Mitsui-&-Co-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Handelshaus gibt nach

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:19 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Mitsui-&-Co-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Das Handelshaus verliert in einem insgesamt erholten Markt.

Die Mitsui-&-Co-Aktie zählt am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 26,17 Euro, ein Minus von 3,00 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Nikkei 225 schloss dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Die Gründe Kein eigener Auslöser Eine Meldung von Mitsui & Co liegt nach den vorliegenden Berichten nicht vor. Das Handelshaus ist breit in Rohstoffen, Energie und Infrastruktur engagiert und zählt nicht zu den KI-Werten, die den Markt am Donnerstag trieben. Laut Reuters stiegen 185 der 225 Nikkei-Werte, 38 fielen. Der Markt sortierte sich zugunsten von Technologiewerten neu. Mitsui-&-Co-Aktie in Frankfurt am Morgen -3,00 % Kurs (26.11.2026) 26,17 € Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Der Nikkei 225 Verlierer Mitsui & Co verliert relativ zum Markt. Der Frankfurter Wert bildet nur den Morgenhandel ab; der Schlusskurs in Tokio kann abweichen. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 8031, Frankfurter Symbol MTS1.

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