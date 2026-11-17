Für den Anleihemarkt ist die Welle ein zweischneidiges Schwert. Einerseits liefern Konzerne wie Microsoft genau das, was Pensionskassen und Versicherer suchen: lange Laufzeiten, höchste Bonität, Renditen über fünf Prozent. Andererseits verschiebt das schiere Angebot die Preise. Laut Pimco entfällt inzwischen fast die Hälfte der langlaufenden US-Investment-Grade-Emissionen auf KI-Schuldner. Der Pimco-Chef warnte laut The Motley Fool vergangene Woche, KI-Unternehmen liefen Gefahr, sich „zu viel“ zu leihen.

Hinzu kommt das Zinsumfeld. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut CNBC am 13. November bei 5,17 Prozent, die Terminmärkte preisen nach CME-Daten eine Zinserhöhung der Fed im Dezember mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Für Unternehmensanleihen heißt das: Die Gesamtrendite setzt sich aus dem Treasury-Niveau und dem Spread zusammen. Steigen die Staatsanleihe-Renditen weiter, fallen auch die Kurse bereits begebener Unternehmensanleihen – selbst bei unveränderter Bonität. Das Risiko wächst mit der Duration, also der zinsgewichteten Restlaufzeit: Eine 40-jährige Anleihe reagiert auf einen Zinsanstieg um ein Vielfaches stärker als eine zweijährige.

Pimcos neue Einschätzung setzt einen Kontrapunkt. Sollte sich der Bau neuer Rechenzentren verlangsamen, sinke der Finanzierungsbedarf – und mit weniger Angebot könnten sich die Aufschläge für KI-Anleihen wieder einengen, berichtet Bloomberg am 17. November. Pimco selbst hatte laut Yahoo Finance seine Bestände an KI-Anleihen zuvor halbiert.

Für Aktionäre der Microsoft-Aktie ist die Anleihe ebenfalls ein Signal: Fremdkapital ist bei einem AAA-Schuldner günstig, aber es verpflichtet. Zinsen werden unabhängig davon fällig, ob sich die KI-Investitionen rechnen.