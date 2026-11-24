Microtek Aktie: Zweiter Limit-Tag in Folge – der Scanner-Veteran ist Taiwans wildeste Achterbahn

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:01 2 Min.

Die Microtek Aktie steigt am Dienstag um 10,00 Prozent auf 32,45 Taiwan-Dollar und erreicht den zweiten Tag in Folge das obere Limit. Investing.com führt das Papier unter dem Kürzel MII. Im Jahresverlauf schwankte der Kurs zwischen 10 und 75 Taiwan-Dollar.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Wer in den Neunzigerjahren einen Flachbettscanner besaß, kennt den Namen vielleicht noch. Heute ist Microtek International vor allem eines: ein Spielball der Spekulation. Die Microtek Aktie stieg am Dienstag um 2,95 auf 32,45 Taiwan-Dollar, exakt 10,00 Prozent. Schon am Montag hatte das Papier bei 29,50 Taiwan-Dollar das obere Limit erreicht. Zwei Sitzungen, rund 21 Prozent Gewinn (eigene Rechnung). Schlusskurs der Microtek Aktie 32,45 TWD zweiter Limit-Tag in Folge +10,00 % Hoch der vergangenen 52 Wochen 74,70 TWD Tief der vergangenen 52 Wochen 10,15 TWD Quelle : Investing.com, Schlusskurse 24.11.2026; Anue Der Verlauf Um 9:52 Uhr war der Handel praktisch vorbei Nach Angaben des Finanzportals Anue erreichte die Aktie um 9:52 Uhr Ortszeit das Limit. Zu diesem Zeitpunkt lagen Kaufaufträge über 733 Handelslose vor, gehandelt worden waren erst 227. Der Kontext macht die Bewegung verständlich: In den fünf Handelstagen bis Dienstagmorgen hatte das Papier rund 21 Prozent verloren, am Montag wies Anue für fünf Tage sogar ein Minus von 35 Prozent aus. Die Microtek Aktie fällt also schneller als der Markt und steigt schneller als der Markt. Die Vorgeschichte Vervielfacht, unter Aufsicht gestellt, halbiert Im Herbst gehörte Microtek zu den heißesten Titeln in Taipeh. Der Kurs erreichte in der Spitze 74,70 Taiwan-Dollar, nachdem er binnen eines Jahres bei 10,15 Taiwan-Dollar gelegen hatte. Die Börse stellte das Papier wegen der starken Ausschläge zeitweise unter verschärfte Handelsregeln. Als fundamentalen Hintergrund nennen taiwanische Portale stark steigende Umsätze: Im September meldete das Unternehmen 197 Millionen Taiwan-Dollar, mehr als das Dreifache des Vorjahresmonats. Vom Hoch aus hat sich der Kurs dennoch mehr als halbiert. Was den Kurs treibt Zweiter Limit-Tag in Folge

Rekordtag am Gesamtmarkt

Stark gestiegene Monatsumsätze

Kaufüberhang am Limit Was Anleger bedenken sollten Mehr als 56 Prozent unter dem Jahreshoch (eigene Rechnung)

Extreme Schwankungen in beide Richtungen

Zeitweise verschärfte Handelsregeln

Geschäftszahlen zum Gewinn lagen nicht vor Einordnung der Redaktion: Die Microtek Aktie ist ein Papier für Händler und kein Gradmesser für die Verfassung des Marktes. Ihr Ausschlag nach oben ist an einem Tag wie diesem erwartbar, weil sie zuvor überdurchschnittlich gefallen war. Wer verstehen will, was am Dienstag in Taiwan passiert ist, schaut besser auf TSMC. Wer sehen will, wie viel Spekulation im Markt steckt, schaut auf Microtek. FAQ Häufige Fragen zur Microtek Aktie Wofür steht das Kürzel MII?

Investing.com führt Microtek International Inc. unter dieser Abkürzung. Die Kennnummer an der Börse Taiwan lautet 2305. Wie hat die Microtek Aktie geschlossen?

Bei 32,45 Taiwan-Dollar, 10,00 Prozent über dem Schluss vom Montag. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Microtek Aktie?

Handelssymbol in Taipeh: 2305. ISIN, WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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