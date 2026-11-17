Was sind Hyperscaler?

Die großen Cloudanbieter wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta, die riesige Rechenzentren betreiben. Sie sind die wichtigsten Kunden von Nvidia.

Wie viel Umsatz macht Nvidia mit den Hyperscalern?

Im dritten Quartal rund 60,1 Milliarden Dollar von insgesamt 107,6 Milliarden Dollar im Rechenzentrumsgeschäft.

Sind die Nvidia-Zahlen gut für die Hyperscaler-Aktien?

Sie bestätigen die KI-Nachfrage, zeigen aber auch die Höhe der Investitionen. Anleger achten zunehmend darauf, ob sich diese Ausgaben in Gewinnen niederschlagen.