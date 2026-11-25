Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Handelssymbol: MRNA an der Nasdaq) verliert am Mittwoch 2,9 Prozent und schließt bei 220,84 US-Dollar. Die Moderna Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Am Dienstag hatte sie mit einem Plus von 7,2 Prozent noch zu den Gewinnern gehört. Einen Tag später folgen Gewinnmitnahmen und ein vorsichtiger Analystenkommentar.
Moderna-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 2,9 Prozent – Analystenkommentar und Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung
Die Moderna-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Minus von 2,9 Prozent bei 220,84 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Verlierern. Am Dienstag hatte der Impfstoffhersteller noch 7,2 Prozent gewonnen. Nun nehmen Anleger Gewinne mit, und das Analysehaus Jefferies hat sein Kursziel gesenkt.
Die Gründe für den Kursverlust
Nach dem Sprung die Ernüchterung
Jefferies senkt das Kursziel
Das Analysehaus Jefferies hat sein Kursziel für Moderna laut Investing.com von 215 auf 200 Dollar gesenkt und die Einstufung Halten bestätigt. Das Ziel liegt damit unter dem aktuellen Kurs.
Gewinnmitnahmen
Nach dem Plus von 7,2 Prozent am Dienstag sichern kurzfristig orientierte Anleger Gewinne. Die Aktie schwankte am Mittwoch zwischen 212,55 und 228,69 Dollar.
Schwacher Gesundheitssektor
Gesundheitswerte gehörten am Mittwoch neben Technologie zu den schwächsten Branchen im S&P 500.
Einordnung
Große Ausschläge gehören bei Moderna dazu
Moderna entwickelt Impfstoffe und Therapien auf Basis der mRNA-Technologie. Der Kurs hängt an Studiendaten, Zulassungen und der Impfpolitik und schwankt entsprechend stark. Ein Tagesgewinn von 7 Prozent, gefolgt von einem Verlust von 3 Prozent, ist für diese Aktie kein ungewöhnliches Muster. Unter dem Strich liegt der Kurs weiter über dem Stand vom Wochenbeginn.
Häufige Fragen zur Moderna-Aktie
Warum ist die Moderna-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Nach einem Plus von 7,2 Prozent am Dienstag nahmen Anleger Gewinne mit. Zudem hat Jefferies sein Kursziel auf 200 Dollar gesenkt.
Wie stark ist die Moderna Aktie gefallen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Minus von 2,88 Prozent bei 220,84 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Moderna-Aktie?
Die ISIN lautet US60770K1079, die WKN A2N9D9. An der Nasdaq wird die Aktie unter MRNA gehandelt.
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