Er ist der Dinosaurier unter den KI-Gewinnern – und plötzlich wackelt sein Thron. Die Microsoft-Aktie schloss am Freitag bei 484,52 Dollar, ein Tagesminus von 2,77 Prozent. Am 10. November hatte sie noch bei 533,16 Dollar notiert, seitdem sind es gut 9 Prozent weniger. Der Grund ist ein Kuriosum: Ausgerechnet Anthropic, in das Microsoft investiert hat und das für Milliarden Rechenleistung in Microsofts Cloud kauft, greift mit eigenen Büro-Werkzeugen das Herz des Konzerns an. Diese Microsoft Aktienanalyse prüft, wie ernst die Bedrohung für Excel und Office ist – und warum die Zahlen trotzdem glänzen.
Microsoft Aktienanalyse: Anthropic greift Excel an, Azure wächst um 48 Prozent – wird der Milliarden-Partner zum gefährlichsten Rivalen von Office?
Die Microsoft-Aktie schloss am Crash-Freitag bei 484,52 Dollar – rund 9 Prozent unter dem Stand von Anfang November. Anthropic stellte Claude Sheets und weitere Büro-Werkzeuge vor, Analysten stufen ab, die EU prüft Azure. Doch Azure wächst um 48 Prozent und das Durchschnittsziel liegt bei rund 636 Dollar. Unsere große Microsoft Aktienanalyse zeigt, was die Aktie jetzt antreibt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Sitz
- Redmond, Washington
- ISIN
- US5949181045
- WKN
- 870747
- Handelssymbol
- MSFT
- US-Handelssymbol
- MSFT (Nasdaq)
- Kurs
- 484,52 Dollar
- Börsenwert
- rund 3,3 Billionen Euro
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 20.11.2026, Nasdaq-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV laut aktiencheck.de
Die Stammdaten für Anleger: Die Microsoft-Aktie trägt die ISIN US5949181045 und die WKN 870747. Das Handelssymbol lautet MSFT, an der Nasdaq wird sie unter dem US-Handelssymbol MSFT gehandelt.
Der Angriff
Claude Sheets, Whiteboards, Data: Anthropic zielt auf das Herz von Office
Selten hat eine Produktvorstellung eine Aktie so schnell bewegt – und selten stammte sie von einem Partner.
Am 10. November stellte Anthropic, der Entwickler des KI-Assistenten Claude, eine eigene Tabellenkalkulation, digitale Whiteboards und ein Daten-Werkzeug vor – als Beta in den kostenpflichtigen Tarifen. Das Ziel ist klar: Tabellen, Präsentationen und Berichte sollen künftig per KI entstehen statt in Excel, Word und PowerPoint. Die Microsoft-Aktie gab zeitweise fast 3 Prozent nach und schloss 2,2 Prozent tiefer bei 533,16 Dollar. Brisant ist die Konstellation: Microsoft hat sich laut Berichten an Anthropic beteiligt, Anthropic wiederum hat zugesagt, in Microsofts Cloud Azure Rechenleistung im Wert von bis zu 30 Milliarden Dollar zu kaufen, nach anderen Berichten bis zu 49,2 Milliarden Dollar bis 2033. Partner, Investor und Konkurrent in einem – diese Gemengelage macht Anleger nervös.
Microsoft-Aktie: Kursverlauf seit dem Anthropic-Angriff
Dollar
Schlusskurse an der Nasdaq; 11. November: Stand im Handelsverlauf laut Redaktionsarchiv.
Quelle: Nasdaq, aktiencheck.de-Kursdaten, stock-world, Redaktionsarchiv
Daten als Tabelle
|Datum
|Dollar
|10. November
|533,16
|11. November
|521,13
|20. November
|484,52
Die Zahlen
Azure plus 48 Prozent: das Fundament bleibt gewaltig
Wer die Microsoft Aktienanalyse auf Zahlen stützt, sieht kein Unternehmen in der Krise. Im jüngsten Quartal wuchs der Umsatz der Cloud-Plattform Azure um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar. Die Cloud-Umsätze mit Microsoft 365 für Geschäftskunden legten um 17 Prozent auf 27,8 Milliarden Dollar zu. Genau dort liegt der Kern der Sorge: Die 27,8 Milliarden sind das Geschäft, das Anthropic und andere KI-Anbieter anzugreifen versuchen. Andererseits profitiert Microsoft auch als Lieferant der Rechenleistung, auf der Claude läuft, und als Investor in OpenAI, in das der Konzern zuvor bereits Milliarden gesteckt hat.
