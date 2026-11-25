Der Mittwoch ist ein rabenschwarzer Tag für Technologiewerte. Anleger zweifeln zunehmend, ob sich die schuldenfinanzierten Milliardenausgaben für Rechenzentren und KI-Modelle auszahlen. Hinzu kommen heiße Inflationsdaten – die Oktober-Daten zum Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) lagen mit 3,8 Prozent hoch –, eine am Markt weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neue Zolldrohungen der US-Regierung. Nvidia verliert rund 8 bis 9 Prozent, Alphabet etwa 5 Prozent, Amazon knapp 5 Prozent, Microsoft rund 3 Prozent.

Für Microsoft kommt eine Besonderheit hinzu: Der Konzern ist über seine Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic und die enge Partnerschaft mit OpenAI stärker mit dem KI-Thema verwoben als fast jeder andere Börsenriese. Die frisch an die Börse gebrachte Anthropic-Aktie notiert unter ihrem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Zudem hatte Anthropic Anfang November mit einer eigenen Tabellenkalkulations-KI ein Produkt vorgestellt, das Microsofts Office-Geschäft angreift – damals gab die Aktie rund 2 Prozent nach. Ein direkter Zusammenhang mit der heutigen Bewegung ist nicht belegt; die Redaktion ordnet ihn als Teil der Stimmung ein.