Warum ist die Moderna-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Es gibt keine neue Unternehmensmeldung. Die Aktie profitiert von starken Quartalszahlen, höheren Kurszielen und der Hinwendung der Anleger zu Gesundheitswerten.

Wie stark steigt die Moderna Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 4,0 Prozent auf etwa 220,55 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Moderna-Aktie?

Die ISIN lautet US60770K1079, die WKN A2N9D9. An der Nasdaq wird die Aktie unter MRNA gehandelt.

Wie hoch ist das Jahreshoch der Moderna-Aktie?

Das 52-Wochen-Hoch liegt laut CNBC bei 280,80 Dollar und stammt vom 9. November 2026.