Die Underberg Anleihe 2026/32 (ISIN: DE000A5GS750) soll bis zu 45 Millionen Euro bei einem Kupon von 6,00 bis 6,75 Prozent einbringen und die Anleihe 2022/28 vorzeitig refinanzieren. Inhaber der alten Anleihe können 1:1 tauschen und erhalten 5 Euro je Stück plus Stückzinsen. Der endgültige Kupon soll bis zum 4. Dezember 2026 feststehen (Anleihen Finder, 16./17.11.2026). Im Halbjahr April bis September 2026 stieg der Umsatz von Semper idem Underberg laut dieser Quelle um 1,2 Prozent auf 68,4 Millionen Euro. Ein Rating wird nicht genannt.

Die Finexity-Anleihe 2026/2030 gibt es nach den Emittentenangaben in zwei Serien: Serie A als klassisches Wertpapier im Depot (ISIN: DE000A5GS8A5) und Serie B als Kryptowertpapier in der Wallet (ISIN: DE000A5GS8B3), jeweils unbesichert und nicht nachrangig, Mindestzeichnung 1.000 Euro. Nach den Meldungen sind für die Anleger das Basisinformationsblatt und die Anleihebedingungen maßgeblich; ein Rating wird nicht genannt, als Risiko wird der Totalverlust benannt.