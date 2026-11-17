Wer verstehen will, wohin die Milliarden der großen Technologiekonzerne fließen, muss nur auf die Bilanz von Nvidia schauen. Von den 107,6 Milliarden Dollar, die der Chipkonzern im dritten Quartal mit Rechenzentren umsetzte, stammten rund 60,1 Milliarden Dollar von den sogenannten Hyperscalern – den großen Cloudanbietern wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta. Weitere 47,5 Milliarden Dollar kamen von KI-Cloudanbietern, Industrie und Unternehmen. Für die Aktien der Cloud-Giganten wirft das eine zentrale Frage auf: Sind diese Rekordausgaben ein Zeichen der Stärke oder eine Belastung für die Gewinne?
Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta: Nvidia kassiert 60 Milliarden Dollar von den Hyperscalern – was die Zahlen für die Aktien der Cloud-Giganten bedeuten
Nvidias Rekordquartal ist das Spiegelbild der Milliardeninvestitionen von Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta. Rund 60 Milliarden Dollar Umsatz erzielte Nvidia allein mit den großen Cloudkonzernen. Doch für deren Aktien ist das Fluch und Segen zugleich. Die große Analyse: Investitionen, Renditen und wie Anleger die Hyperscaler-Aktien nach den Nvidia-Zahlen einordnen sollten.
Die Investitionen
Ein Wettrüsten ohne Beispiel
Die Zahlen sind atemberaubend. Im dritten Quartal investierte Amazon rund 77,3 Milliarden Dollar, Alphabet 51,4 Milliarden, Microsoft 39,4 Milliarden und Meta 33,9 Milliarden Dollar – zusammen rund 203 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr 2026 plant Alphabet Investitionen von 195 bis 205 Milliarden Dollar, Amazon rund 220 Milliarden, Microsoft rund 170 bis 175 Milliarden und Meta 135 bis 145 Milliarden Dollar. Ein großer Teil davon landet direkt bei Nvidia. Die Prognose von 130 Milliarden Dollar für das Schlussquartal zeigt: Die Bestellungen laufen ungebremst weiter.
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Die Aktien
Segen für die Lieferanten, Bewährungsprobe für die Käufer
Für die Aktien der Hyperscaler ist das ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bestätigen Nvidias Zahlen, dass der KI-Ausbau auf Hochtouren läuft und die Cloudkonzerne im Wettbewerb um KI-Kunden vorn mitspielen. Andererseits reagieren Anleger zunehmend nervös auf die Höhe der Ausgaben. Als Alphabet Ende Oktober seine Investitionszahlen vorlegte, fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 Prozent, bei Amazon hatte eine Investitionsprognose zuvor ein Minus von 11 Prozent ausgelöst. Am Montag verloren Alphabet, Amazon und Meta jeweils rund 2 Prozent. Fed-Chef Kevin Warsh hatte gerade erst gewarnt, nach dem Investitionsboom könnten die Renditen sinken.
Die Einzelwerte
Wer am meisten profitieren kann
Microsoft Aktie
Als größter Partner von OpenAI und Anbieter der Azure-Cloud profitiert Microsoft direkt von der KI-Nachfrage. Zudem gehört Microsoft zu den Ankerinvestoren beim Anthropic-Börsengang.
Alphabet Aktie
Alphabet investiert massiv in Rechenzentren und eigene KI-Chips. Als Anteilseigner von Anthropic und Ankerinvestor beim Börsengang könnte Alphabet zusätzlich vom Debüt profitieren.
Amazon Aktie
Amazon ist der größte Investor unter den Hyperscalern. Die AWS-Cloud ist ein Hauptprofiteur der KI-Nachfrage, die Höhe der Ausgaben bleibt aber ein Belastungsfaktor für den Kurs.
Meta Aktie
Meta investiert gemessen am Umsatz am stärksten. Die Aktie reagiert besonders empfindlich auf Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen.
Das große Bild
Die Billionen-Wette auf künstliche Intelligenz
Nvidias Zahlen zeigen, dass die Hyperscaler ihre Billionen-Wette fortsetzen. Ob sie aufgeht, entscheidet sich an den Erlösen.
Nvidia-Interimschefin Colette Kress hatte im August prognostiziert, dass die Investitionen der fünf größten Hyperscaler im kommenden Jahr auf rund 1,3 Billionen Dollar steigen. Die heutigen Zahlen stützen diese Erwartung. Für Anleger stellt sich damit weniger die Frage, ob investiert wird, sondern ob sich die Investitionen auszahlen. Ein wichtiger Gradmesser ist der Börsengang von Anthropic am Donnerstag: Google und Microsoft gehören zu den Ankerinvestoren, die zusammen mit Nvidia, AMD, Broadcom, Micron und TSMC Aktien für 26 Milliarden Dollar zeichnen. Ein erfolgreicher Start würde zeigen, dass KI-Geschäftsmodelle an der Börse hoch bewertet werden – und den Hyperscalern Rückenwind geben.
Häufige Fragen zu den Hyperscaler-Aktien
Was sind Hyperscaler?
Die großen Cloudanbieter wie Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta, die riesige Rechenzentren betreiben. Sie sind die wichtigsten Kunden von Nvidia.
Wie viel Umsatz macht Nvidia mit den Hyperscalern?
Im dritten Quartal rund 60,1 Milliarden Dollar von insgesamt 107,6 Milliarden Dollar im Rechenzentrumsgeschäft.
Sind die Nvidia-Zahlen gut für die Hyperscaler-Aktien?
Sie bestätigen die KI-Nachfrage, zeigen aber auch die Höhe der Investitionen. Anleger achten zunehmend darauf, ob sich diese Ausgaben in Gewinnen niederschlagen.
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