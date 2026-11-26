Mitsui-Kinzoku-Aktie im Nikkei 225 gefragt: Rohstoff- und Materialwerte ziehen an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Mitsui-Kinzoku-Aktie zählt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der Materialspezialist profitiert von der breiten Erholung japanischer Technologiewerte.

Die Mitsui-Kinzoku-Aktie (Mitsui Mining & Smelting) legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt stand das Papier am Morgen bei 6,30 Euro, ein Plus von 3,38 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). MMG MMG — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr MMG — — — Die Gründe Mitläufer im Technologie-Rebound Eine eigene Meldung von Mitsui Kinzoku liegt nicht vor. Das Unternehmen liefert Spezialmaterialien, auch für die Elektronik- und Halbleiterindustrie. Es profitiert daher von der Erholung nach dem Ausverkauf am Mittwoch. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten legten zu (Reuters). Mitsui-Kinzoku-Aktie in Frankfurt am Morgen +3,38 % Kurs (26.11.2026) 6,30 € Quelle : comdirect, Reuters Risiken Der Anstieg ist eine Marktbewegung ohne eigenen Auslöser.

Neue US-Zollpläne gegen 14 Handelspartner belasten exportorientierte Werte. Der Nikkei 225 Gewinner Mitsui Kinzoku zeigt, wie breit die Erholung in Tokio ist. Japans Börse steht im November dennoch rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 5706, Frankfurter Symbol MMG.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.