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Microsoft Aktie: Warum Jefferies dem Konzern selbst im "KI-Winter" Marktanteilsgewinne zutraut

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 13:45 2 Min.

Brent Thill traut Microsoft selbst in einem "KI-Winter" Marktanteilsgewinne zu und bestätigt für Jefferies das Kursziel von 650 USD.

Bild: Unsplash

Brent Thill, Analyst bei Jefferies, bestätigt in seiner Microsoft-Aktienanalyse vom 18.11.2026 für die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker: MSFT) das Kursziel von 650 USD und das Rating "buy". Am 18. November habe die Aktie den regulären US-Handel um 16:00 Uhr EST bei 508,29 USD beendet, ein Plus von 2,05 USD oder 0,40%. Am 19. November habe sie vorbörslich weiter zugelegt: Um 7:42 Uhr EST habe der Kurs bei 514,03 USD und damit 5,74 USD oder 1,13% über dem Vortagesschluss gelegen. Warum Brent Thill Microsoft auch in einem "KI-Winter" Marktanteile zutraut Von der jährlichen Fach- und Entwicklerkonferenz Ignite nehme Brent Thill vor allem die Überzeugung mit, dass Microsoft selbst einen "KI-Winter" überstehen und dabei Marktanteile gewinnen könne. Für den Analysten von Jefferies komme es darauf an, welchen Spielraum der Konzern behalte, falls sich das Geschäft mit künstlicher Intelligenz abkühle. Brent Thill sehe zwei Stärken, die sich dabei ergänzen würden. Die Breite der Software-Plattformen gebe Microsoft viele Möglichkeiten, KI in Produkte zu integrieren, mit denen die Kunden bereits arbeiten würden. Die Finanzkraft wiederum erlaube es dem Konzern, die Entwicklung auch in einer schwächeren Phase des KI-Zyklus weiter zu finanzieren. Sollten Wettbewerber ihre Investitionen drosseln, könnte Microsoft diese Zeit nutzen, um seine Marktposition auszubauen. Kursziel 650 USD – wie viel Spielraum bleibt nach dem vorbörslichen Plus? Vom Schlusskurs bei 508,29 USD bis zum Kursziel von Jefferies ergebe sich ein Abstand von 141,71 USD oder rund 27,9%. Selbst nach dem vorbörslichen Anstieg auf 514,03 USD liege das Ziel noch rund 26,5% über der Notierung. Brent Thill bleibt damit in der Microsoft-Aktienanalyse von Jefferies nach der Ignite bei seinem Kursziel von 650 USD und dem Rating "buy". Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – am besten unter dem Betreff "KI-Winter". Wer dann nach dem Passwort fürs Heizungs-WLAN fragt, hat nur die Überschrift gelesen. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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