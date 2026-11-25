Die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) hat am Mittwoch im Strudel des KI-Ausverkaufs an der Nasdaq erneut nachgegeben: Gegen 15:54 Uhr MEZ (9:54 Uhr in New York) kostete das Papier 479,21 US-Dollar und lag damit rund 3 Prozent im Minus. Auslöser ist keine Microsoft-Meldung, sondern ein breiter Abverkauf bei KI-Werten – der Nasdaq-Index verliert zeitweise mehr als 4 Prozent. Diese Microsoft Aktienanalyse ordnet ein, was das für Bewertung, Wachstum und die Microsoft Aktienprognose der Analysten bedeutet.
Microsoft Aktienanalyse: Nasdaq-Absturz drückt die Aktie an die 480-Dollar-Marke – hält die Unterstützung?
Die Microsoft Aktie testet im KI-Ausverkauf der Nasdaq die Unterstützungszone um 480 Dollar: rund 3 Prozent Minus, 14 Prozent unter dem Hoch. Die Microsoft Aktienanalyse zur Fortschreibung des Tages mit Bewertung, Analysten-Konsens, Charttechnik und der Frage nach der Microsoft Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation, Redmond (USA)
- Ticker
- MSFT
- ISIN
- US5949181045
- 52-Wochen-Spanne
- 349,20 bis 559,15 USD
- Dividende
- 3,92 USD je Aktie und Jahr (ca. 0,8 % Rendite)
Stand: 25.11.2026, Kurs: Nasdaq-Handel, 25.11.2026, 15:54 Uhr MEZ
Wichtig vorab: Kursangaben in diesem Beitrag sind Momentaufnahmen vom Nachmittag des 25. November 2026 und können sich im US-Handel weiter verändern. Am Donnerstag, 26. November, bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird verkürzt gehandelt.
Der Auslöser
Warum fällt die Microsoft Aktie heute?
Der Mittwoch ist ein rabenschwarzer Tag für Technologiewerte. Anleger zweifeln zunehmend, ob sich die schuldenfinanzierten Milliardenausgaben für Rechenzentren und KI-Modelle auszahlen. Hinzu kommen heiße Inflationsdaten – die Oktober-Daten zum Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) lagen mit 3,8 Prozent hoch –, eine am Markt weitgehend eingepreiste Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember und neue Zolldrohungen der US-Regierung. Nvidia verliert rund 8 bis 9 Prozent, Alphabet etwa 5 Prozent, Amazon knapp 5 Prozent, Microsoft rund 3 Prozent.
Für Microsoft kommt eine Besonderheit hinzu: Der Konzern ist über seine Beteiligung am KI-Entwickler Anthropic und die enge Partnerschaft mit OpenAI stärker mit dem KI-Thema verwoben als fast jeder andere Börsenriese. Die frisch an die Börse gebrachte Anthropic-Aktie notiert unter ihrem Ausgabepreis von 83 US-Dollar. Zudem hatte Anthropic Anfang November mit einer eigenen Tabellenkalkulations-KI ein Produkt vorgestellt, das Microsofts Office-Geschäft angreift – damals gab die Aktie rund 2 Prozent nach. Ein direkter Zusammenhang mit der heutigen Bewegung ist nicht belegt; die Redaktion ordnet ihn als Teil der Stimmung ein.
Das Geschäft
Wie verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft ist längst mehr als der Windows-Konzern. Das Geschäft ruht auf drei Säulen: der Cloud-Plattform Azure samt Rechenzentren und KI-Diensten, dem Büro- und Unternehmenssoftware-Paket rund um Microsoft 365, Teams und Dynamics sowie dem Privatkunden- und Spielegeschäft mit Windows, LinkedIn und Xbox. Die Cloud-Sparte mit Azure ist der Wachstumsmotor; Copilot-Assistenten und die Partnerschaft mit OpenAI sollen KI in jedes dieser Produkte tragen. Der Preis dafür sind Rekordinvestitionen in Rechenzentren und Chips.
