt sich die Verkaufswelle seit dem Analysten-Tag vom 12. November fort, auf dem Moderna steigende Kosten für die kommenden Jahre skizziert hatte.
Moderna Aktie Nasdaq100 Verlierer: Die Kostenschätzung vom Analysten-Tag wirkt nach – wie viel Krebsimpfstoff-Fantasie steckt noch im Kurs?
Die Moderna Aktie zählt zum US-Handelsstart zu den größten Nasdaq100 Verlierern: Gegen 9:59 Uhr Ortszeit (15:59 Uhr MEZ) fällt sie um 3,27 Prozent auf 208,22 US-Dollar. Seit dem Analysten-Tag am 12. November belastet der Kostenausblick; JPMorgan bleibt bei „Underweight“. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie trotzdem rund 600 Prozent im Plus.
Moderna Aktie Nasdaq100 Verlierer
Warum fällt die Moderna Aktie heute – der vierte Verlusttag in Folge?
Laut Investing.com belasten vor allem die Kostenpläne: Moderna rechnet für 2027 mit Barkosten von rund vier Milliarden US-Dollar und bis 2030 mit vier bis 4,5 Milliarden US-Dollar jährlich. Eine Umsatzprognose für 2027 will das Unternehmen erst mit den Viertquartalszahlen geben. Hinzu kommen die hohe Bewertung nach der Rally und ein von Investing.com gemeldeter Aktienverkauf des Moderna-Präsidenten über rund 11,7 Millionen US-Dollar.
Die Serie ist deutlich: Am 12. November verlor die Aktie rund sieben Prozent, am 13. November 3,45 Prozent und am Montag 3,63 Prozent auf 215,27 US-Dollar.
Steigende Kosten
Die Barkosten sollen von 2,1 Milliarden US-Dollar Mittelabfluss 2025 auf rund vier Milliarden US-Dollar 2027 steigen.
Fehlende Umsatzprognose
Für 2027 nennt Moderna noch keine Umsatzziele – das lässt Raum für Enttäuschungen.
Skepsis bei JPMorgan
JPMorgan-Analystin Jessica Fye bleibt laut TheFly bei „Underweight“, hob das Kursziel aber von 77 auf 102 US-Dollar an.
Warum ist die Moderna Aktie 2026 so stark gestiegen?
Der große Sprung kam am 19. August: Phase-3-Daten zum Krebsimpfstoff Intismeran (mRNA-4157) in Kombination mit Mercks Keytruda bei Melanom ließen die Aktie an einem Tag um mehr als 150 Prozent steigen. Zuvor hatte die FDA einen Grippeimpfstoff zugelassen. Am 9. Oktober kehrte Moderna in den Nasdaq 100 zurück, und im dritten Quartal überraschte das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 29 Prozent auf 1,313 Milliarden US-Dollar sowie einem Nettogewinn von 162 Millionen US-Dollar. Die Umsatzprognose für 2026 wurde auf ein Wachstum von 15 bis 25 Prozent angehoben.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|1,313 Mrd. USD
|–
|Wachstum
|+29 %
|–
|Nettoergebnis
|162 Mio. USD
|-200 Mio. USD
|EPS verwässert
|0,38 USD
|-0,51 USD
Quelle: Moderna, 8-K vom 06.11.2026
Wo steht die Moderna Aktie im Chartbild?
Ende 2025 kostete die Aktie nur rund 29,50 US-Dollar – das Plus seit Jahresbeginn liegt damit bei rund 600 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch markierte Moderna mit 280,80 US-Dollar im Handelsverlauf; der höchste Schlusskurs lag laut Trefis am 9. November bei 269 US-Dollar. Auf Monatssicht steht ein Minus von rund 4,5 Prozent. Der Konsens der Analysten liegt laut TradingView bei rund 163 US-Dollar und damit deutlich unter dem aktuellen Kurs.
Was sollten Anleger bei der Moderna Aktie jetzt beachten?
Die nächsten Kurstreiber sind klinischer und regulatorischer Natur: der geplante Zulassungsantrag für Intismeran bis Jahresende, die ASH-Präsentation am 12. Dezember und Zwischendaten zum Einsatz beim Nierenkrebs Ende 2026 oder Anfang 2027. Die Jahreszahlen werden im Februar erwartet. Eine Dividende zahlt Moderna nicht.
FAQ zur Moderna Aktie
Warum fällt die Moderna Aktie heute? Der am Analysten-Tag vorgestellte Kostenausblick belastet weiter; JPMorgan bleibt skeptisch, zudem werden Gewinne nach der Rally mitgenommen.
Wie hoch steht die Moderna Aktie? Gegen 9:59 Uhr ET (15:59 Uhr MEZ) bei 208,22 US-Dollar, minus 3,27 Prozent.
Welchen Ticker und welche ISIN hat Moderna? Ticker MRNA an der Nasdaq, ISIN US60770K1079.
Ist Moderna im Nasdaq 100? Ja, seit dem 9. Oktober 2026 wieder; Moderna ersetzte Warner Bros. Discovery.
Hinweis zur Weitergabe: Die wiedergegebene Einstufung stammt von J.P. Morgan (Analystin Jessica Fye). Die Originalstudie wurde am 17.11.2026 veröffentlicht; Einstufung „Underweight“ und Kursziel 102 US-Dollar werden unverändert übernommen. Offenlegungen der Quelle: J.P. Morgan Research Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Moderna Inc. (MRNA): Verkaufen, Kursziel 102,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan (Analystin Jessica Fye) vom 17.11.2026, 13:16 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 16:25 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 16:25 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan (Analystin Jessica Fye).
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