FourWeekMBA zählt seit dem 29. Oktober fünf Hyperscaler-Deals im Gesamtwert von rund 66,9 Milliarden Dollar: Microsoft (rund 25 Milliarden Dollar), Oracle (10 Milliarden Dollar in fünf Serien), Alphabet (6 Milliarden Euro), Meta (15 Milliarden Dollar sowie 9 Milliarden Euro). Der Autor liest den Kupon-Abstand als Zeichen, dass die Finanzierung der Rechenzentren zu einer Kreditfrage wird, in der die Bonität des Emittenten den Preis bestimmt. Die Börsen-Zeitung beschrieb Anfang November, dass Anleger von KI-Aktien in sichere Treasuries wechseln und für KI-nahe Unternehmensanleihen höhere Renditen verlangen.

Für Anleger bedeutet das: Je breiter die Emission, desto wichtiger werden Laufzeit, Rang und Kupon sowie der Rating-Ausblick. Microsoft bleibt mit Aaa der Referenzschuldner, die Aktie wird an der NASDAQ gehandelt.