Die Zahlen
Wie stark ist das Zahlenwerk – und was zeigt die Microsoft Aktie in der Bewertung?
Im ersten Geschäftsquartal 2027 (Juli bis September 2026), das der Konzern am 28. Oktober 2026 vorlegte, wuchs der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Dollar, das Ergebnis je Aktie lag nach US-GAAP bei 4,92 Dollar. Azure und andere Cloud-Dienste legten um 48 Prozent zu, die gesamte Microsoft-Cloud erreichte 63,9 Milliarden Dollar Umsatz. Der operative Cashflow betrug 58,0 Milliarden Dollar, Zahlungsmittel und kurzfristige Anlagen summierten sich auf 64,5 Milliarden Dollar.
|Kennzahl
|Q1 FY2027
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|92,3 Mrd. USD
|+19 %
|Operatives Ergebnis
|45,9 Mrd. USD
|–
|Azure und andere Cloud-Dienste
|33,2 Mrd. USD
|+48 %
|Microsoft Cloud gesamt
|63,9 Mrd. USD
|+30 %
|Nettogewinn (GAAP)
|36,6 Mrd. USD
|+32 %
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|4,92 USD
|–
|Operativer Cashflow
|58,0 Mrd. USD
|–
Operative Marge (rund 49,8 %) und Nettomarge (rund 39,7 %) sind eigene Berechnungen aus den Unternehmensangaben. Die Investitionen im Quartal werden je nach Abgrenzung (Sachanlagenzugänge, Finance Leases) mit rund 39 bis 45 Mrd. USD beziffert.
Quelle: Microsoft Investor Relations, Pressemitteilung vom 28.10.2026
Für das laufende zweite Quartal stellt das Management nach den vorliegenden Angaben einen Umsatz von 96,0 bis 97,1 Milliarden Dollar in Aussicht; Azure soll um 49 bis 50 Prozent wachsen. Die Investitionen sollen weiter über 50 Milliarden Dollar im Quartal liegen. Genau diese Zahl treibt die Debatte: Wachstum ja – aber zu welchem Preis?
Bei der Bewertung liegt die Microsoft Aktie auf dem aktuellen Niveau bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 25 auf Basis der zurückliegenden zwölf Monate; auf die für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne ergeben sich je nach Datenanbieter etwa 23 bis 25. Die Dividende beträgt 3,92 Dollar je Aktie und Jahr, die Rendite liegt bei gut 0,8 Prozent – der Konzern ist ein Wachstums-, kein Dividendenwert.
|Unternehmen
|KGV erwartet
|Microsoft
|23,3 bis 24,5
|Amazon
|25,5
|Alphabet
|28,1
|Oracle
|17,8
Stichtage der Datenanbieter unterschiedlich (24.11. bzw. 20.11.2026); Werte nur als grobe Orientierung. Basis und Gewinnmaß können abweichen.
Quelle: Konsensschätzungen von Datenanbietern, Stand 20. bis 24.11.2026
Im Peer-Vergleich ist Microsoft damit nicht übermäßig teuer, aber auch kein Schnäppchen: Der Cloud-Rivale Oracle wird deutlich niedriger bewertet, Amazon und Alphabet liegen in ähnlicher Größenordnung.
Die Experten
Wie lautet die Microsoft Aktienprognose der Analysten?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich überzeugt. Laut Analysten-Konsens (Stand 20. November 2026) bewerten 58 Analysten die Aktie: 54 von ihnen mit Kaufen, vier mit Halten, keiner mit Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 636 US-Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 US-Dollar. Rechnerisch liegt der Durchschnitt damit gut 30 Prozent über dem aktuellen Kurs von 479 Dollar. Zu beachten: Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de, und sie reagieren oft verzögert auf Kursrückgänge.
|Merkmal
|Wert
|Anzahl Analysten
|58
|Kaufen
|54
|Halten
|4
|Verkaufen
|0
|Durchschnittliches Kursziel
|636 USD
|Spanne der Kursziele
|440 bis 870 USD
Kursziele und Einstufungen sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Andere Datenanbieter nennen 59 Einstufungen und ein Durchschnittsziel von rund 629 USD.
