Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Laufzeit. Bei Neuemissionen liegt der Ausgabepreis meist bei 100 Prozent, dann entspricht die Rendite dem Kupon. Hohe Kupons entstehen, weil Mittelstandsanleihen meist kein Rating haben, im Open Market oder einem Mehrlateralen Handelssystem gehandelt werden und oft unbesichert oder nachrangig sind.

Wie schnell Probleme auftreten können, zeigt der Markt in diesem Jahr: Die 400-Millionen-Euro-Anleihe von Branicks wurde mit verlängerter Laufzeit restrukturiert, bei ACCENTRO wurden die Bedingungen von vier Anleihen geändert (BondGuide, 28.09.2026). Auch Mutares tauscht und refinanziert Anleihen. Über Insolvenzen und Stillhaltevereinbarungen bei Leef Blattwerk und BOOSTER hat aktiencheck.de berichtet.