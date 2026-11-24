Microsoft hat am 29. Oktober 2026 rund 25 Milliarden Dollar am Anleihemarkt aufgenommen, verteilt auf zehn Serien – von variabel verzinsten Notes mit Fälligkeit 2028 bis zu einer 6,350-Prozent-Anleihe mit Laufzeit bis 2066. Es ist laut Yahoo Finance die erste Anleiheemission des Konzerns seit 2017. Für die Serie mit Fälligkeit 2046 zahlt Microsoft einen Kupon von 6,15 Prozent. Zum Vergleich: Der Softwarekonzern Oracle bot wenige Tage später für dieselbe Laufzeit 8,65 Prozent, Meta 7,35 Prozent. Der Abstand ist die klarste Preisangabe dafür, was Kreditqualität im KI-Boom wert ist.
Microsoft Anleihe: 25 Milliarden Dollar in zehn Serien, 6,15 Prozent für 2046 gegenüber 8,65 Prozent bei Oracle – was kostet ein Aaa-Rating am Kapitalmarkt?
Microsoft hat Ende Oktober rund 25 Milliarden Dollar über zehn Anleiheserien aufgenommen – erstmals seit 2017. Der Kupon für 2046 liegt bei 6,15 Prozent, Oracle zahlt für dieselbe Laufzeit 8,65 Prozent. Was der Abstand über Kreditqualität und KI-Finanzierung verrät.
Die Emission
Was hat Microsoft mit seiner Anleihe vor?
Nach der Auswertung von FourWeekMBA, die sich auf bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichte Unterlagen beruft, umfasst die Emission zehn Serien. Die acht festverzinslichen Tranchen kommen auf einen durchschnittlichen Kupon von etwa 5,58 Prozent (Rechnung des Autors). Konzerne wie Microsoft, Alphabet, Meta und Oracle finanzieren den Ausbau von KI-Rechenzentren zunehmend über Anleihen. Goldman Sachs beziffert die Emissionen der großen Cloud-Anbieter in diesem Jahr laut einem Social-Media-Beitrag auf rund 296 Milliarden Dollar, mehr als die für das gesamte Jahr 2026 erwartete Summe von 250 Milliarden Dollar. Die Redaktion konnte diese Zahl nicht in einer Primärquelle verifizieren.
Hinweis zur Datenlage: Die Seriendetails stammen aus einer Auswertung der Emissionsunterlagen durch FourWeekMBA. Die Primärunterlagen (Prospektergänzung, SEC-Einreichung) hat die Redaktion nicht eingesehen.
Kupon und Rendite
Warum zahlt Microsoft weniger als Oracle und Meta?
Der Kupon ist der feste Zins, den der Emittent auf den Nennwert zahlt. Er wird bei der Emission so gesetzt, dass die Anleihe zu etwa 100 Prozent des Nennwerts verkauft werden kann; die Rendite schwankt danach mit dem Kurs. Beim Vergleich zeigt sich die Kreditqualität: Microsoft trägt laut Term Sheets die Bestnote Aaa (Moody’s, Ausblick stabil) und AAA (S&P). Meta kommt auf Aa3 (Moody’s, stabil) und AA- (S&P, Ausblick negativ). Oracle liegt bei Baa2 (Moody’s, Ausblick negativ), BBB- (S&P) und BBB (Fitch).
|Emittent
|Kupon 2046
|Rating Moody’s / S&P
|Microsoft
|6,15 %
|Aaa / AAA
|Meta
|7,35 %
|Aa3 / AA-
|Oracle
|8,65 %
|Baa2 (negativ) / BBB-
Kupons laut Auswertung von FourWeekMBA; Ratings laut Term Sheets (Angabe des Autors).
Quelle: FourWeekMBA, veröffentlicht 11.11.2026
Oracle zahlt damit 2,50 Prozentpunkte mehr als Microsoft und 1,30 Prozentpunkte mehr als Meta. Der Abstand deckt sich mit dem Rating-Gefälle: je schwächer die Bonität, desto höher die Risikoprämie. Für Microsoft zählt zugleich, dass der Konzern die Anleihe nach seinen Quartalszahlen platzierte: Yahoo Finance berichtet, die Emission erfolgte einen Tag nach dem Azure-Ergebnis über den Erwartungen.
Das große Bild
Was bedeutet die Emission für den Markt für KI-Kredite?
FourWeekMBA zählt seit dem 29. Oktober fünf Hyperscaler-Deals im Gesamtwert von rund 66,9 Milliarden Dollar: Microsoft (rund 25 Milliarden Dollar), Oracle (10 Milliarden Dollar in fünf Serien), Alphabet (6 Milliarden Euro), Meta (15 Milliarden Dollar sowie 9 Milliarden Euro). Der Autor liest den Kupon-Abstand als Zeichen, dass die Finanzierung der Rechenzentren zu einer Kreditfrage wird, in der die Bonität des Emittenten den Preis bestimmt. Die Börsen-Zeitung beschrieb Anfang November, dass Anleger von KI-Aktien in sichere Treasuries wechseln und für KI-nahe Unternehmensanleihen höhere Renditen verlangen.
Für Anleger bedeutet das: Je breiter die Emission, desto wichtiger werden Laufzeit, Rang und Kupon sowie der Rating-Ausblick. Microsoft bleibt mit Aaa der Referenzschuldner, die Aktie wird an der NASDAQ gehandelt.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft-Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Microsoft-Anleihe? Die 2046 fällige Serie trägt laut FourWeekMBA 6,15 Prozent, die längste Serie (2066) 6,350 Prozent.
Wie viel hat Microsoft aufgenommen? Rund 25 Milliarden Dollar in zehn Serien am 29. Oktober 2026 – laut Yahoo Finance die erste Emission seit 2017.
Warum zahlt Oracle mehr als Microsoft? Oracle hat schlechtere Ratings (Baa2 mit negativem Ausblick bei Moody’s) und verlangt Anlegern deshalb eine höhere Risikoprämie.
Ist die Microsoft-Anleihe sicher? Kein Wertpapier ist ohne Risiko. Auch bei Aaa/AAA bleiben Zinsänderungs-, Emittenten- und Liquiditätsrisiken; bei Fremdwährungsanleihen kommen Währungsrisiken hinzu.
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