Quelle: Analysten-Konsens, Stand 20.11.2026
Der Chart
Was sagt die Charttechnik zur Microsoft Aktie jetzt?
Der Kursverlauf zeigt deutlich, wie stark die Stimmung gekippt ist: Vom Jahreshoch bei 559,15 Dollar hat die Aktie rund 14 Prozent abgegeben, vom Jahrestief bei 349,20 Dollar liegt sie aber noch gut 37 Prozent entfernt. Zum Schluss am 24. November lag die 50-Tage-Linie bei etwa 524 Dollar, die 200-Tage-Linie bei rund 465 Dollar – der Kurs notiert also unter dem kurzfristigen und noch knapp über dem langfristigen Durchschnitt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) stand bei gut 37 und damit nahe dem Bereich, den Marktbeobachter als überverkauft bezeichnen (unter 30). Als nächste Unterstützungen nennen Chartanalysten Marken um 483 und 478 Dollar; mit dem aktuellen Kurs von 479 Dollar testet die Aktie genau diese Zone.
Die Szenarien
Wohin kann sich die Microsoft Aktie entwickeln?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert im Wesentlichen zwei Szenarien. Im ersten stabilisiert sich der KI-Sektor, die Zweifel an den Investitionsplänen legen sich, und Microsoft nähert sich – gestützt durch zweistellige Gewinnzuwächse – wieder den von Analysten genannten Zielen im Bereich von rund 630 bis 650 Dollar. Im zweiten Szenario hält die Verunsicherung an: Steigende Zinsen, neue Zölle und Zweifel an der Rentabilität der KI-Ausgaben drücken den gesamten Sektor, und die Aktie testet tiefere Unterstützungen jenseits der 200-Tage-Linie. Welches Szenario eintritt, hängt weniger von Microsoft selbst ab als von der Stimmung im gesamten KI-Komplex.
Die Termine
Was Anleger bei der Microsoft Aktie jetzt beobachten
Die US-Börsen sind am Donnerstag, 26. November, wegen Thanksgiving geschlossen; am Freitag wird verkürzt gehandelt.
Die Entwicklung der Nasdaq und des KI-Sektors insgesamt – vor allem Nvidia und die großen Cloud-Anbieter.
Entscheidungen der US-Notenbank im Dezember und weitere Inflationsdaten.
Neue Zollentscheidungen der US-Regierung; die Kommentarfrist läuft nach vorliegenden Angaben bis 5. Januar 2027.
Die nächsten Quartalszahlen (zweites Geschäftsquartal) werden üblicherweise Ende Januar vorgelegt; ein genauer Termin lag der Redaktion nicht vor.
Häufige Fragen
FAQ zur Microsoft Aktie und zur Microsoft Aktienanalyse
Warum fällt die Microsoft Aktie aktuell? Der Rückgang geht vor allem auf den breiten Abverkauf bei KI-Werten, Inflations- und Zinssorgen sowie neue Zolldrohungen zurück. Eine eigene negative Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie hoch ist das Konsens-Kursziel in der Microsoft Aktienprognose? Laut Analysten-Konsens (Stand 20. November 2026) liegt das durchschnittliche Kursziel bei rund 636 US-Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 US-Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie bewertet ist die Microsoft Aktie? Das erwartete KGV liegt je nach Datenanbieter bei etwa 23 bis 25, das KGV auf Basis der letzten zwölf Monate bei rund 25.
Zahlt Microsoft eine Dividende? Ja, 3,92 Dollar je Aktie und Jahr, das entspricht einer Rendite von gut 0,8 Prozent.
Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal werden üblicherweise Ende Januar veröffentlicht; ein genauer Termin lag der Redaktion nicht vor.
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