Welche ISIN und WKN hat die Microsoft-Aktie?

Die ISIN lautet US5949181045, die WKN 870747, das Handelssymbol und US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).

Warum ist die Microsoft-Aktie gefallen?

Wegen neuer Konkurrenz im Büro-Geschäft durch Anthropic, einer Abstufung, regulatorischer Sorgen und des breiten Ausverkaufs bei Technologiewerten.

Wie hoch ist das KGV der Microsoft-Aktie?

Laut aktiencheck.de rund 25.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Der Durchschnitt liegt bei rund 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.

Wie stark wächst Azure?

Im jüngsten Quartal um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar.