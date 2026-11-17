Die Microsoft Aktie (Ticker MSFT, ISIN US5949181045) geht angeschlagen in eine Woche voller Weichenstellungen. Zum Handelsschluss am Montag notierte das Papier an der Nasdaq bei 517,99 Dollar, ein Minus von 1,1 Prozent; auf Tradegate kostete die Aktie am Montagabend 470,85 Euro. Damit liegt der Softwarekonzern knapp 7 Prozent unter seinem Rekordschluss von 555,80 Dollar vom 4. November. Heute um 19 Uhr MEZ (13 Uhr New Yorker Zeit) eröffnet Konzernchef Satya Nadella die Entwicklerkonferenz Ignite in San Francisco – mitten im KI-Ausverkauf und wenige Stunden vor den Nvidia-Zahlen. Die Nasdaq-100-Futures lagen am Morgen New Yorker Zeit leicht im Minus. Diese Microsoft Aktienanalyse zeigt, was für die Aktie jetzt zählt.
Microsoft Aktienanalyse: Ignite-Keynote, Anthropic-Börsengang, Nvidia-Nacht – bringt diese Woche die Wende für die Aktie?
Microsoft steht vor einer der spannendsten Wochen des Jahres: Heute Abend eröffnet Satya Nadella die Hauskonferenz Ignite, wenige Stunden später legt Nvidia Zahlen vor, und am Donnerstag geht Konkurrent Anthropic an die Börse. Die Aktie notiert knapp 7 Prozent unter dem Rekord. Die Microsoft Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung und die Szenarien der Microsoft Aktienprognose ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Ticker
- MSFT (Nasdaq)
- ISIN
- US5949181045
- Index
- Nasdaq 100, Dow Jones
- 52-Wochen-Spanne
- 349,20–559,15 USD
- Dividende
- 0,98 USD je Quartal (ab Dezember)
Stand: 17.11.2026, US-Kurs: Schlusskurs 16.11.2026 New York; EUR-Kurs Tradegate 16.11. abends
Ignite ab heute
Anleger hoffen auf neue Zahlen zu bezahlten Copilot-Lizenzen – im Juli waren es über 30 Millionen.
Anthropic an die Börse
Der KI-Rivale und Partner soll am 19. November mit bis zu 1,4 Bio. Dollar bewertet starten.
Rekordzahlen
Umsatz +19 Prozent, Azure +48 Prozent, Auftragsbestand 677 Mrd. Dollar.
Investitionen als Bremse
Capex über 45 Mrd. Dollar im Quartal, Free Cashflow −27 Prozent, erste Anleihe seit 2017.
Der Auslöser
Warum steht die Microsoft Aktie jetzt im Fokus?
Drei Ereignisse bündeln sich in dieser Woche. Erstens die Ignite 2026 vom 17. bis 20. November. Nadellas Keynote ist der wichtigste Auftritt vor Unternehmenskunden im Jahr. Die große Frage der Analysten: Nennt Microsoft eine neue Zahl zu den bezahlten Lizenzen für den KI-Assistenten Copilot? Im Juli waren es über 30 Millionen, bei den Quartalszahlen im Oktober gab es keine Aktualisierung.
Zweitens der Börsengang von Anthropic. Der Entwickler des KI-Modells Claude will 825 Millionen Aktien zu je 70 bis 78 Dollar platzieren, der Preis soll am 18. November feststehen, der Handel an der Nasdaq am 19. November beginnen. Das entspräche einer Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen Dollar. Für Microsoft ist Anthropic zugleich Partner und Konkurrent: Claude ist in Microsoft 365 integriert, laut einem Bericht von The Information erreicht es dort aber weniger als ein Zehntel der wöchentlichen Nutzer von Copilot. Gleichzeitig nährt Anthropic mit neuen Büroanwendungen die Sorge, KI könnte klassische Softwareabos ersetzen.
Drittens das Marktumfeld. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt über 5,1 Prozent, die Märkte rechnen mit einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, und Nvidia legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen vor. Hinzu kommt ein Imageschaden: Ab dem 12. November fielen Outlook, Teams und Copilot weltweit mehr als 24 Stunden aus. Morningstar DBRS schätzt die versicherten Schäden auf 300 bis 500 Millionen Dollar.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft verdient sein Geld in drei Bereichen: mit Büro- und Unternehmenssoftware (Microsoft 365, Dynamics, LinkedIn), mit der Cloud-Plattform Azure und mit dem Privatkundengeschäft rund um Windows, Xbox und Suche. Wachstumsmotor ist die Microsoft Cloud mit zuletzt 63,9 Milliarden Dollar Quartalsumsatz. Über Azure vermietet der Konzern Rechenleistung für KI-Anwendungen, unter anderem an OpenAI. Copilot soll die KI-Fähigkeiten direkt in die Büroprogramme von mehreren hundert Millionen Nutzern bringen.
Zahlen und Bewertung
Wie teuer ist die Microsoft Aktie nach dem Rücksetzer?
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Veränderung
|Umsatz
|92,3 Mrd. USD
|+19 %
|Operatives Ergebnis
|45,9 Mrd. USD
|+21 %
|Azure-Umsatz
|33,2 Mrd. USD
|+48 %
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|4,92 USD
|–
|Auftragsbestand (RPO)
|677 Mrd. USD
|+73 %
|Investitionen inkl. Leasing
|45,2 Mrd. USD
|–
|Free Cashflow
|18,6 Mrd. USD
|−27 %
Quelle: Microsoft, 8-K vom 28.10.2026; Tech Times; Dataconomy
Operativ läuft es glänzend. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2027 stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 92,3 Milliarden Dollar, das operative Ergebnis um 21 Prozent auf 45,9 Milliarden Dollar. Die operative Marge liegt damit bei knapp 50 Prozent. Azure wuchs um 48 Prozent – so schnell wie seit zwei Jahren nicht. Der vertraglich gesicherte Auftragsbestand kletterte um 73 Prozent auf 677 Milliarden Dollar. Für das Dezemberquartal stellt Microsoft ein Azure-Wachstum von 49 bis 50 Prozent in Aussicht.
