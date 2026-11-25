Die Microsoft Aktie (ISIN US5949181045, Ticker MSFT) hat am Dienstag gezeigt, was ein breites Geschäftsmodell wert sein kann: Während die Nasdaq 100 um rund zwei Prozent absackte und Chipwerte wie Nvidia nach der 31-Prozent-Rally vom Montag fast sechs Prozent abgaben, schloss Microsoft an der Nasdaq bei 496,13 US-Dollar mit einem Plus von 0,7 Prozent. Das sind zwar rund 11 Prozent weniger als am Rekordtag Anfang November (555,80 Dollar, eigene Rechnung), aber die Aktie hat sich besser gehalten als der Markt.

Zwei Dinge beschäftigen Anleger zugleich: eine ungewöhnlich lange Störung der Microsoft-Dienste in der Vorwoche mit internem Alarm „Code Red“, und die Frage, ob die enormen Investitionen in Rechenzentren in dieser Höhe tragen. In dieser Microsoft Aktienanalyse ordnen wir beides ein und zeigen, wie die Microsoft Aktienprognose des Analystenkonsenses aussieht.