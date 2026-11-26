Seit dem Rekord Anfang November hat die Microsoft Aktie an Boden verloren. Mehrere Nachrichten stehen dabei nebeneinander. Am 28. Oktober legte Microsoft die Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2027 vor: Der Umsatz stieg auf 92,3 Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf 36,6 Milliarden Dollar. Gleichzeitig verdoppelten sich die Investitionen auf 39,4 Milliarden Dollar im Quartal.

Hinzu kamen operative Schlagzeilen. Zwischen dem 13. und 19. November meldeten Medien einen weltweiten Ausfall von Outlook und Microsoft-365-Diensten. Reuters und die New York Post berichteten am 24. November von einem „Code Red“ im Konzern nach dem bisher schwersten Ausfall der Firmengeschichte. Außerdem machten am 18. November eine Partnerschaft mit Anthropic und Nvidia sowie Abfindungsangebote an rund 60.000 Beschäftigte Schlagzeilen.