Die Kehrseite sind die Investitionen. Inklusive Finanzierungsleasing gab Microsoft im Quartal 45,2 Milliarden Dollar für Rechenzentren und Chips aus, im laufenden Quartal sollen es mehr als 50 Milliarden werden. Der Free Cashflow sank um 27 Prozent auf 18,6 Milliarden Dollar. Anfang November platzierte Microsoft erstmals seit 2017 wieder eine Anleihe, mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar.
|Unternehmen
|Forward-KGV
|Microsoft
|25,2
|Amazon
|27,0
|Alphabet
|21,5
|Meta Platforms
|19,5
|Oracle
|13,6
Forward-KGV auf Basis der Konsensschätzungen; Oracle-Wert vom 06.11.
Quelle: stockanalysis.com (Stand 06.–15.11.2026)
Mit einem erwarteten KGV von rund 25 ist die Microsoft Aktie nicht billig, aber im Mittelfeld der großen KI-Plattformen bewertet. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu operativem Ergebnis vor Abschreibungen (EV/EBITDA) liegt bei rund 19. Die Dividendenrendite ist mit 0,75 Prozent niedrig; die Quartalsdividende steigt im Dezember um 8 Prozent auf 0,98 Dollar.
Die Sicht der Analysten
Was sagen Analysten zur Microsoft Aktie?
|Kennzahl
|Wert
|Analysten gesamt
|58
|Strong Buy / Buy
|41 / 12
|Hold
|5
|Sell
|0
|Ø Kursziel
|636,12 USD
|Spanne
|440–870 USD
Quelle: stockanalysis.com / S&P Global, Stand 12.11.2026
Die Wall Street steht fast geschlossen hinter Microsoft. Laut stockanalysis raten von 58 Analysten 53 zum Kauf, fünf zum Halten, keiner zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 636 Dollar liegt rund 23 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Seit den Quartalszahlen haben zahlreiche Häuser ihre positiven Einstufungen bestätigt, Herab- oder Heraufstufungen gab es in den vergangenen Tagen nicht. Ein Haus senkte allerdings am 16. November seine Gewinnschätzungen für die kommenden Jahre leicht – wegen höherer Zinskosten durch die neue Anleihe.
Charttechnik
Wie steht die Microsoft Aktie im Chart?
Die Aktie hat sich seit dem Jahrestief im Juni deutlich erholt, ist aber seit dem Rekord Anfang November unter die 50-Tage-Linie gerutscht, die je nach Quelle bei rund 519 bis 528 Dollar verläuft. Die 200-Tage-Linie liegt mit rund 440 bis 460 Dollar weit darunter, der langfristige Aufwärtstrend ist also intakt. Der RSI notiert mit rund 45 neutral. Als Unterstützungen nennt blockchain.news die Zonen um 512 und 508 Dollar, als Widerstände 526 und 535 Dollar. Gelingt die Rückeroberung der 50-Tage-Linie, rückt das Rekordhoch bei 555 bis 559 Dollar wieder in den Blick.
Szenarien
Wie sieht die Microsoft Aktienprognose am Markt aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab. Der Markt diskutiert im Kern drei Szenarien. Im positiven Szenario liefern Ignite und Nvidia Rückenwind: Microsoft nennt eine deutlich gestiegene Copilot-Nutzerzahl, Nvidia bestätigt die ungebrochene KI-Nachfrage, und der Anthropic-Börsengang wird als Beleg für den Wert der KI-Plattformen gelesen. Dann wäre der Weg zurück Richtung Rekordhoch frei; das durchschnittliche Analystenziel liegt bei 636 Dollar.
Im Basisszenario bleibt die Aktie im Sog des Zinsumfelds und der KI-Skepsis, während die Fundamentaldaten stabil bleiben. Die Investitionslast hält die Bewertung im Zaum. Im negativen Szenario enttäuschen die Copilot-Signale, Nvidia schwächelt, und Anleger schichten in die frisch gelistete Anthropic-Aktie um. Dann wären die 200-Tage-Linie und das unterste Analystenziel von 440 Dollar die Orientierungsmarken. Für die Microsoft Aktienprognose ist die Frage entscheidend, wann sich die Rechenzentrumsmilliarden in höheren Cashflows niederschlagen.
Termine
Was sollten Anleger bei Microsoft jetzt beobachten?
FAQ zur Microsoft Aktie
Warum fällt die Microsoft Aktie zuletzt? Belastend wirken der KI-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen, Renditen über 5 Prozent, die hohen Investitionen und der bevorstehende Börsengang des Konkurrenten Anthropic.
Was sagt die Microsoft Aktienprognose der Analysten? 53 von 58 Analysten raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar.
Wann spricht Satya Nadella auf der Ignite? Am 17. November um 13 Uhr New Yorker Zeit, also 19 Uhr MEZ.
Wie hoch ist die Microsoft-Dividende? Ab Dezember 0,98 Dollar je Quartal; Ex-Tag ist der 19. November, gezahlt wird am 10. Dezember.
Ist die Microsoft Aktie teuer? Mit einem erwarteten KGV von rund 25 liegt sie im Mittelfeld der KI-Hyperscaler – teurer als Alphabet und Meta, günstiger als Amazon.
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