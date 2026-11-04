Der US-Dollar zeigt sich nach der gestrigen Wahlnacht spürbar geschwächt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.
Midterms: Trump verliert und der US-Dollar wird schwächer
Politischer Umschwung in Washington führt zu unmittelbaren Reaktionen
Am Devisenmarkt habe der politische Umschwung in Washington zu unmittelbaren Reaktionen geführt, nachdem sich die Anzeichen für einen demokratischen Erfolg im Kongress verdichtet hätten. Der EUR/USD stehe heute bei 1,1240. Für USD-Käufer sei das eine Verbesserung von 60-100 Punkten im Vergleich zu den Vorwochen. Analysten hätten dieses Szenario bereits im Vorfeld als Belastungsfaktor für die US-Währung eingestuft. Hauptgrund für den nachgebenden Dollar-Kurs sei die Erwartung, dass die aggressive Fiskalpolitik von US-Präsident Donald Trump nun stark ausgebremst werde. Durch die verschobenen Machtverhältnisse im Parlament dürften geplante Steuersenkungen und weitere expansive Ausgabenprogramme der republikanischen Agenda blockiert oder zumindest stark verwässert werden. Weil ausufernde Staatsausgaben und hohe Zinsen der US-Notenbank (FED) den Dollar zuvor gestützt hätten, entfalle mit der drohenden politischen Blockade ein wesentlicher Treiber für die Währungsstärke.
Zusätzlich würden die anhaltenden geopolitischen Spannungen und die innenpolitische Unzufriedenheit über die hohe Teuerungsrate das Vertrauen der Anleger belasten. Während die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen bei ca. 4,90% auf hohem Niveau verharren, sorge das Wahlergebnis für geopolitische Neujustierungen. Zudem könnte die Wahlnacht vor allem für Technologie Unternehmen des S&P 500 eine bittere Pille darstellen. Der unbeschränkte Ausbau von Rechenzentren könnte durch den hohen demokratischen Sieg stark ins Stocken geraten.
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