Azure als Wachstumsmotor
48 Prozent Wachstum zeigen, dass die Nachfrage nach Rechenleistung für KI ungebrochen ist.
Office als Verteidigungslinie
Der Konzern verdient mit Microsoft 365 viel Geld und muss belegen, dass Copilot den Angriff abwehrt.
Partner und Rivale
Anthropic ist zugleich Großkunde von Azure, Beteiligung und Konkurrent im Büro.
Die Sorgen
Abstufung, EU-Prüfung, Crash-Freitag: was zusätzlich drückt
Hinzu kommen weitere Belastungen. Am 18. November stufte Rothschild & Co. Redburn die Aktie laut Berichten von Kaufen auf Neutral herab und stellte die Rentabilität der KI-Investitionen infrage. Außerdem soll die EU-Kommission in einer Marktuntersuchung klären, ob Azure unter den Digital Markets Act als sogenannter Gatekeeper fällt, was zusätzliche Auflagen bedeuten könnte. Und am Freitag riss der Ausverkauf an der Nasdaq, der Nasdaq 100 verlor 5,61 Prozent, auch die Microsoft-Aktie mit nach unten. Der Verlust von 2,77 Prozent fiel dabei vergleichsweise moderat aus – Microsoft gilt als vergleichsweise solider Wert.
Die Analysten
Durchschnittsziel 636 Dollar: die Mehrheit bleibt gelassen
Die Analysten sehen die Lage entspannter als die Börse. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut aktiencheck.de bei rund 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. RBC bestätigte am 19. November die Einstufung Outperform mit einem Ziel von 640 Dollar. Rechnerisch liegt das Durchschnittsziel gut 31 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Microsoft-Aktie: Kursziele der Analysten
Dollar
Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion. Kurs: Nasdaq-Schluss vom 20. November 2026.
Quelle: aktiencheck.de, Stand 19. November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Höchstes Ziel
|870
|RBC (Outperform)
|640
|Durchschnitt
|636
|Niedrigstes Ziel
|440
|Schlusskurs 20. November
|484,52
Die Bewertung
KGV um 25: vergleichsweise günstig für einen KI-Konzern
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 25 ist die Microsoft-Aktie deutlich günstiger bewertet als Tesla oder Palantir – bei einem Börsenwert von rund 3,3 Billionen Euro. Auf Jahressicht steht die Aktie nur rund 1 Prozent im Plus. Das ist die eigentliche Frage dieser Microsoft Aktienanalyse: Ist die Bewertung ein Sicherheitsnetz, weil Azure und Office so stark verdienen, oder ein Warnsignal, weil der Markt die Zukunft des Büro-Geschäfts bereits einpreist?
Die Szenarien
Microsoft Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Die Marke von 500 Dollar, die die Aktie am Freitag verloren hat, ist das wichtigste Signal für die kommenden Wochen.
Szenario 1: Office hält, Azure trägt
Anthropics Werkzeuge bleiben Ergänzung, Copilot überzeugt, Azure wächst weiter stark. Dann könnte die Microsoft-Aktie die 500-Dollar-Marke zurückerobern.
Szenario 2: Seitwärts im Spannungsfeld
Die Debatte um KI und Büro-Software bleibt offen, die Aktie pendelt zwischen 470 und 510 Dollar.
Szenario 3: Der Angriff wirkt
Kunden wechseln sichtbar, die EU verschärft den Druck, der Ausverkauf geht weiter. Dann rückt das niedrigste Analystenziel von 440 Dollar ins Blickfeld.
Häufige Fragen zur Microsoft Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die Microsoft-Aktie?
Die ISIN lautet US5949181045, die WKN 870747, das Handelssymbol und US-Handelssymbol MSFT (Nasdaq).
Warum ist die Microsoft-Aktie gefallen?
Wegen neuer Konkurrenz im Büro-Geschäft durch Anthropic, einer Abstufung, regulatorischer Sorgen und des breiten Ausverkaufs bei Technologiewerten.
Wie hoch ist das KGV der Microsoft-Aktie?
Laut aktiencheck.de rund 25.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Der Durchschnitt liegt bei rund 636 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wie stark wächst Azure?
Im jüngsten Quartal um 48 Prozent auf 33,2 Milliarden Dollar.
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