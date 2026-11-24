Die Moderna-Aktie (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Handelssymbol: MRNA an der Nasdaq) setzt ihre Erholung fort: Im frühen US-Handel am Dienstag steigt die Moderna Aktie um rund 4,0 Prozent auf etwa 220,55 US-Dollar und zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Schon am Montag hatte die Aktie nach Angaben von CNBC um 8,8 Prozent auf 212,08 Dollar zugelegt. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht, der Kurs folgt einem starken Lauf.
Moderna-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent – die Rally der Impfstoff-Aktie geht weiter
Die Moderna-Aktie steigt um 4,0 Prozent auf 220,55 US-Dollar und ist S&P 500 Gewinner. Eine neue Firmenmeldung gibt es nicht, doch starke Zahlen, höhere Kursziele und die Flucht in Gesundheitswerte stützen den Kurs.
Die Gründe für den Kursgewinn
Rückenwind aus mehreren Richtungen
Moderna hat sich in diesem Jahr vom Sorgenkind zum Börsenliebling gewandelt. Die Aktie hat laut Marktdaten seit Jahresbeginn ein Vielfaches ihres Werts zugelegt, die Erholung der vergangenen Tage fällt in ein Umfeld, in dem Anleger Gesundheitswerte bevorzugen.
Starkes drittes Quartal
Am 6. November meldete Moderna einen Umsatz von 1,31 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 0,38 Dollar je Aktie, erwartet worden war ein Verlust. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde auf ein Wachstum von 15 bis 25 Prozent angehoben.
Höhere Kursziele
Mehrere Banken haben ihre Kursziele deutlich angehoben, darunter Morgan Stanley auf 200 Dollar und Goldman Sachs auf 195 Dollar. JPMorgan hob auf 102 Dollar, bleibt aber bei Underweight.
Fantasie bei Krebsimpfstoffen
Anleger setzen auf Phase-3-Daten zum Krebsimpfstoff des Unternehmens, die den Kurs im November auf ein Jahreshoch getrieben hatten.
Flucht in Gesundheitswerte
Während Chip- und KI-Werte heute unter Druck stehen, suchen Anleger Branchen mit stabileren Geschäftsmodellen. Gesundheitsaktien wie Biogen steigen ebenfalls.
Einordnung
Hohe Erwartungen, extreme Schwankung
Die Aktie ist ein Wert mit großen Ausschlägen: Sie liegt rund 21 Prozent unter dem Hoch vom 9. November, hat aber seit Jahresbeginn ein Vielfaches an Wert gewonnen. Das Meinungsbild der Analysten bleibt gespalten: Laut MarketBeat stehen sechs Kaufempfehlungen fünfzehn Halteempfehlungen und vier Verkaufsempfehlungen gegenüber.
Häufige Fragen zur Moderna-Aktie
Warum ist die Moderna-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Die Aktie profitiert von starken Quartalszahlen, höheren Kurszielen und der Hinwendung der Anleger zu Gesundheitswerten.
Wie stark steigt die Moderna Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 4,0 Prozent auf etwa 220,55 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Moderna-Aktie?
Die ISIN lautet US60770K1079, die WKN A2N9D9. An der Nasdaq wird die Aktie unter MRNA gehandelt.
Wie hoch ist das Jahreshoch der Moderna-Aktie?
Das 52-Wochen-Hoch liegt laut CNBC bei 280,80 Dollar und stammt vom 9. November 2026.
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