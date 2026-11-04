Midterms: Trump verliert und der US-Dollar wird schwächer

Am Devisenmarkt habe der politische Umschwung in Washington zu unmittelbaren Reaktionen geführt, nachdem sich die Anzeichen für einen demokratischen Erfolg im Kongress verdichtet hätten. Der EUR/USD stehe heute bei 1,1240. Für USD-Käufer sei das eine Verbesserung von 60-100 Punkten im Vergleich zu den Vorwochen. Analysten hätten dieses Szenario bereits im Vorfeld als Belastungsfaktor für die US-Währung eingestuft. Hauptgrund für den nachgebenden Dollar-Kurs sei die Erwartung, dass die aggressive Fiskalpolitik von US-Präsident Donald Trump nun stark ausgebremst werde. Durch die verschobenen Machtverhältnisse im Parlament dürften geplante Steuersenkungen und weitere expansive Ausgabenprogramme der republikanischen Agenda blockiert oder zumindest stark verwässert werden. Weil ausufernde Staatsausgaben und hohe Zinsen der US-Notenbank (FED) den Dollar zuvor gestützt hätten, entfalle mit der drohenden politischen Blockade ein wesentlicher Treiber für die Währungsstärke.