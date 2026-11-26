Die Microsoft Aktie (MSFT, ISIN US5949181045) hat am 24. November 2026 mit 496,13 US-Dollar geschlossen, ein Plus von 0,74 Prozent an der Nasdaq. Wegen Thanksgiving ruht der US-Handel heute, der letzte verifizierte Kurs bleibt damit die Referenz. Zum Rekord von 559,15 Dollar vom 4. November fehlen rund 11 Prozent. Diese Microsoft Aktienanalyse zeigt, warum der Konzern Rekordumsätze meldet und die Anleger dennoch nervös sind.
Microsoft Aktienanalyse: 92 Milliarden Dollar Quartalsumsatz, doppelte Investitionen – was kostet die KI-Wette die Microsoft Aktie?
Microsoft hat im Quartal bis September 18,8 Prozent mehr umgesetzt, gibt aber fast doppelt so viel für Rechenzentren aus. Die Microsoft Aktie notiert rund 11 Prozent unter dem Rekord. Was Zahlen, Bewertung und Analystenkonsens zur Microsoft Aktienprognose sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Microsoft Corporation
- Ticker / ISIN
- MSFT / US5949181045
- Börse
- Nasdaq (USD)
- Geschäftsjahr
- endet am 30. Juni
- Letzter Bericht
- 28.10.2026 (Q1 Geschäftsjahr 2027)
- Nächster Bericht
- voraussichtlich 27.01.2027 (Schätzung)
- Dividende
- 0,98 USD je Quartal, Rendite rund 0,8 %
Stand: 24.11.2026, Letzter verifizierter Schlusskurs; die Nasdaq ist am 26.11.2026 wegen Thanksgiving geschlossen
Der Auslöser
Was ist bei der Microsoft Aktie zuletzt passiert?
Seit dem Rekord Anfang November hat die Microsoft Aktie an Boden verloren. Mehrere Nachrichten stehen dabei nebeneinander. Am 28. Oktober legte Microsoft die Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2027 vor: Der Umsatz stieg auf 92,3 Milliarden Dollar, der Nettogewinn auf 36,6 Milliarden Dollar. Gleichzeitig verdoppelten sich die Investitionen auf 39,4 Milliarden Dollar im Quartal.
Hinzu kamen operative Schlagzeilen. Zwischen dem 13. und 19. November meldeten Medien einen weltweiten Ausfall von Outlook und Microsoft-365-Diensten. Reuters und die New York Post berichteten am 24. November von einem „Code Red“ im Konzern nach dem bisher schwersten Ausfall der Firmengeschichte. Außerdem machten am 18. November eine Partnerschaft mit Anthropic und Nvidia sowie Abfindungsangebote an rund 60.000 Beschäftigte Schlagzeilen.
Zum Anthropic-Deal nennt ein Drittartikel, Anthropic kaufe Azure-Rechenkapazität für 30 Milliarden Dollar und Microsoft wolle mehr als 5 Milliarden Dollar in Anthropic investieren. Microsoft selbst hat die Details nach unserem Stand nicht in einer geprüften Primärquelle bestätigt, die Angaben sind daher mit Vorsicht zu lesen.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient Microsoft sein Geld?
Microsoft verkauft Software, Cloud-Dienste und Rechenleistung. Das Geschäft reicht von Windows und dem Office-Paket Microsoft 365 über die Cloud-Plattform Azure bis zu Unternehmenssoftware, Spielen und der Business-Plattform LinkedIn. Der Hebel der vergangenen Jahre war Azure: Unternehmen mieten dort Rechenleistung, speichern Daten und betreiben KI-Anwendungen. Genau dieses Geschäft verlangt jedoch riesige Rechenzentren, und die Kosten dafür stehen jetzt im Fokus der Börse.
Die Marge zeigt, wie profitabel das Modell bleibt. Im Septemberquartal lag die Bruttomarge bei 67,8 Prozent und die operative Marge bei 49,8 Prozent. Beides sind Spitzenwerte unter den großen Technologiekonzernen. Die Frage ist, ob das so bleibt, wenn die Abschreibungen auf die neuen Rechenzentren in den kommenden Quartalen steigen.
Zahlen und Bewertung
Wie gut sind die Zahlen – und ist die Microsoft Aktie teuer?
|Kennzahl
|Q1 GJ 2027
|Vorjahresquartal
|Veränderung
|Umsatz
|92,28 Mrd. USD
|77,67 Mrd. USD
|+18,8 %
|Operatives Ergebnis
|45,92 Mrd. USD
|37,96 Mrd. USD
|rund +21 %
|Nettogewinn
|36,63 Mrd. USD
|27,75 Mrd. USD
|rund +32 %
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|4,92 USD
|–
|+32,3 %
|Investitionen (Capex)
|39,37 Mrd. USD
|19,39 Mrd. USD
|rund +103 %
|Freier Cashflow
|18,63 Mrd. USD
|–
|–
Wachstum teils eigene Berechnung aus den Vorjahreswerten. Capex nach Definition von stockanalysis.com.
