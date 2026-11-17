Die Microsoft Anleihe über 25 Milliarden Dollar ist zum Symbol einer Zeitenwende am Markt für Unternehmensanleihen geworden: Investoren boten laut Bloomberg in der Spitze 115 Milliarden Dollar – das 4,6-Fache des Volumens – für die erste große US-Anleihe des Softwarekonzerns seit 2017. Die zehn Tranchen der Microsoft Anleihe laufen zwischen 2 und 40 Jahren, die längste bis 2066. Wenige Tage später folgten Apple, Oracle und Alphabet, und heute legt der weltgrößte Anleihemanager Pimco nach: Die Aufschläge für KI-Anleihen könnten enger werden, wenn der Rechenzentrumsboom abflacht, berichtet Bloomberg.
Microsoft Anleihe: 115 Milliarden Dollar Nachfrage für die KI-Milliarden – wie lange trägt der Anleihemarkt die Tech-Schuldenwelle?
Microsoft hat sich mit seiner ersten großen US-Anleihe seit 2017 25 Milliarden Dollar geliehen, Investoren boten in der Spitze 115 Milliarden. Apple, Oracle und Alphabet folgten binnen Tagen. Die KI-Schuldenwelle treibt Unternehmensanleihen in den USA auf ein Rekordjahr – und Pimco meldet sich mit einer neuen Einschätzung zu den Spreads.
Steckbrief
- Emittent
- Microsoft Corporation
- Art
- Senior Notes (unbesichert, vorrangig)
- Volumen
- 25 Mrd. US-Dollar in 10 Tranchen
- Laufzeiten
- 2 bis 40 Jahre, längste Fälligkeit 2066
- Währung
- US-Dollar
- Rating
- AAA (höchste Bonitätsstufe)
- Erste US-Anleihe seit
- 2017
Stand: 17.11.2026, Emissionsdaten laut Medienberichten; Kupons und ISINs je Tranche im Prospektnachtrag (Form 424B2) bei der SEC
Der Auslöser
Warum leiht sich Microsoft mit AAA-Rating plötzlich 25 Milliarden Dollar?
Microsoft gilt als eine der solidesten Adressen der Welt. Dass der Konzern dennoch an den Anleihemarkt geht, zeigt, wie groß der Kapitalhunger für künstliche Intelligenz geworden ist.
Microsoft platzierte die Anleihe Ende Oktober, einen Tag nach starken Azure-Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027. Der Erlös soll laut Berichten unter anderem den Ausbau der KI-Infrastruktur finanzieren. Bemerkenswert ist der Zeitpunkt: Microsoft galt lange als letzter Hyperscaler, der seine Rechenzentren weitgehend aus dem laufenden Cashflow bezahlt.
Laut einem Marktbericht lag der Aufschlag der Microsoft Anleihe bei rund 64 Basispunkten über vergleichbaren US-Staatsanleihen. Dieser Spread – der Renditeaufschlag gegenüber Treasuries – ist der Preis, den Anleger für das Kreditrisiko eines Unternehmens verlangen. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.
Brett Kozlowski, Portfoliomanager bei GW&K Investment Management, nannte den Zeitpunkt laut Bloomberg „ziemlich opportunistisch“. Die starke Nachfrage sei angesichts knapper langlaufender AAA-Anleihen und Renditen von über sechs Prozent zu erwarten gewesen. Genau hier liegt der Reiz: Erstklassige Bonität und sechs Prozent Rendite gab es am Anleihemarkt lange nicht gleichzeitig.
Die Welle
Wer leiht sich noch Geld für KI – und zu welchen Bedingungen?
Microsoft ist nicht allein. Innerhalb weniger Tage folgte ein Tech-Riese nach dem anderen. Der Branchendienst FourWeekMBA summiert die Anleihen von Microsoft, Oracle und Google in nur fünf Tagen auf 41,7 Milliarden Dollar.
|Emittent
|Datum
|Volumen
|Besonderheit
|Microsoft
|Ende Okt.
|25 Mrd. $
|10 Tranchen, bis 2066, Orderbuch 115 Mrd. $
|Oracle
|2. Nov.
|10 Mrd. $
|Sechsteilige Anleihe plus 10 Mrd. $ Aktienemission
|Alphabet
|2. Nov.
|6 Mrd. €
|Zweite Euro-Anleihe 2026, Aufschlag für Käufer
|Apple
|5. Nov.
|7,5 Mrd. $
|Sieben Tranchen, rund 31 Mrd. $ Nachfrage
Angaben laut Medienberichten; Stand 17.11.2026.
Quelle: Bloomberg, Reuters/Investing.com, Business Standard, The Next Web, Mac Observer, 24/7 Wall St.
