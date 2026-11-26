Im Geschäftsjahr bis Ende September 2026 stieg der bereinigte operative Gewinn um 0,6 Prozent auf 332 Millionen Pfund – obwohl der Konzern Kostensteigerungen von 120 Millionen Pfund verkraften musste. Der bereinigte Vorsteuergewinn legte um 5,3 Prozent auf 259 Millionen Pfund zu, die operative Marge lag bei 12,1 Prozent. Auf vergleichbarer Fläche wuchs der Umsatz um 2,1 Prozent.

Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Management mit weiteren Mehrkosten von rund 95 Millionen Pfund, etwa 4 Prozent der Kostenbasis. Haupttreiber sind gesetzlich steigende Löhne. Zugleich hat das Wachstum nachgelassen: In den ersten acht Wochen des neuen Geschäftsjahres lag der vergleichbare Umsatz nur noch 1,1 Prozent über dem Vorjahr.