Ein Kursziel wird mehr als verdoppelt, doch die Kaufempfehlung bleibt aus! Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) sorgt an der Wall Street für eine bemerkenswerte Analystenentscheidung. In seiner Aktienanalyse vom 17. November 2026 hebt Morgan Stanley das Kursziel für den US-Biotechnologiekonzern von 95 auf 200 USD an. Das entspricht einer spektakulären Erhöhung um 110,5 Prozent. Trotzdem bestätigt Analyst Terence Flynn das Rating "equal weight". Beim aktuellen NASDAQ-Kurs von 200,72 USD verliert die Moderna-Aktie 2,9 Prozent. Besonders interessant: Trotz der massiven Kurszielanhebung liegt die neue Zielmarke von Morgan Stanley bereits knapp unter dem aktuellen Börsenkurs. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Hat Moderna seine größten Chancen schon eingepreist, oder könnte die Entwicklung neuer Krebsmedikamente für die nächste Überraschung sorgen?