Quelle: stockanalysis.com (Quartalszahlen, Stand 19.11.2026), Yahoo Finance
Die Zahlen sind stark, der Cashflow zeigt aber die Kehrseite. Über die vergangenen zwölf Monate flossen 195,9 Milliarden Dollar aus dem operativen Geschäft, doch 135,9 Milliarden Dollar gingen in Investitionen. Übrig blieben 60,0 Milliarden Dollar freier Cashflow. Die Bilanz ist solide: Den liquiden Mitteln von 64,5 Milliarden Dollar stehen Schulden von 133,9 Milliarden Dollar gegenüber, das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital liegt bei 0,28.
|Kennzahl
|Wert
|KGV (letzte zwölf Monate)
|25,3
|KGV (erwartet)
|23,3 bis 24,2
|Kurs-Umsatz-Verhältnis
|10,4
|Kurs-Buchwert-Verhältnis
|7,7
|EV/EBITDA
|17,8
|Dividendenrendite
|rund 0,8 %
|Konsens Umsatz Geschäftsjahr 2027
|395,97 Mrd. USD (+19,3 %)
Der Forward-KGV weicht je nach Auswertung ab (23,34 in der Statistik, 24,21 für das Geschäftsjahr 2027 in der Prognosetabelle).
Quelle: stockanalysis.com (Statistik und Prognosen, Stand 20./21.11.2026)
Ein KGV von rund 25 ist für einen Konzern mit knapp 50 Prozent operativer Marge nicht extrem hoch. Es lässt aber wenig Spielraum, falls das Wachstum enttäuscht oder die Investitionen stärker auf die Gewinne durchschlagen als erwartet. Vergleichswerte zu Alphabet, Amazon und Oracle liegen uns mit Stand heute nicht belegt vor und werden deshalb nicht verglichen.
Der Analystenkonsens
Wie steht es um die Microsoft Aktienprognose?
Die Wall Street bleibt mehrheitlich zuversichtlich. Laut stockanalysis.com (Daten von S&P Global, Stand 20. November 2026) stufen von 58 Analysten 41 die Aktie mit „Strong Buy“ und 13 mit „Buy“ ein, vier mit „Hold“ und keiner mit „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 636,12 Dollar, der Median bei 631 Dollar. Die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar. Vom Schlusskurs am 24. November aus gerechnet entspricht der Durchschnitt einem Abstand von etwa 28 Prozent.
Diese Microsoft Aktienprognose der Analysten ist eine Momentaufnahme Dritter und keine Einschätzung von aktiencheck.de. Kursziele sind Schätzungen, sie treffen nicht zwangsläufig ein, und die Spanne von 440 bis 870 Dollar zeigt, wie weit die Annahmen auseinanderliegen.
Charttechnik
Wie sieht der Chart der Microsoft Aktie aus?
Der Kurs liegt mit 496,13 Dollar unter der 50-Tage-Linie von 519,84 Dollar, aber über der 200-Tage-Linie von 443,63 Dollar. Der Relative-Stärke-Index lag laut stockanalysis.com bei 34,8, also nahe dem Bereich, den Marktteilnehmer als überverkauft beschreiben. Das 52-Wochen-Hoch bei 559,15 Dollar vom 4. November und die 50-Tage-Linie gelten damit als naheliegende Widerstände, die 200-Tage-Linie und das Tief des Septembers als mögliche Unterstützungen. Das ist eine Beschreibung des Chartbilds, keine Handlungsempfehlung.
Pro und Contra
Was spricht für die Microsoft Aktie – und was dagegen?
Ausblick
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Microsoft Aktie?
Aus den Analystenkommentaren lassen sich zwei Lager herauslesen, die hier ausdrücklich als Positionen Dritter beschrieben werden. Das optimistische Lager verweist auf die Nachfrage nach Cloud- und KI-Leistung, auf die Konsensschätzung von rund 396 Milliarden Dollar Umsatz im Geschäftsjahr 2027 und auf Kursziele bis 870 Dollar. Das vorsichtige Lager sieht die Gefahr, dass die Abschreibungen auf die neuen Rechenzentren die Margen in den kommenden Quartalen drücken. Die Untergrenze der Kursziele bei 440 Dollar steht für diese Sorge.
Welches Szenario sich durchsetzt, entscheidet sich an wenigen Größen: am Wachstum von Azure, am Tempo der Investitionen und daran, wie schnell die Rechenzentren ausgelastet sind.
Termine
Was sollten Anleger bei Microsoft jetzt beobachten?
Beobachten lohnt sich vor allem der Umgang mit dem Ausfall: Berichte über Kunden, die Verträge überdenken, wären ein Warnsignal. Ebenso zählt, ob der Anthropic-Deal bestätigt wird und wie er sich in Azure-Umsätzen niederschlägt.
FAQ
Häufige Fragen zur Microsoft Aktie
Wie hoch ist der aktuelle Kurs der Microsoft Aktie? Der letzte verifizierte Schlusskurs lag am 24. November 2026 bei 496,13 US-Dollar an der Nasdaq. Heute ist die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Was bedeutet die Microsoft Aktienanalyse der Redaktion? Sie fasst Zahlen, Bewertung und Einschätzungen Dritter zusammen. aktiencheck.de gibt kein Kauf- oder Verkaufsurteil und kein eigenes Kursziel ab.
Wie fällt die Microsoft Aktienprognose der Analysten aus? Laut S&P-Global-Daten vom 20. November 2026 liegt das durchschnittliche Kursziel bei 636,12 Dollar, die Spanne reicht von 440 bis 870 Dollar.
Zahlt Microsoft eine Dividende? Ja, 0,98 Dollar je Quartal und damit 3,92 Dollar im Jahr. Die Rendite liegt bei rund 0,8 Prozent.
Wann legt Microsoft die nächsten Zahlen vor? Die Quartalszahlen sind voraussichtlich für den 27. Januar 2027 erwartet, der Termin ist eine Schätzung und nicht bestätigt.
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