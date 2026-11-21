Microsoft Aktie: 7,5 Prozent Wochenminus – und trotzdem der Fels im KI-Sturm? Was die Zahlen wirklich zeigen

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 13:20 2 Min.

Die Microsoft Aktie schließt bei 484,52 Dollar und rund 13 Prozent unter dem Hoch. Im Vergleich zum Nasdaq 100 hält sich der Konzern besser. Die Gründe und die offenen Flanken.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Die Microsoft Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Handelssymbol Xetra: MSF, US-Handelssymbol: MSFT, Nasdaq) ist am Freitag, 20. November 2026, um 2,77 Prozent auf 484,52 Dollar gefallen. Gegenüber dem Schlusskurs von 523,88 Dollar eine Woche zuvor ergibt das ein Minus von rund 7,5 Prozent. Das klingt nach viel – in dieser Woche war es fast schon Stärke. Schlusskurs der Microsoft Aktie am 20. November 484,52 $ Wochenverlust rund −7,5 % Umsatz im Geschäftsjahr 2026 (+17,79 %) 331,84 Mrd. $ Durchschnittliches Kursziel von 58 Analysten 636,12 $ Quelle : StockAnalysis, IBTimes, Yahoo Finance Der Vergleich Warum die Microsoft Aktie weniger verliert als der Sektor Der Nasdaq 100 gab in derselben Woche zweistellig nach, Chipwerte wie Nvidia, Micron oder Marvell verloren laut Yahoo Finance mehr als 20 Prozent. Microsoft landete zusammen mit Amazon in der Gruppe mit rund 7 Prozent Minus. Über sechs Monate bis zum 19. November lag die Microsoft Aktie laut Yahoo Finance sogar 19,4 Prozent im Plus, während der S&P 500 3,1 Prozent verlor. Der Unterschied liegt in der Bilanz. Microsoft erzielte im Geschäftsjahr 2026 einen Gewinn von 133,75 Milliarden Dollar, ein Plus von 31,34 Prozent. Der Konzern finanziert seine KI-Investitionen aus dem laufenden Geschäft – ein Kontrast zu hoch verschuldeten Anbietern, die der Markt derzeit am härtesten abstraft. Die Woche Was es bei Microsoft Neues gab Am Donnerstag weiteten Microsoft und Intel ihre langjährige Azure-Partnerschaft aus. Die Vereinbarung umfasst mehrjährige Lieferungen von Xeon-Prozessoren für Cloud- und KI-Rechenleistung. Dem Kurs half das im Gesamtmarkt nicht: Der S&P 500 fiel am Freitag um 3,7 Prozent und rutschte in den Korrekturbereich. Stärken Hohe Gewinne und starker Cashflow.

Azure-Wachstum und Copilot-Verbreitung als Treiber.

Analystenkonsens laut StockAnalysis „Strong Buy“. Offene Flanken Hohe KI-Ausgaben stehen auch hier unter Beobachtung.

Enge Verflechtung mit OpenAI.

Die jüngsten Störungen bei Outlook und Microsoft 365. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Vom 52-Wochen-Hoch ist die Microsoft Aktie laut IBTimes rund 13 Prozent entfernt. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Microsoft Aktie Wie viel hat die Microsoft Aktie in dieser Woche verloren?

Rund 7,5 Prozent, von 523,88 Dollar am 13. November auf 484,52 Dollar am 20. November. Warum hält sich die Microsoft Aktie besser als viele KI-Werte?

Wegen hoher Gewinne und einer starken Bilanz. Der Konzern muss seine Investitionen nicht über Schulden finanzieren. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Microsoft Aktie?

ISIN US5949181045, WKN 870747, deutsches Kürzel MSF, US-Handelssymbol MSFT an der Nasdaq.

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