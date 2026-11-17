Drei Ereignisse bündeln sich in dieser Woche. Erstens die Ignite 2026 vom 17. bis 20. November. Nadellas Keynote ist der wichtigste Auftritt vor Unternehmenskunden im Jahr. Die große Frage der Analysten: Nennt Microsoft eine neue Zahl zu den bezahlten Lizenzen für den KI-Assistenten Copilot? Im Juli waren es über 30 Millionen, bei den Quartalszahlen im Oktober gab es keine Aktualisierung.

Zweitens der Börsengang von Anthropic. Der Entwickler des KI-Modells Claude will 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar platzieren, der Preis soll am 18. November feststehen, der Handel an der Nasdaq am 19. November beginnen. Das entspräche einer Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen Dollar. Für Microsoft ist Anthropic zugleich Partner und Konkurrent: Claude ist in Microsoft 365 integriert, laut einem Bericht von The Information erreicht es dort aber weniger als ein Zehntel der wöchentlichen Nutzer von Copilot. Gleichzeitig nährt Anthropic mit neuen Büroanwendungen die Sorge, KI könnte klassische Softwareabos ersetzen.

Drittens das Marktumfeld. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5,1 Prozent, die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, und Nvidia legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Hinzu kommt ein Imageschaden: Ab dem 12. November fielen Outlook, Teams und Copilot weltweit mehr als 24 Stunden aus. Morningstar DBRS schätzt die versicherten Schäden auf 300 bis 500 Millionen Dollar.