Die Unterschiede sind aufschlussreich. Apple sammelte 7,5 Milliarden Dollar ein, obwohl der Konzern laut Mac Observer 136,9 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln hält – der Erlös fließt vorrangig in Aktienrückkäufe und Dividenden. Oracle kombinierte die Anleihe mit einer Aktienemission über weitere 10 Milliarden Dollar; die Oracle-Aktie fiel am Tag der Ankündigung laut 24/7 Wall St. um rund vier Prozent, weil die Emission Sorgen über die KI-Verschuldung neu entfachte. Alphabet musste laut Bloomberg bei seiner Euro-Anleihe über sechs Milliarden Euro „mehr zahlen“, um Käufer zu locken – wenige Tage nach einem massiven Kursrutsch der Aktie.
Insgesamt haben US-Unternehmen nach Reuters-Daten bereits Anfang November rund 1,88 Billionen Dollar an Anleihen begeben – ein Jahresrekord, getragen von Big Tech. Die Schulden der Hyperscaler summieren sich laut FourWeekMBA auf 296 Milliarden Dollar, 18 Prozent mehr als von Goldman Sachs erwartet.
Das große Bild
Was bedeutet die KI-Schuldenwelle für Unternehmensanleihen und Anleger?
Für den Anleihemarkt ist die Welle ein zweischneidiges Schwert. Einerseits liefern Konzerne wie Microsoft genau das, was Pensionskassen und Versicherer suchen: lange Laufzeiten, höchste Bonität, Renditen über fünf Prozent. Andererseits verschiebt das schiere Angebot die Preise. Laut Pimco entfällt inzwischen fast die Hälfte der langlaufenden US-Investment-Grade-Emissionen auf KI-Schuldner. Der Pimco-Chef warnte laut The Motley Fool vergangene Woche, KI-Unternehmen liefen Gefahr, sich „zu viel“ zu leihen.
Hinzu kommt das Zinsumfeld. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag laut CNBC am 13. November bei 5,17 Prozent, die Terminmärkte preisen nach CME-Daten eine Zinserhöhung der Fed im Dezember mit über 90 Prozent Wahrscheinlichkeit ein. Für Unternehmensanleihen heißt das: Die Gesamtrendite setzt sich aus dem Treasury-Niveau und dem Spread zusammen. Steigen die Staatsanleihe-Renditen weiter, fallen auch die Kurse bereits begebener Unternehmensanleihen – selbst bei unveränderter Bonität. Das Risiko wächst mit der Duration, also der zinsgewichteten Restlaufzeit: Eine 40-jährige Anleihe reagiert auf einen Zinsanstieg um ein Vielfaches stärker als eine zweijährige.
Pimcos neue Einschätzung setzt einen Kontrapunkt. Sollte sich der Bau neuer Rechenzentren verlangsamen, sinke der Finanzierungsbedarf – und mit weniger Angebot könnten sich die Aufschläge für KI-Anleihen wieder einengen, berichtet Bloomberg am 17. November. Pimco selbst hatte laut Yahoo Finance seine Bestände an KI-Anleihen zuvor halbiert.
Für Aktionäre der Microsoft-Aktie ist die Anleihe ebenfalls ein Signal: Fremdkapital ist bei einem AAA-Schuldner günstig, aber es verpflichtet. Zinsen werden unabhängig davon fällig, ob sich die KI-Investitionen rechnen.
Der Fahrplan
Unternehmensanleihen: Welche Termine sind jetzt wichtig?
FAQ zur Microsoft Anleihe und zu KI-Unternehmensanleihen
Wie groß ist die Microsoft Anleihe? Microsoft hat Ende Oktober 2026 Anleihen über 25 Milliarden Dollar in zehn Tranchen begeben, mit Laufzeiten von 2 bis 40 Jahren. Die Nachfrage erreichte laut Bloomberg in der Spitze 115 Milliarden Dollar.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite hängt zusätzlich vom Kaufkurs ab: Notiert eine Anleihe unter 100 Prozent, liegt die Rendite über dem Kupon.
Warum geben Tech-Konzerne gerade so viele Anleihen aus? Der Ausbau von Rechenzentren für künstliche Intelligenz verschlingt Hunderte Milliarden Dollar. Selbst finanzstarke Konzerne wie Microsoft, Apple, Alphabet und Oracle nutzen den Anleihemarkt, um diese Investitionen zu finanzieren oder Aktionäre zu bedienen.
Kann man Unternehmensanleihen wie die Microsoft Anleihe kaufen? Dollar-Anleihen großer US-Konzerne sind teils über Banken und Broker handelbar, oft mit hohen Mindeststückelungen. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen im Prospekt.
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