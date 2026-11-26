Solide Zahlen, schwacher Ausblick – an der Börse zählt der Ausblick. Die Mitchells-&-Butlers-Aktie (ISIN: GB00B1FP6H53, Symbol London: MAB, Symbol Deutschland: MABB) fällt am Donnerstagvormittag um 3,84 Prozent auf 295,0 Pence und gehört zu den FTSE 350 Verlierern.
Mitchells-&-Butlers-Aktie FTSE 350 Verlierer: 95 Millionen Pfund Mehrkosten – der Pub-Konzern warnt und fällt um fast 4 Prozent
Die Mitchells-&-Butlers-Aktie verliert am Donnerstagvormittag 3,8 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Der Betreiber von Toby Carvery und Harvester legt ordentliche Jahreszahlen vor, kündigt für das neue Geschäftsjahr aber Kostensteigerungen von rund 95 Millionen Pfund an. Das Umsatzwachstum hat sich verlangsamt.
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FTSE 350 Verlierer Mitchells & Butlers
Warum die Mitchells-&-Butlers-Aktie fällt: Die Kosten steigen schneller als der Umsatz
Das abgelaufene Jahr war in Ordnung. Sorgen macht den Anlegern das, was kommt.
Im Geschäftsjahr bis Ende September 2026 stieg der bereinigte operative Gewinn um 0,6 Prozent auf 332 Millionen Pfund – obwohl der Konzern Kostensteigerungen von 120 Millionen Pfund verkraften musste. Der bereinigte Vorsteuergewinn legte um 5,3 Prozent auf 259 Millionen Pfund zu, die operative Marge lag bei 12,1 Prozent. Auf vergleichbarer Fläche wuchs der Umsatz um 2,1 Prozent.
Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Management mit weiteren Mehrkosten von rund 95 Millionen Pfund, etwa 4 Prozent der Kostenbasis. Haupttreiber sind gesetzlich steigende Löhne. Zugleich hat das Wachstum nachgelassen: In den ersten acht Wochen des neuen Geschäftsjahres lag der vergleichbare Umsatz nur noch 1,1 Prozent über dem Vorjahr.
Hintergrund
Das Unternehmen: Einer der großen Pub- und Restaurantbetreiber des Landes
Zu Mitchells & Butlers gehören Marken wie Toby Carvery, Miller & Carter, Harvester und All Bar One. Vorstandschef Phil Urban verweist darauf, dass der Konzern seit Jahren stärker wächst als der Markt. Die Hälfte des Energiebedarfs für das neue Jahr ist preislich abgesichert. Eine Dividende zahlt das Unternehmen weiterhin nicht; über die Verwendung des Kapitals will es im Mai 2027 informieren.
Lohnkosten
Der größte Kostenblock steigt durch gesetzliche Vorgaben, nicht durch eigene Entscheidungen.
Konsum
Eine CBI-Umfrage zeigt deutlich schwächere Geschäftsvolumina bei Dienstleistungen für Verbraucher.
Weihnachtsgeschäft
Die kommenden Wochen sind für Pubs und Restaurants die wichtigsten des Jahres.
Kapitalrückgabe
Die Entscheidung über Dividende oder Rückkäufe ist auf Mai 2027 vertagt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Mitchells & Butlers plc
- Geschäft
- Pubs und Restaurants in Großbritannien
- ISIN
- GB00B1FP6H53
- Symbol London / Deutschland
- MAB / MABB
- Kurs London
- 295,0 Pence (−3,84 %)
- Bereinigter operativer Gewinn 2026
- 332 Millionen Pfund
- Erwartete Mehrkosten 2027
- rund 95 Millionen Pfund
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Mitchells-&-Butlers-Aktie
Warum ist die Mitchells-&-Butlers-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Weil der Konzern für das neue Geschäftsjahr Mehrkosten von rund 95 Millionen Pfund ankündigt und das Umsatzwachstum nachgelassen hat.
Wie lief das abgelaufene Geschäftsjahr?
Der bereinigte operative Gewinn stieg um 0,6 Prozent auf 332 Millionen Pfund.
Zahlt Mitchells & Butlers eine Dividende?
Nein. Über die Kapitalverwendung will das Unternehmen im Mai 2027 informieren.
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