Moderna entwickelt Impfstoffe und Therapien auf Basis der mRNA-Technologie. Der Kurs hängt an Studiendaten, Zulassungen und der Impfpolitik und schwankt entsprechend stark. Ein Tagesgewinn von 7 Prozent, gefolgt von einem Verlust von 3 Prozent, ist für diese Aktie kein ungewöhnliches Muster. Unter dem Strich liegt der Kurs weiter über dem Stand vom Wochenbeginn.