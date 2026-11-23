Mittelstandsanleihen werben im November mit Kupons zwischen 6,00 und 13,00 Prozent, während die zehnjährige Bundesanleihe am Montag um 10:38 Uhr MEZ bei 3,32 Prozent rentierte (dpa-AFX). Mehrere Anleihen sind im Zeichnungszeitraum: die Underberg-Anleihe 2026/2032 bis 3. Dezember, die GEPVOLT-Anleihe bis etwa 2. Dezember, die EPH-Anleihe laut unserer Berichterstattung bis 25. November und die Premiumbox-flowCar-Wandelanleihe bis etwa 18. Dezember.
Mittelstandsanleihen: Underberg, GEPVOLT, EPH und flowCar zeichnen bis Dezember, Kupons von 6,00 bis 13,00 Prozent – was verraten die Zinsen über das Risiko?
Mehrere Mittelstandsanleihen sind im Zeichnungszeitraum, mit Kupons von 6,00 bis 13,00 Prozent. Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei 3,32 Prozent. Welche Anleihen laufen, was die Zinsen bedeuten und welche Risiken Anleger prüfen sollten.
Der Zinsabstand zur Bundesanleihe beträgt je nach Anleihe das Zwei- bis Vierfache. Das ist keine Gratisprämie, sondern der Preis für Ausfall-, Liquiditäts- und Informationsrisiko. Die Redaktion stellt die Angaben aus BondGuide zusammen und ordnet sie ein; sie ersetzen nicht den gebilligten Wertpapierprospekt, der allein maßgeblich ist.
Der Überblick
Welche Mittelstandsanleihen laufen gerade im Zeichnungszeitraum?
|Anleihe
|ISIN
|Kupon
|Volumen bis
|Zeichnung
|Underberg IX 2026/2032
|DE000A5GS750
|6,00–6,75 %
|45 Mio. €
|17.11.–03.12.2026
|GEPVOLT „Spremberg“ 2025/2032
|DE000A460DL7
|8,00 %
|20 Mio. €
|bis ca. 02.12.2026
|EPH Group III 2026/2033
|AT0000A3XVE4
|10,00 % (monatlich)
|50 Mio. €
|bis 25.11.2026
|Premiumbox flowCar (Wandelanleihe) 2026/2029
|DE000A5GS3W0
|9,0–13,0 %
|2 Mio. €
|bis ca. 18.12.2026
Kupons und Volumen laut BondGuide; Zeichnungsfristen teils mit 'ca.' angegeben. EPH-Frist laut aktiencheck.de-Bericht vom 19.11.2026. Maßgeblich sind die Prospekte und Anleihebedingungen.
Quelle: BondGuide, November 2026
Weitere Angebote laut BondGuide: Aream Green Bond II 2026–31 (7,25 Prozent, bis 10 Millionen Euro), Arteus Energy 2026–31 (7,75 Prozent, bis 8 Millionen Euro), SEICON Energy 2026–31 (7,5 Prozent, bis 20 Millionen Euro), CoBu Invest Bond 2026–30 (7,5 Prozent plus möglicher Bonus, bis 8 Millionen Euro) und FCR Immobilien VII 2025–30 (6,25 Prozent, bis 30 Millionen Euro).
Was bedeutet ein hoher Kupon bei Mittelstandsanleihen?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite berücksichtigt zusätzlich Kurs und Laufzeit. Bei Neuemissionen liegt der Ausgabepreis meist bei 100 Prozent, dann entspricht die Rendite dem Kupon. Hohe Kupons entstehen, weil Mittelstandsanleihen meist kein Rating haben, im Open Market oder einem Mehrlateralen Handelssystem gehandelt werden und oft unbesichert oder nachrangig sind.
Wie schnell Probleme auftreten können, zeigt der Markt in diesem Jahr: Die 400-Millionen-Euro-Anleihe von Branicks wurde mit verlängerter Laufzeit restrukturiert, bei ACCENTRO wurden die Bedingungen von vier Anleihen geändert (BondGuide, 28.09.2026). Auch Mutares tauscht und refinanziert Anleihen. Über Insolvenzen und Stillhaltevereinbarungen bei Leef Blattwerk und BOOSTER hat aktiencheck.de berichtet.
Wie prüfen Anleger eine Mittelstandsanleihe vor der Zeichnung?
Sinnvoll ist ein Blick auf den Rang (senior oder nachrangig), Sicherheiten, Verschuldungsgrenzen, Verwendung des Emissionserlöses und die letzten Jahresabschlüsse. Wichtig ist auch, wie liquide die Anleihe gehandelt wird und ob der Emittent ein vorzeitiges Kündigungsrecht hat. Für den Vergleich hilft die Faustregel, den Zins mit der Bundesanleihe und mit Unternehmensanleihen guter Bonität zu vergleichen: Je größer der Abstand, desto höher das Risiko.
Häufige Fragen zu Mittelstandsanleihen
Was sind Mittelstandsanleihen? Anleihen kleinerer und mittlerer Unternehmen, oft im Open Market der Börse Frankfurt oder an anderen Börsen gehandelt, meist ohne Rating.
Wie sicher sind Mittelstandsanleihen? Sie sind nicht abgesichert; bei Zahlungsunfähigkeit droht ein Totalverlust.
Wo gibt es Informationen zu Neuemissionen? Im Wertpapierprospekt des Emittenten sowie bei Fachportalen wie BondGuide oder Anleihen Finder.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert; die Rendite hängt zusätzlich vom Kurs ab.
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