Mittelstandsanleihen bieten derzeit Kupons zwischen 6 und 10 Prozent – deutlich mehr als die 3,35 Prozent, die die zehnjährige Bundesanleihe am 18. November um 10:33 Uhr rentierte (dpa-AFX). Doch dieser Aufschlag ist keine Gratisrendite: Er ist der Preis für Emittentenrisiko, geringe Liquidität und oft fehlende Ratings.
Mittelstandsanleihen: Neue Anleihen mit 6 bis 10 Prozent Kupon - Was verbirgt sich hinter den hohen Zinsen?
Der Markt für Mittelstandsanleihen ist zweigeteilt: Neuemissionen locken mit Kupons von 6,00 bis 10,00 Prozent, bei Altanleihen geht es um Refinanzierung, Laufzeitverlängerung und Restrukturierung. Ein Überblick über Neuemissionen, Kupons und Risiken - ohne Zeichnungsaufforderung.
Die Zinsspanne ergibt sich aus der Übersicht von BondGuide zu den aktuellen Neuemissionen: EPH Group III 2026-33 mit 10,00 Prozent, European Space Ventures und GEPVOLT mit je 8,00 Prozent, Arteus Energy mit 7,75 Prozent, CoBu Invest und SEICON Energy mit je 7,50 Prozent, PIN Solarkraft, Aream Infrastruktur II und reconcept WindEnergie I mit je 7,25 Prozent, reconcept BatterieSpeicher mit 7,00 Prozent, FCR Immobilien VII mit 6,25 Prozent sowie Underberg IX und Finexity mit 6,00 Prozent. Der Stand der Übersicht ist die Seitenleiste vom Abruf am 18. November, die Angaben stammen von der Plattform und wurden nicht einzeln geprüft.
Kupon, Rendite, Risiko
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite bei Mittelstandsanleihen?
Der Kupon ist der feste Zinssatz auf den Nennwert. Die Rendite hängt davon ab, zu welchem Kurs man kauft: Liegt der Kurs über 100 Prozent, ist die Rendite niedriger als der Kupon, bei einem Kurs unter 100 Prozent höher. Bei variabel verzinsten Papieren wie der Finexity-Anleihe 2026/2030 (6-Monats-Euribor plus 6,00 Prozent, Untergrenze 1,00 Prozent beim Euribor, also mindestens 7,00 Prozent) steht der Zins erst bei der Festlegung fest.
|Emittent
|Kupon
|Laufzeit/Zeichnung
|EPH Group III (AT0000A3XVE4)
|10,00%
|2026-33, Zeichnung vsl. 28.10.-25.11.2026, bis 22.10.2027
|GEPVOLT Spremberg (DE000A460DL7)
|8,00%
|2025-32, Zeichnung vsl. bis 02.12.2026
|Underberg IX (DE000A5GS750)
|6,00-6,75%
|2026/32, bis zu 45 Mio. €, Zeichnung 17.11.-03.12.2026
|FCR Immobilien VII (DE000A4DFCG6)
|6,25%
|2025-30, bis zu 30 Mio. €
|Finexity 2026/2030 (DE000A5GS8A5)
|Euribor + 6,00%
|27.11.2026-27.11.2030, bis zu 4,5 Mio. €
Angaben der Anleihen-Plattformen und Emittenten; Zeichnungsfristen und Konditionen vor Entscheidung in den offiziellen Unterlagen prüfen. Keine Zeichnungsaufforderung.
Quelle: BondGuide, Anleihen Finder, EQS-Meldungen der Finexity AG
Welche Mittelstandsanleihen stehen im Fokus: Underberg, Finexity und Co.?
Die Underberg Anleihe 2026/32 (ISIN: DE000A5GS750) soll bis zu 45 Millionen Euro bei einem Kupon von 6,00 bis 6,75 Prozent einbringen und die Anleihe 2022/28 vorzeitig refinanzieren. Inhaber der alten Anleihe können 1:1 tauschen und erhalten 5 Euro je Stück plus Stückzinsen. Der endgültige Kupon soll bis zum 4. Dezember 2026 feststehen (Anleihen Finder, 16./17.11.2026). Im Halbjahr April bis September 2026 stieg der Umsatz von Semper idem Underberg laut dieser Quelle um 1,2 Prozent auf 68,4 Millionen Euro. Ein Rating wird nicht genannt.
Die Finexity-Anleihe 2026/2030 gibt es nach den Emittentenangaben in zwei Serien: Serie A als klassisches Wertpapier im Depot (ISIN: DE000A5GS8A5) und Serie B als Kryptowertpapier in der Wallet (ISIN: DE000A5GS8B3), jeweils unbesichert und nicht nachrangig, Mindestzeichnung 1.000 Euro. Nach den Meldungen sind für die Anleger das Basisinformationsblatt und die Anleihebedingungen maßgeblich; ein Rating wird nicht genannt, als Risiko wird der Totalverlust benannt.
Wo liegen die Risiken: Ausfälle, Restrukturierungen und Verlängerungen?
Der Markt hat auch eine dunkle Seite. Laut BondGuide (28. September 2026) verlängerte Branicks seine 400-Millionen-Euro-Anleihe, die für September vorgesehene Rückzahlung blieb zunächst aus. ACCENTRO änderte die Bedingungen von vier Anleihen, Mutares bietet den Rückkauf einer 2027 fälligen Nordic-Anleihe an. Auf der BondGuide-Seite sind aktuell Gläubigerversammlungen unter anderem zu PANDION und LEEF (jeweils Insolvenz) gelistet. Im eigenen Haus berichtete aktiencheck.de zudem über den Aufschub von Zins und Rückzahlung der Anleihe von BOOSTER Precision Components.
Der BondGuide-Autor betont, der Kupon allein sage wenig; entscheidend seien Geschäftsmodell, Verschuldung, Sicherheiten und die Fähigkeit, den Schuldendienst aus dem operativen Geschäft zu leisten.
Was bedeutet das für Sparer, Anleger und den Mittelstand?
Für Unternehmen ist der Anleihemarkt eine Alternative zum Bankkredit, für Anleger eine Ertragsquelle mit höherem Risiko. Bei Neuemissionen gilt: Maßgeblich sind der Wertpapierprospekt beziehungsweise das Basisinformationsblatt und die Anleihebedingungen des jeweiligen Angebots. aktiencheck.de fordert nicht zur Zeichnung auf.
Welche Fragen stellen Leser zu Mittelstandsanleihen?
Wie hoch sind die Zinsen bei Mittelstandsanleihen aktuell? Die gelisteten Neuemissionen tragen Kupons von 6,00 bis 10,00 Prozent (BondGuide, Abruf 18.11.2026).
Sind Mittelstandsanleihen sicher? Nein, es besteht Emittenten- und Ausfallrisiko bis zum Totalverlust sowie Liquiditätsrisiko.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite hängt vom Kaufkurs ab.
Wo finde ich Neuemissionen? Plattformen wie Anleihen Finder und BondGuide listen Neuemissionen; maßgeblich sind die Unterlagen der Emittenten.
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